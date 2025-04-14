Ключевые тенденции

По итогам 2024 года регион показал положительную динамику в основных отраслях экономики. Объём промышленного производства составил 2,7 трлн тенге. Наибольший рост зафиксирован в горнодобывающей промышленности и энергетике. Об этом сообщил руководитель Департамента бюро национальной статистики РК по Восточно-Казахстанской области Ерназ Нурланов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По информации спикера, существенный скачок произошёл в строительном секторе – объём выполненных работ увеличился на 24%, достигнув 405,2 млрд тенге.

Сельское хозяйство также демонстрирует стабильный рост. Объём валовой продукции АПК в 2024 году составил 458,5 млрд тенге. Производство в животноводстве выросло на 5%, а в растениеводстве – на 12%. Регион сохраняет высокие позиции в республике по производству мяса и молока.

Розничный товарооборот достиг 1,27 трлн тенге, увеличившись на 8,3%, однако в оптовой торговле зафиксировано снижение на 3,3%.

В транспортной сфере отмечается падение объёмов перевозок: грузо-оборот сократился на 9,4%, пассажирооборот – на 5,6%.

Инвестиции в основной капитал за год выросли на 15,6%, достигнув 768,2 млрд тенге. Основную часть вложений составили собственные средства предприятий (61,7%). В то же время уровень инфляции увеличился, что привело к росту цен: на продовольственные товары – на 6,1%, на непродовольственные – на 9,2%, а стоимость услуг повысилась на 12,8%.

Численность населения ВКО на

1 января 2025 года составила 724 тысячи человек, что на 3 086 меньше, чем годом ранее. Уровень безработицы остался на отметке 4,6%, в регионе зарегистрированы 17 765 безработных.

Количество зарегистрированных юридических лиц увеличилось на 0,6%, составив 15 072, однако число субъектов малого бизнеса сократилось на 0,1%. В целом, несмотря на ряд вызовов, регион продолжает уверенный экономический рост.