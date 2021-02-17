Ключ к счастью Анны Агеевны

Одна из старейших жителей Глубоковского района Анна Дранишникова своё 95-летие встречает с оптимизмом. Добросовестная, ответственная труженица, она, как и все женщины её поколения, прошла через множество трудностей и разделила радости страны.

Глядя на Анну Агеевну, трудно поверить, что этой женщине с живым огоньком в глазах на днях исполняется 95 лет. Несмотря на солидный возраст, она бодра, приветлива, интересная рассказчица. А вспомнить есть что, есть чем и гордиться.

Непростая судьба выпала на долю этой несгибаемой женщины. Её жизненный путь был нелёгким, но она никогда не утрачивала оптимизма.

– В 1928 году, когда я была двухлетним ребёнком, – рассказывает Анна Агеевна, – мы жили на заимке недалеко от села Кабаново Шемонаихинского района. Домик стоял у мелководной речки Алейки. Отец с матерью и дедушки с бабушками круглыми сутками работали. Жили хозяйством, брались за любые заработки. Дед немного занимался пчеловодством, обрабатывал шкуры, мастерил обувь.

Именно их трудовая семья была центром для всей родни. Куда бы потом ни переезжали Веселовы, за ними переселялись все остальные родственники. А поскитаться им пришлось.

В 1929 году на их заимке пришло время строить коммуну. Сдали туда всё имущество, скот, продукты – вплоть до мешка муки. Построили общие базы, склады (отец был знаменитым на всю округу плотником). Колхоз назвали «Рассвет». Хозяйство и без того было небогатое, а однажды «кулаки», то есть те, кто лишился добра и был обижен, подожгли общее имущество. Остался народ коммуны ни с чем. Пухли с голоду, умирали. Хлеб был несбыточной мечтой.

Деревенская жизнь лёгкой никогда не была, и поэтому детвора рано привыкала к тому, что труд и помощь старшим – занятие само собой разумеющееся.

– Работать мы начинали, – вспоминает долгожительница, – как только научились ходить. Скотину пасли, огород сажали. После пожара в коммуне отец положил в телегу топор, рубанок, фуганок и лопату, загрузили мы нехитрые пожитки и двинулись в сторону Барнаула. В Кунгурском районе после долгого пути нас приняли в колхозной бригаде, накормили.

Отца сразу приняли на работу. Вечером мама сняла со всех нас грязное бельё и щёлоком (древесной золой) постирала. Пока мы спали, одежду нашу украли. Вот было горе! Мы несколько дней голышом прятались в соломе.

Однажды приехала к ним женщина с узлом одежды, всех одела в то, что шила сама и насобирала у знакомых. С нею, Верой Кусковой, семья Веселовых потом дружила всю жизнь.

– У неё как-то раз муж заболел, увезла она его в Барнаул, в больницу, – рассказывает Анна Агеевна. – Сама пошла на станцию, забралась в первый попавшийся вагон, который в сторону их дома шёл, и спряталась. А эшелон тот военным оказался. За это её посадили в тюрьму на два года. Когда она отсидела срок, стала искать нас, а мы уже жили в селе Убинка. Она туда пришла пешком, прошагав 50 километров. Потом работала вместе с мамой.

В родные края Веселовы вернулись из-за деда – не пожелал он умирать в чужом селе.

Когда брату Ани было 11 лет, а ей – 14, их приняли на работу пастухами. Отец провожал детей и табун из двухсот голов за село, а дальше, до захода солнца, дети сами управлялись. Скотину Аня с Лазарем пасли до октября, хотя в сентябре должны были идти в школу. Но нарушить договор с односельчанами было нельзя.

После седьмого класса девушка ходила пешком в школу за восемь километров – в соседнее село Убаредмет. Но вскоре в семье решили, что ей пора работать, это был 1941 год, когда началась война.

В колхозе имени Чапаева, куда приняли Анну, рабочие руки были очень нужны. Мужчин из деревни сразу забрали на фронт. К счастью, не слышали сельчане залпов орудий и не видели немецких солдат. Но нестерпимый голод да непосильная работа не давали ни на минуту забыть о том, что где-то там, на передовой, отцы, братья, мужья сражаются с ненавистным врагом не на жизнь, а на смерть.

Анна была шустрая, всё делала быстро. Ей поручили развозить хлеб по отделениям. Как только раздаст – бежит помогать в других работах. В 1943 году, когда местного учётчика призвали на фронт, ей доверили ещё и эту должность. Днём мерила саженью поля, проверяла выполнение норм, развозила продукты, а ночью при свечах (электричества тогда ещё не было) начисляла колхозникам трудодни.

После войны жизнь в селе не спешила налаживаться, мужское население заметно поредело. Но всё равно стало легче. У Анны Агеевны появилась возможность учиться дальше. Её направили в школу маслоделов, которую она окончила на «отлично».

Шёл 1947 год. Молодым специалистом девушка попала на Предгорненский маслозавод. Тогда всё делалось вручную, физическая нагрузка – не каждый мужчина выдержит. А Анне, привыкшей к тяжёлому сельскому быту, с лёгкостью удавалось справляться с работой.

Директором маслозавода тогда был фронтовик Николай Дранишников, сразу заприметивший бойкую работницу. Вскоре сделал ей предложение. В 1952 году Анна Агеевна была назначена заведующей ЗАГСом. Николай Акимович уже работал в райкоме партии. Должности у обоих ответственные. Работали честно и самозабвенно.

Анна Дранишникова награждена множеством почётных грамот, медалями, в том числе медалью «Ветеран труда». На заслуженный отдых она ушла в 1981 году.

– Несмотря на все трудности, мне посчастливилось прожить очень хорошую, интересную жизнь, – делится Анна Агеевна. – Много горя повидала, мужа и дочь похоронила. Но я богата и счастлива своими детьми, внуками и правнуками – ими могу гордиться.

Бахыт Сарсембаева

Фото из семейного архива

Глубоковский район