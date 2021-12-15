К 30-летию Независимости РК

Книги о важном

15.12.2021
361

В Абайской районной библиотеке прошла книжная выставка «Тәуелсіздіктің 30 жылдығына Абай елінен 30 кітап».

Мероприятие организовали сотрудники Абайской районной централизованной библиотечной системы имени М. Ауэзова в честь празднования 30-летия Независимости РК.  

Вниманию публики в экспозиции были представлены 30 книг поэтов и писателей родом из Абайского района. В ходе выставки библиотекари провели подробный обзор каждой из них.  

Также свои творческие номера подарили певец народного ансамбля песни и танца «Қаламқас» Қонысбек Байдашев и кюйши Мейрамхан Каримбеков. Учащиеся класса акынов «Ақсұңқар» имени М. Ибраева прочитали стихи, посвящённые Независимости Республики Казахстан.

В завершение мероприятия гости обменялись мнениями о представленных изданиях.

Гульжан Естаева

Абайский район

15.12.2021
361

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