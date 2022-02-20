Ключи от счастья

В Семее ключи от новых квартир получили 20 семей. Аким города Бакытжан Байахметов вручил ключи от новых квартир в домах, построенных по региональной программе «Одноэтажный Восток», инициированной главой региона Даниалом Ахметовым.

Новосёлами стали 15 многодетных семей, а также неполные семьи, ветераны, пенсионеры и семьи, в которых воспитываются дети с особыми потребностями.

– Сегодня новосёлы заселились в арендное жилье без права выкупа. Отныне они станут жителями посёлка Комсомольский, в котором построено современное комфортное жильё, подведены необходимые инженерные коммуникации – электросети и водопровод, – пояснил Бакытжан Байахметов.

По его словам, в последнее время в Семее всё больше людей приобретают жильё по социально привлекательным банковским программам. Так, в прошлом году по программе «Бақытты отбасы» 65 семей были обеспечены жильём в микрорайоне Карагайлы. Ещё 100 семей в рамках данной программы получили жильё на вторичном рынке. По программам «Шаңырақ» и «Әскери баспана» было предоставлено 25 квартир.

Кроме того, 75 семейчан получили за счёт государства жилищные сертификаты в размере 1 миллиона тенге, предназначенные для первоначального взноса.

На сегодняшний день в Семее в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 12 535 семей, из них многодетных семей – 1039, социально уязвимых граждан – 4399, ещё 1682 человека относятся к категории детей-сирот.

– В 2022 году для лиц, состоящих в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда, будут выделены 128 арендных квартир в жилом районе Карагайлы, – уточнил аким города.

Также в текущем году планируется сдать в эксплуатацию 28 двухквартирных домов, построенных строительными компаниями по программе «Одноэтажный Восток». При этом квартиры в них будут реализовываться по государственной программе «Бақытты отбасы». И уже сейчас приобрести их изъявили желание 56 многодетных и неполных семей.

Кроме того, ещё 30 квартир будут реализованы по программам «Шаңырақ» и «Әскери баспана».

Екатерина Гуляева

Фото пресс-службы акима Семея

Семей