Книга судеб Бошая Китапбаева

Ещё при жизни, накануне 90-летия, уважаемый аксакал подарил «Рудному Алтаю» свою очередную книгу под названием «Айта-айта Алтайды, Бошай-атада қартайды». По сложившейся традиции, он сделал в ней собственноручную дарственную надпись не простой, а чернильной ручкой, неизвестно как сохранившейся у него до наших времён.



ПАМЯТИ ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ



Да! Чего стоит одно только пожелание, написанное каллиграфическим почерком, сопровождаемое изящным по форме и исполнению, витиеватым, запоминающимся автографом! Это особенно остро ощущается с учётом того, как наши руки отвыкли от шариковой ручки, во всём полагаясь на клавиатуру компьютера или смартфона. Печатный текст из-под принтера у всех выходит стандартно-одинаково, официально и холодно, безжизненно. Наверное, это и имеют в виду, когда говорят об утрате своего почерка, по которому графологи определяют черты характера человека и в котором особенно ценились индивидуальность, «лица не общее выражение».



Бошай-аксакал всегда был открыт всему новому, прогрессивному, но в то же время старался не изменять традициям и не терять фирменный стиль. В его книгах, статьях, рабочих документах, письмах среди печатного текста вы обязательно увидите рукописные вкрапления, сделанные его острым пером. Если кто заметил, дословно подтвердит, что с годами каллиграфический почерк писателя не претерпел изменений, рука была уверенной, а строки – чеканными.



Возможно, мудрый человек понимал, что время быстрее знаменитых его аргымаков, тулпаров, жизнь меняется ещё стремительнее, информация стала общедоступной, поэтому надо сохранить память о своём поколении, о людях. Одним из самых важных дел своей жизни фронтовик, Герой труда, которого называли «казахстанским Маресьевым», считал увековечивание памяти земляков, принимавших участие и погибших в Великой Отечественной войне. Благодаря его идее, умению зажечь и повести людей за собой, изыскать средства, рядом с селом Кабырга Катон-Карагайского района был установлен монумент памяти воинов.



Пожалуй, это одно из немногих мемориальных сооружений, которое воздвигнуто методом народной стройки, а имена на камне высечены с помощью обычного молотка и зубила, но всё это было сделано на достойном уровне.



Подобные памятники тогда были построены им еще в сёлах Новоберёзовка, Яры,

Майемер, Уштобе.



СВОЯ ИСТОРИЯ



Многие думают, что настоящая история где-то далеко, в древней Греции или на развалинах Рима, пирамидах Египта, хотя на самом деле она находится рядом, буквально в шаговой доступности.

Образованный человек может знать о подвигах Геракла, но не должен забывать о своих героях, которые нам ближе, роднее по духу, генетическому коду, традициям, культуре, общим корням.

Неподалёку от монумента высятся горы, где когда-то давно были обнаружены древние петроглифы, вызвавшие интерес не только учёных, но и местных учителей, школьников. Лучшие умы во всём мире бьются над тем, чтобы расшифровать подобные послания далёких предков, но в то же время упускают день сегодняшний, на глазах у всех превращающийся в историю.



«Нет ничего дальше дня вчерашнего, – говорится в пословице, – как нет ничего ближе дня завтрашнего», поэтому живите сегодня, цените настоящее.



Нужно понимать, что другим странам и народам не интересны чужие герои – они продвигают своих на сцене, в кино, в истории и в жизни. Так нужны ли нам их ценности, их видение мира, тем более что сегодня многие отвергают необходимость глубокого изучения истории и культуры?



Если о чём-то или о ком-то не высечено руническими знаками, петроглифами, буквами на камне, не написано в газетах или книгах, то этого будто и не было в жизни на самом деле?.. Так на наших глазах формируется совершенно новая реальность, когда современникам уже лень или недосуг посещать библиотеки, копаться в архивах, читать газеты, книги, сопоставлять и анализировать события прошлого. Центр тяжести и фокус внимания переместились на Всемирную паутину, где можно найти что угодно в любое время. Есть такое понятие «цифровой путь», благодаря которому можно установить, откуда ноги растут или чьи уши торчат в каждой конкретной информации.



Нечто отдалённо напоминающее цифровой след было присуще масштабному труду Бошая Китапбаева по исследованию генеалогического древа. Причём его родословная охватывает не просто близких родственников до седьмого колена и дальше – географические границы и кровные узы здесь простираются намного шире, замысловато и непредсказуемо переплетаясь между собой.



ХРАНИТЕЛЬ ГЕНОФОНДА



Сказочно повезло тем, кто попал в книги Бошая Китапбаева о родословной-шежире, ведь бесценную информацию о генеалогическом древе и его ответвлениях нашёл, сохранил и напечатал умный и мудрый автор.



Издавна в обычаях народа знать шежире считалось неписанным правилом для каждого ребёнка с самого раннего детства – это как первый важный тест. На волне возрождения традиций в учебных заведениях вне школьной программы обязательно заходит речь о родословной до седьмого колена, и далее эти знания сопровождают человека всю жизнь до вступления в брак, создания семьи и после. Если не углубляться в духовно-нравственную подоплёку этой традиции, то старшее поколение отмечает в первую очередь её как средство недопущения близкородственных браков – важное условие сохранения генофонда нации.



Между тем, объёмные труды Бошая-аксакала о шежире можно вполне воспринимать как книгу судеб целых поколений земляков, которые до поры до времени даже не подозревают, что она непременно понадобится им на склоне лет. Ведь мысли о преемственности, связи, эстафете поколений всецело занимают человека в почтенном возрасте, когда за плечами опыт, знания, мудрость. А ещё не отпускают вопросы: какой после себя оставим след, потомство, гены? Зачастую тогда уже спросить и всё подробно разузнать бывает не у кого, если человек по молодости не заинтересовался этим, пока рядом были старшие. В таких случаях палочкой-выручалочкой является шежире, записанное кем-то не по высочайшему указу, а по велению души и сердца. Этим не слишком благодарным, но нужным делом обычно занимаются энтузиасты, обладающие даром исследований, так как оно требует почти научного подхода.



Только вообразите: иной руководитель небольшого коллектива порой не знает по имени всех своих работников, а тут у автора шежире в поле зрения представители его рода из двух районов – Катон-Карагайского и Улкен Нарын, включая также Алтай, Курчумский, Зайсанский районы, соседний Маркаколь, областной центр, Алматы и многие другие регионы республики, где сегодня проживают земляки, их родители, дети, внуки, правнуки. Более того, Бошай Китапбаев живо интересовался судьбой соотечественников, которые пустили корни в сопредельных странах – России, Монголии, Китае.



ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БУДУЩЕГО



Говорят, что гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда может сойтись. Сегодня ритм жизни такой, что дни и годы летят быстро, но не бесследно. Казалось бы, ещё вчера автор этих строк начинал трудовой путь в Усть-Каменогорске, получив сюда распределение с дипломом, а фронтовикам Второй мировой войны тогда было в среднем по 60 лет. Они были ещё в расцвете сил, продолжали работу в различных сферах экономики, органах власти. Сегодня остались единицы ветеранов, перешагнувших столетний рубеж…



Полтора года назад в микрорайоне КШТ на стене дома, в котором жил Бошай Китапбаев, в торжественной обстановке была установлена мемориальная доска. На этом месте в конце прошлого века простиралась голая степь, а сейчас там вырос целый новый город – очевидно движение вперёд в развитии инфраструктуры, а результаты труда жителей Восточного Казахстана не замечать невозможно. Всё это к вопросу о том, во имя чего жили, сражались на фронте, трудились в мирное время доблестные ветераны из знаменитого поколения победителей, будь это сельское хозяйство, промышленность, культура, социальная сфера. Сегодня мы пожинаем плоды их труда, строим настоящее и будущее на заложенном ими фундаменте.



В год 90-летия нашего героя «Рудному Алтаю» посчастливилось побывать в гостях у Бошая-аксакала для подготовки статьи в газету. Признаюсь, это было серьёзным «экзаменом», учитывая эрудицию и недюжинный интеллект юбиляра, его прекрасное владение словом, талант рассказчика, оратора, писателя.



В завершение встречи легендарный председатель бывшего колхоза имени Ленина – теперь уже из района Улкен Нарын – подарил нам свою книгу, с упоминания о которой мы и начали эту статью. Увесистый фолиант сегодня является библиографической редкостью, представляя собой книгу судеб многих поколений наших земляков, тесно связанных с историей родного края.

Меир Токобаев

Фото «Рудный Алтай»

