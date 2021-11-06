Ключи новосёлам в Бескарагае

Социальное благополучие граждан неразрывно связано с целым рядом важных факторов и условий, среди которых мы прежде всего должны отметить жилищный вопрос – это наличие своей крыши над головой, домашнего очага.

В Восточно-Казахстанской области, как и других регионах страны, ведётся работа по исполнению поручений Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева по постепенному и планомерному обеспечению собственным жильём каждой казахстанской семьи.

В частности, Бескарагайский район тоже принимает активное участие в государственной программе жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер», рассчитанной на 2020-2025 годы. Одновременно в масштабах региона по инициативе акима области Даниала Ахметова действует региональная программа «Одноэтажный Восток». Во многом благодаря этим эффективным и популярным среди населения программам, в районном центре селе Бескарагай в этом году были построены новые дома.

В преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан 4 ноября 2021 года аким Бескарагайского района Жаркынбек Байсабыров в торжественной обстановке вручил ключи от 24-х новых квартир.

В официальном и в то же время праздничном мероприятии приняли участие жители села Бескарагай, представители общественности, средств массовой информации. Будущие новосёлы из числа многодетных, социально уязвимых категорий населения, медицинских работников получили комфортабельное жильё и отныне будут проживать в новых, просторных и светлых домах.

Теперь они уже в статусе полноценных жильцов с большой радостью и не скрывая подступивших эмоций принимали долгожданные ключи и тёплые поздравления.

– Бывают в жизни события, которые навсегда запоминаются каждому человеку, это рождение ребёнка, поход его в первый класс, создание своей семьи. И сегодня один из таких незабываемых дней. Мы получили новые комфортные дома. Наша семья очень благодарна Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, акиму области Даниалу Кенжетаевичу Ахметову за заботу и внимание к нам, сельским жителям. В частности, за реализацию в нашем районе таких важных проектов как строительство жилья, – отметила одна из счастливых новосёлов Лариса Краснодедова.

Семья – это ячейка государства, а дети являются его прекрасным будущим. На молодое поколение всегда возлагаются особые надежды, создаются условия для воспитания, обучения, гармоничного развития, подготовки к самостоятельной жизни, труду и служению обществу.

– В преддверии празднования дня Первого Президента Республики Казахстан, 30-летия Независимости страны мы получили квартиру, построенную в рамках программы «Одноэтажный Восток», – говорит Данагуль Субебаева. – Я как многодетная мать воспитываю шестерых детей и благодарна за постоянную поддержку со стороны государства. Хочу выразить особую благодарность акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову за поддержку многодетных семей.

Необходимо отметить, что в 2020 году ключи от новых 36 домов были вручены жителям Бескарагайского района из числа многодетных семей, социально уязвимых категорий населения и детей-сирот.

Таир Сапаргалиев

Фото ОВП Бескарагайского района

Бескарагайский район