Ключевые приоритеты

Райфа Сафиоллинова, главный врач КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр»:

– В своём очередном Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял главные вопросы, касающиеся благосостояния населения, бюджетной дисциплины, комфортного проживания людей и конкретной ответственности чиновников.

Президент в обращении отметил, что экономика Казахстана сейчас переживает последствия пандемии. Тем не менее, несмотря на трудности, страна последовательно продолжает свой курс.

Отрадно, что в Послании Главы государства красной строкой проходят вопросы вакцинации против коварной коронавирусной инфекции, унёсшей тысячи жизней. Поддерживаю, что вакцинация позволит в дальнейшем предотвратить вероятный урон здоровью граждан нашей страны.

Важен вклад в развитие здравоохранения в рамках национального проекта «Здоровая нация», а именно, оснащение 12 лабораторий высокотехнологичным оборудованием. Это позволит нам быть готовыми к новым вызовам.

На особый контроль Президентом взято дальнейшее развитие отечественной фармпромышленности. Как сказал Касым-Жомарт Токаев, это вопрос национальной безопасности.

И самое главное, Глава государства заверил, что особое внимание будет уделено подготовке медицинских кадров, совершенствованию инфраструктуры здравоохранения в соответствии с международными стандартами, что положительно скажется в целом на сохранении здоровья казахстанцев.

Анар Сулейменова, руководитель ОО «Ақ Ұлпа аналары», Семей:

– Для казахстанцев Послание Президента – самое важное ежегодное событие. Меня, как маму шестерых детей, руководителя общественного объединения, работающего с представителями социально уязвимых слоёв населения, а также члена областного Совета деловых женщин, порадовало и обнадёжило внимание, которое Глава государства уделяет развитию социального блока.

Перед Правительством поставлены задачи по строительству новых школ, спортивных комплексов, повышению качества образования, совершенствованию информационных систем для удалённых форматов обучения, чтобы образование стало доступным и инклюзивным. Особенно этого ждут малообеспеченные, многодетные, неполные семьи, а также семьи, где воспитываются дети с особыми потребностями.

Неоценима поддержка талантливых детей, которым будут предоставляться гранты для поступления в вузы на внеконкурсной основе, выплачиваться единовременные денежные премии.

Также, являясь членом гражданского общества по вакцинации населения, я полностью поддерживаю призыв Президента не поддаваться на провокации людей, которые выступают против вакцинации и тем самым вредят другим. Ведь именно благодаря вакцинации возможно выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему образу жизни без ограничений.

Серикхан Ашманов, руководитель Курчумской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК:

– В Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал чёткую оценку положения ветеринарной службы. Правительству поручено до конца года принять меры по реформированию этой сферы. Убеждён, что все люди, представляющие её, с воодушевлением восприняли эти поручения.

Деятельность ветеринарной службы давно нуждается в реформировании. Всем известно, что работа ветеринаров одна из самых трудных: приходится работать под открытым небом в холод, жару… В то же время заработная плата ветсанитара невысока. Из-за этого в эту сферу не приходят молодые кадры. В настоящее время при общем штате системы ветеринарии нашего района из 100 специалистов работают только 60. Из имеющихся 12 сельских округов района только в четырёх штаты ветеринаров заполнены полностью. В остальных наблюдается нехватка кадров.

Чтобы ветеринарная служба стала эффективной, отвечающей требованиям времени, необходимы не разовые, а системные меры. К примеру, нужно ввести ответственность акимов сельских округов за эпизоотическое состояние в сёлах, работу ветслужбы. Кроме того, система имеет областное подчинение. На этом уровне принимаются решения о её работе. В то же время специалисты из области не знают так хорошо ситуацию, как работники на местах, в глубинке. Возвращение ветслужбы в районное подчинение стало бы оправданным решением. От её состояния зависит благосостояние сельчан, да и всей сельскохозяйственной отрасли страны.