Клёвый сезон

Создание полноценной кормовой базы – одно из главных условий развития современных направлений рыбного хозяйства Восточного Казахстана в целом.

Это актуально и для дальнейшего становления в регионе такого перспективного направления, как аквакультура, – выращивание различных ценных и востребованных на рынке новых пород рыбы.

Эта тема в нынешнем году постоянно находилась в поле зрения заинтересованных сторон. Причём информационными поводами были не формальные мероприятия, а конкретные события и акции, проводимые специалистами рыбной отрасли.

На страницах «Рудного Алтая» освещались проекты местных учёных по одомашниванию озёрного ускуча (ленка), выведение личинок рипуса и пеляди, а затем и зарыбление местных водоёмов молодняком ценной рыбы. В Усть-Каменогорске состоялся форум рыбоводов республиканского уровня, посвящённый круглой дате в истории рыбного хозяйства с участием учёных и практиков РК.

Интересная информация, заслуживающая внимания профессионалов отрасли, прозвучала в ходе брифинга представителей Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области. В региональной службе коммуникаций руководитель профильного ведомства Мурат Кусаинов рассказал журналистам областных и республиканских СМИ о перспективах развития рыбоводства.

В частности, он сообщил об инициативе и усилиях местных предприятий по производству кормов для рыбы. Отмечалось, что рыбное хозяйство, как и любая другая отрасль реального сектора экономики, нуждается в обеспечении специальными кормами. От наличия прочной кормовой базы напрямую зависит будущее аквакультуры, которое должно выражаться в экономическом эффекте, насыщении внутреннего рынка продукцией, богатой белками, причём на постоянно возобновляемой основе.

Если впрок

Даже не вдаваясь в подробности, более понятные специалистам, можно найти существенные различия между рыбными кормами. Для наглядности приведём в пример аквариумных декоративных рыбок, нуждающихся в особых видах кормов, которых здесь нет и поставляются они издалека. Точно так же и в случае с рыбной молодью ценных и редких пород, разводимых в регионе с недавних пор. Приходится рыбоводам уповать на поставки со стороны, поскольку подобные производства пока ещё не созданы – это дело будущего.

Тем временем в ВКО есть традиции выращивания некоторых популярных пород рыб, неприхотливых к условиям содержания и рациону кормления. Именно для них есть возможность производства комбикормов в местных условиях. Впрочем, подобное практиковалось в недавнем прошлом, поэтому вполне уместно сказать, что иногда что-то новое является хорошо забытым старым. Однако это нисколько не умаляет заслуг энтузиастов, которые решили взяться за непростое и нужное дело.

– Основу товарного выращивания рыбы составляет наличие необходимых кормов и посадочного материала, – говорит руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов. – В частности, потребность в кормах к 2030 году составит около 15 тысяч тонн при соблюдении установленных норм кормления рыбы.

При этом он сообщил, что поставка импортных кормов для лососевых и осетровых видов рыбы налажена через компании из других городов республики. Наряду с этим, в порядке экспериментов в регионе практикуется выпуск кормов для карповых пород рыб. Пробные партии производило ТОО «Усть-Каменогорский мукомольный комбинат». В 2021 году осуществлена поставка в объёме восьми тонн, а в текущем году этот показатель составил 100 тонн.

Тот ещё карп

Что касается карповых пород, то их выращивание в Восточном Казахстане 40 лет назад осуществлялось на достойном уровне. Действовало целое прудовое хозяйство неподалёку от областного центра, где в промышленных объёмах производилась товарная продукция. Журналисты видели, как прудхозовские рыбоводы осуществляли кормление своих подопечных различными гранулами, высыпая их прямо в воду. Прикормленных увесистых карпов, не боящихся людей, можно было ловить на удочку, однако считалось грешно злоупотреблять доверчивостью прирученной живности.

По мнению специалистов управления, в будущем для производства комбикормов для таких пород в регионе есть все возможности. В первую очередь, это потенциал аграрного сектора по выращиванию зерна различных сельскохозяйственных культур и глубокой переработке с производством готовых кормов.

Для замещения в перспективе импортного рыбного рациона вынашиваются проекты создания собственного производства высококалорийных и питательных кормов. В этом присутствует как определённое чувство патриотизма, так и прагматичный подход, основанный на расчётах.

– Совместно с акционерным обществом НК «Kazakh Invest» ведётся работа по поиску потенциальных инвесторов, – говорит Мурат Кусаинов. – Это необходимо в будущем для строительства завода по производству высококачественных кормов.

По информации Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, некоторая часть мальков и оплодотворённой икры форели завозится из Европы. Там же находятся заводы по производству специальных кормов высокого качества, поставляемого на экспорт в другие государства мира. В социальных сетях была любопытная информация о том, что зарубежные партнёры этим летом приезжали в областной центр, ознакомились с условиями для развития местной аквакультуры и потенциальными возможностями для взаимовыгодного сотрудничества.

Дело в меню

Не будет преувеличением утверждать, что в сфере рыбного хозяйства области наблюдается определённый ренессанс. Именно здесь фокусируются интересы различных слоёв общества. Тут и учёные, и производственники, и рыболовы-любители, а также фанаты разведения аквариумных рыбок и просто ценители природы, обитателей богатого подводного мира.

Пища для ума, научных изысканий, опытов, о которых в прежние годы и задуматься, помечтать было недосуг, а сегодня многие идеи настолько созрели, что просятся на выход. Впервые в истории Восточного Казахстана местные учёные вплотную занялись одомашниванием знаменитого маркакольского ускуча (ленка). Эта тема требует безоговорочного продолжения при каждом удобном случае, поскольку раздвигает пределы познания об этом несомненном чуде природы.

Прежде было много слухов и разговоров о том, что ускуча выпустили в известное радоновое озеро в Катон-Карагайском районе, и он, вроде бы, там вполне прижился. Однако, как писал известнейший журналист из прошлого Анатолий Аграновский, наука на веру не принимает. Всё должно быть досконально изучено и доказано на опытах. Эксперименты по одомашниванию вольной рыбы, которая водится только в озере Маркаколь, находится под охраной государства, подтвердили одну закономерность. По словам учёных, одним из ключевых факторов является корм для взрослых особей и полученной от них молоди, выведенной в искусственных условиях. Но это опять тема отдельного разговора, лишний раз подтверждающего важность кормовой базы для рыбы.

Специалисты планируют однажды проверить версию о выживании рыбы в радоновом озере заповедного края, а на сегодня они уже сообщали об иных очевидных фактах. Ускуч каким-то образом завезён в один из горных водоёмов в Зайсанском районе, откуда и были взяты отдельные особи для проведения экспериментов. О них постараемся читателям рассказать отдельно.

За полный невод

Если от науки вернуться к практике, реальной экономике, то по программе развития рыбного хозяйства ВКО к 2030 году планируется ежегодно получать 9 774 тонны товарной рыбы. Из них 8 578 тонн лососевых, 1151 тонну карповых и 45 тонн осетровых видов рыбы. По данным Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области, рост объёмов выращивания товарной рыбы планируется достигнуть за счёт развития садковых линий, озёрных и прудовых, а также индустриальных хозяйств.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции