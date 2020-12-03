Ключи от счастья 

Ключи от новых квартир в День Первого Президента РК получили четыре многодетные семьи Бородулихинского района, состоявшие в очереди на жильё.

Двухквартирные дома, построенные в рамках государственной программы «Hұрлы жер», расположены в новом жилом секторе Бородулихи, где раньше был пустырь. В следующем году здесь же появятся ещё несколько новых домов, начнётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

– На следующий год в вашем жилом секторе планируется строительство детских площадок и реализация проекта комплексного благоустройства, – обратился к новосёлам аким Бородулихинского района Кинугул Бичуинов.

Представители многодетных семей не скрывали в этот день радости, для многих из них такой подарок к празднику стал исполнением многолетней мечты.

– Для нашей семьи это очень радостное событие, – сказала многодетная мама Анна Аубакирова. – Мы очень благодарны Первому Президенту РК – Елбасы, Главе государства, руководству области и района за то, что именно многодетным семьям уделено такое большое внимание.

Стоит отметить, что поддержка многодетных семей в районе носит постоянный характер и эта работа будет продолжена.

Галина Клюшина

Бородулихинский район