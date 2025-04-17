Книги – в электронный формат

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании-2024 поставил задачу усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации. Одним из ключевых направлений этой работы является перевод библиотечных фондов в электронный формат.



В рамках этого стратегического направления в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина 9 апреля, в преддверии Всемирного дня книги, состоялось открытие Центра оцифровки библиотечного фонда. Этот центр станет важнейшим этапом в реализации масштабного проекта по созданию цифровой библиотеки.



Для ускорения оцифровки печатного фонда в библиотеку были приобретены два новых планетарных сканера I2S CopiBook Open System. Средства на закупку современных профессиональных сканеров были выделены из областного бюджета при деятельной поддержке Управления культуры Восточно-Казахстанской области.



Напомним, что оцифровка библиотечного фонда – одна из долгосрочных перспективных целей Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина.



В настоящее время цифровизация печатного фонда связана в первую очередь с развитием собственных краеведческих электронных библиотек «Краеведение» и «Біздің Абай / Наш Абай». Также первоочередными документами, подлежащими переводу в электронный формат, являются редкие книги, периодика до 1945 года и другие издания, представляющие большую культурно-историческую, научную или региональную ценность.



Новые сканеры I2S CopiBook Open System в разы увеличат скорость оцифровки и позволят полностью преобразовать печатный фонд областной библиотеки в электронный формат. Тотальная цифровизация не только замедлит износ и старение оригиналов печатных изданий, но и даст возможность одновременного доступа пользователей к одному и тому же источнику информации, решит задачу восстановления документа при утрате физического оригинала, будет способствовать развитию сервиса электронной доставки документов и повышению качества библиотечного обслуживания.

Фото ВКОб им. А. С. Пушкина

