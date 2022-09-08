Ключевые аспекты

Ермек Корабаев, заместитель руководителя Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области:

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с очередным Посланием «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». Президент подчеркнул, что улучшение благосостояния народа остаётся в числе приоритетов. Основной акцент сделан на вопросах поддержки молодёжи и детей, которые всегда находятся в фокусе внимания государства.

Считаю, что в каждом тезисе Послания Президента РК заключён важный аспект развития страны. В центре внимания те вопросы, которые волнуют наших граждан. Среди них – дальнейшее развитие регионов, курс – на справедливый Казахстан, социально-экономическая политика, экономическое развитие через равенство возможностей, новая программа «Нацфонд – детям» и другие ключевые направления.

Казахстанцы полностью поддерживают все инициативы, озвученные Главой государства в этом Послании. Более того, каждый из нас будет принимать самое непосредственное участие в реализации поставленных задач и выстраивать работу, опираясь на тезисы этого стратегически важного документа.

Геннадий Пуссеп, председатель Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана по ВКО:

– Запомнился этот день – первое сентября – хорошей погодой, спешащими на торжественные линейки в школы нарядно одетыми детьми. Музыка, позитив, доброжелательные поздравления с праздником. В автобусах, на остановках и в магазинах нет-нет да и звучали слова-вопросы: «Во сколько обращение Президента?».

Мы ждали! Мы умеем ждать, мы не разучились верить. Ждали Послания Президента, веря в то, что пролетевшие 30 лет Независимости Казахстана показали нашу жизнь во всех ипостасях: восстановили разрушенное и брошенное, построили новое и современное, вышли на международный показательный уровень в межэтнических отношениях. Проложили дороги-трассы в бескрайней казахской степи, с космическим размахом взмыл наш Байтерек, укрепив духовное согласие и исторические корни многонациональной культуры казахстанцев. Есть чем гордиться!

Руководить всеми сферами жизни и деятельности молодого государства не просто – были и ошибки, и «авось», и умышленное сопротивление новому. Многонациональный народ Казахстана верил и верит, что многое нам всем по силам. И когда 1 сентября услышали слова Президента РК Касым-Жомарта Токаева об изменениях в делах соцобеспечения, всесторонней поддержке материнства и детства, молодого поколения, перезагрузке государственного управления, укрепления полномочий местных исполнительных органов, особом внимании общественным структурам – мы, общественники, не сидящие без дела пенсионеры-активисты, с благодарностью аплодировали Главе государства – давно пора! И силы, и опыт, и желание мы отдавали и отдадим на всех уровнях нашей деятельности для воплощения в жизнь первоочередных задач сегодняшнего дня из Послания Президента, где твёрдо прозвучало, что люди – главная ценность Казахстана, и будущее страны формируется в колыбели младенца!