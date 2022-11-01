Клуб молодых избирателей

Под председательством Нурлана Абдирова в офлайн и онлайн форматах состоялось очередное заседание Клуба молодых избирателей при Центральной избирательной комиссии. В заседании приняло участие 50 человек.

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров ознакомил участников Клуба с особенностями подготовки и проведения внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года, а также ходом электоральной кампании.

Состоялось активное и предметное обсуждение важности повышения электоральной культуры и активности молодёжи в избирательном процессе.

Участники Клуба поделились своим опытом участия в прошедших электоральных кампаниях в качестве кандидатов, доверенных лиц и национальных наблюдателей. В связи со сформированным недоверием молодёжи к институту выборов, имеющимся правовым нигилизмом среди некоторых участников избирательного процесса, прозвучали предложения о необходимости системной работы Центризбиркома с молодым электоратом в обучающем и информационно-разъяснительном направлении. При этом большинством был отмечен положительный опыт семинаров для представителей молодёжных организаций, политических партий, проведённых Центральной избирательной комиссией в рамках текущей электоральной кампании.

Были высказаны предложения по обеспечению прозрачности избирательного процесса, соблюдению прав национальных наблюдателей, а также модернизации информационно-коммуникационной работы, ориентированной на молодую составляющую электората.

Завершая заседание, председатель Центризбиркома призвал участников Клуба к плодотворному сотрудничеству и диалогу, а также реализовать своё конституционное избирательное право, сделав свой выбор 20 ноября 2022 года.

Насима Халелова