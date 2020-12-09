Сейчас, в век Интернета, люди стали меньше читать. Но только не в селе Бобровка. Благодаря таким энтузиастам, как Наталья Аксёненко, сельские библиотеки не только выживают, но и радуют своих взрослых и маленьких читателей.

Легко сказать – работать на одном месте около десяти лет. Тут надо прикипеть, ведь библиотека – это центр культурной жизни села, центр самообразования. Сюда ходят люди разного возраста, начиная с дошкольников, заканчивая пенсионерами. И она, Наталья Алексеевна, чётко знает, кто чем интересуется, кто что читает. Потому ей есть что посоветовать любому читателю.

Сельский библиотекарь считает книгу восьмым чудом света.

– Книга – это волшебная шкатулка, – говорит она, – открыв которую, можно в одно мгновение перенестись в далёкое прошлое или попасть в необозримое будущее, побывать в разных странах и столетиях. Эта шкатулка хранит в себе множество ценнейших знаний и умений. И нам, библиотекарям, нужно делать всё, чтобы дети почаще её открывали.

Современные подростки, по мнению Натальи Алексеевны, мыслят и воспринимают информацию по-другому, но всегда главным остаётся заинтересовать юного читателя книгой.

Благодаря творческой энергии, инициативе и интересу к экспериментам в сельском храме книги появляются новые формы мероприятий, всё чаще в занятиях с детьми и взрослыми используются видеофильмы, интерактивные игры, виртуальные экскурсии.

– Считаю, что современному читателю традиционные мероприятия уже малоинтересны, поэтому делаю ставку на использование в своей работе зрелищных, массовых акций. В наше время, где господствует реклама, надо «раскручивать» книгу, чтение так же, как продвигают товары первой необходимости, – признаётся библиотекарь.

Сейчас книжный фонд составляет более 7,5 тысячи экземпляров. Для сельской библиотеки с охватом населения в две тысячи человек – очень даже неплохо.

В учреждении регулярно организуются различные выставки, проходят мероприятия, занятия рукоделием. Гордость библиотекаря – созданная ею экспозиция старинных предметов, которая и сейчас продолжает пополняться. Другое увлечение – сбор информации по истории родного села, материалов об известных его жителях, создание фотоальбомов, отражающих прошлое и настоящее. Наталья Аксёненко – человек всесторонне развитый, творческий: хорошо рисует, шьёт, вяжет.

Она пришла работать в сельскую библиотеку в 2011 году. Профессию пришлось осваивать с нуля: работать с книгами и каталожными карточками, актами и формулярами, а самое главное – с читателями. А они такие разные. И каждый желает получить информацию или книгу здесь и сейчас.

– Только непосвящённые могут думать, что работа библиотекаря скучна: сиди, читай да книги выдавай, – рассуждает наша собеседница. – На самом деле нужно быть и артистом, и маркетологом, и педагогом, и воспитателем, и тонким психологом, и юристом, и специалистом в области информационных технологий.

Чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к современному библиотекарю, Наталья Алексеевна окончила колледж КАСУ.

– Работа оказалась очень интересная, творческая, – рассказывает она. – Почти десять лет пролетело на одном дыхании. Работая, стараюсь быть максимально полезной для жителей нашего села. Постоянно ищу новые формы и методы работы для привлечения как подрастающего, так и взрослого поколения к чтению и книге.

Когда-то библиотека была просто хранилищем книг, сейчас же её возможности значительно расширились.

– У нас доступны не только книги (хотя это самое важное), но и возможность воспользоваться бесплатным Интернетом, Wi-Fi, работает Центр знаний, в котором всегда можно получить помощь в работе с электронным правительством. Благодаря справочной службе можно отыскать любой материал для подготовки реферата. Также здесь функционирует коворкинг-центр, где каждый может найти себе занятие по душе, – делится Наталья.

Неслучайно Бобровская сельская библиотека была выбрана в качестве площадки для проведения международной просветительской акции «Географический диктант».

Наталья с удовольствием участвует в различных форумах, семинарах, конкурсах, например, Евразийском библиотечноминтернет-форуме «Молодёжь и книга – за мирное будущее» в рамках международного проекта «Диалог национальных литератур». Она отмечена в номинации «Молодой читатель» в конкурсе буктрейлеров «Книга, ты посланец мира». В областном конкурсе «История моей улицы» завоевала второе место. В районном конкурсе «Библиография с фантазией и выдумкой» – Гран-при. В конкурсе видеороликов о своём селе – первое место в районе. В конкурсе «Минувших лет живая память» удостоена Гран-при. Библиотекарь подготовила замечательный материал по теме «Философия Абая». Принимает постоянное участие в областных семинарах по обмену опытом.

Престиж профессии делает конкретный человек на конкретном месте. Наталья Аксёненко нашла своё призвание – служить книге и читателю. Такой подход к работе находит одобрение, признание и благодарность её односельчан. Наталья Алексеевна всегда радушно, с улыбкой их встречает, и поэтому люди разных возрастов и профессий идут к ней с хорошим настроением.

Добросовестный труд талантливого сельского библиотекаря не остался без внимания библиотечного альянса при Национальной академической библиотеке Республики Казахстан. За активную работу во время пандемии Наталья Аксёненко удостоена нагрудного знака «Халық құрметті».

– Подводя своеобразный итог, хочу сказать, что на селе в библиотеке работать сейчас нелегко, но если это работа, от которой действительно получаешь удовлетворение, полностью вкладывая себя в неё, то результат всегда радует, и не только тебя самого, – говорит Наталья Алексеевна.

На бытующее мнение, что скоро исчезнут все библиотеки, отвечает с улыбкой: «Слухи об этом слишком преувеличены».

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район