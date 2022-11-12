Ключ к подземным кладовым Акжара

Тарбагатайский район твёрдо намерен в ближайшей перспективе существенно поменять свой устоявшийся имидж. Наряду с животноводством, ставшим брендом района, там планируют активно развивать растениеводство и даже промышленность.

По официальной информации акимата района, для таких проектов имеются вполне обоснованные предпосылки. Помимо традиционной мясной продукции, сопутствующего вторичного сырья на южных степных территориях есть значительные запасы полезных ископаемых. Такой потенциал, естественно, требует наиболее полного раскрытия в общих интересах как государства в целом, так и населения, в частности.

Разделение областей и районов потребовало значительной корректировки текущей работы и перспективных планов. Смещение акцентов в сторону новых приоритетов требует адаптации и гармонизации с ходом реализации Комплексной программы развития приграничных районов Восточно-Казахстанской области, осуществляемой по поручению Президента страны.

Эта программа призвана обеспечить, в первую очередь, качество жизни местного населения, для чего уже делается немало на уровне республики и конкретного региона. Заметную позитивную роль в возрождении края сыграло недавнее административное переустройство, когда на Востоке была создана новая область Абай, и к ней отошла часть районов.

Тарбагатайский район был восстановлен в прежних границах, административным центром вновь стало село Акжар. Название населённого пункта в переводе означает «белый яр», что не противоречит истине, поскольку при посещении райцентра все непременно увидят большой земляной вал характерного беловатого цвета. Это свидетельствует о присутствии в земле соответствующих минералов с ярко выраженной цветной палитрой.

– По предварительным данным, в местных недрах содержатся полезные ископаемые, не исключая даже нефть, газ и другие ценные ресурсы, – говорит аким района Дархан Жоргекбаев. – При этом большая и важная роль возлагается на геологическую отрасль, чтобы на основе исследований иметь полную и объективную картину.

По его словам, всё это находится в русле поручений Главы государства о том, чтобы в масштабах республики составить своеобразную цифровую карту месторождений полезных ископаемых для их последующего освоения. В этом случае появится возможность приглашать крупных стратегических инвесторов.

– Представители компании, осуществляющей на территории района добычу бентонита, активно участвуют в социальном партнёрстве, – подчёркивает Дархан Жоргекбаев. – На основе совместного соглашения в одном из сельских округов оказывают помощь в благоустройстве.

По словам акима района, достигнута договорённость о функционировании филиала компании в районе для внесения необходимых налоговых отчислений. Взаимодействие с партнёрами будет осуществляться на постоянной основе и совершенствоваться по ходу дела.

Вообще, тарбагатайцы отличаются высоким чувством патриотизма, а руководство района неизменно предлагает успешным землякам, проживающим в других регионах, принять участие в возрождении родного края.

И ещё. Солидные резервы кроются в использовании искусственного орошения в степном засушливом районе. Это система гидросооружений на реке Кандысу в горах.

– По заключению профильных структур и ведомств, это крупное гидросооружение находится в предаварийном состоянии и требует соответствующего ремонта, – сообщает Дархан Жоргекбаев. – Мы проводим совместную работу с республиканским комитетом при поддержке руководства области, депутатов Парламента, чтобы восстановить этот важный объект. Это позволило бы обеспечить поливной водой более 7,5 тысячи гектаров орошаемых земель, что чрезвычайно важно для производства сельхозкультур, а также для снабжения животноводства качественными и комбинированными кормами при любой погоде.

Добавим, что по самым свежим сведениям акимата района, под строительство школы на 100 мест в селе Шынгельды уже готовится соответствующая площадка. Это не только забота о будущем детей, но и о далеко идущих перспективах возрождаемого края на юге области.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции