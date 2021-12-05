К 30-летию Независимости РК

Книги о героическом труде

05.12.2021
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Фото Тлеубека Шаяхмета

В областном центре состоялась презентация книг «Хроники отечественной спецслужбы» и «Государственная граница».

Книги были изданы на казахском и русском языках по инициативе руководства Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Презентация изданий была организована в музее в здании Департамента КНБ РК по Восточно-Казахстанской области. В мероприятии приняли участие ветераны отрасли, родственники погибших при прохождении военной службы, ректоры региональных вузов, директора городских, областных библиотек, пограничники и представители средств массовой информации.

Книги повествуют о службе оперативных работников и пограничников, которые внесли вклад в дело обеспечения национальной безопасности и охраны рубежей Казахстана. На первой странице каждого издания опубликовано обращение руководства комитета к читателям.

Как отмечено в обращении, в преддверии 30-летия Независимости страны руководящим составом Комитета национальной безопасности и пограничной службы была совершена рабочая поездка во все регионы Казахстана и на участки государственной границы.

– При подведении итогов пришло понимание, что люди несправедливо мало знают о героическом труде и службе рядовых оперативных работников и пограничников, – отметил председатель КНБ РК Карим Масимов.

Задача книг «Хроники отечественной спецслужбы» и «Государственная граница» – дать гражданам больше информации о тех, кто самоотверженно исполняет служебный долг и остаётся верным присяге. Отдельные герои, сведения о которых представлены в книгах, выполнили свой служебный долг ценой собственной жизни.

В ходе торжественного мероприятия начальник Департамента Комитета национальной безопасности по ВКО Бакытжан Уалиниязов подчеркнул, что среди героев книги немало восточноказахстанцев. В их числе Асель Мукушева, разоблачившая наркоперевозчиков, которые собирались перевезти через границу наркотические средства в большом количестве.

– Выход в свет этих книг – дань уважения героизму наших сослуживцев. Наш случай во время несения службы вошёл в эту книгу. Но я не считаю это героическим поступком. Для меня это ежедневная работа, – рассказала офицер пограничной службы Асель Мукушева.

Стоит отметить, что в издания вошли только те события и истории, которые не являются засекреченными. Книги, тиражом по одной тысяче экземпляров, появятся на полках в библиотеках Усть-Каменогорска и Семея.

– В основном информацию о работе КНБ мы получаем из СМИ. А сегодня у наших читателей появилась уникальная возможность. Они могут познакомиться с историями из реальной жизни, описанными в книгах. Эти издания пополнят фонды наших библиотек, – сказала директор ВК областной библиотеки имени А. С. Пушкина Бибигуль Шагиева.

Во время презентации ветеранам органов Комитета национальной безопасности, родственникам офицеров, погибших при исполнении служебного долга, и действующим военнослужащим были вручены благодарственные письма руководства КНБ РК, нагрудные знаки и памятные подарки.

– Эти книги имеют огромное значение для молодёжи, для граждан современного общества. Сейчас мы живём в мирное время. Сколько преступлений было предотвращено, о которых мы не знаем. Подобные операции хорошо описаны в вышедших изданиях. Например, «Виктория», «Сафари», «Сапфир» и одна из последних, успешно реализованных операций «Жусан», – сказал ректор ВКУ имени С. Аманжолова Мухтар Толеген.

Презентация завершилась знакомством с музеем департамента и вручением книг собравшимся.

Даурен Аллабергенулы

Фото Тлеубека Шаяхмета

05.12.2021
326

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