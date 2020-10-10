Клинический прогноз 

Карантинные меры не дают ожидаемых результатов.

Все, кто даже нерегулярно следит за ежедневными публикациями Минздрава о количестве новых заражений коронавирусом, заметили, что цифры существенно снизились, отхлынув от пиковых летних показателей. Однако Минздрав страны далёк от самоуспокоения. Это стало понятно на брифинге в СЦК, где официальный представитель ведомства Багдат Коджахметов заявил, что карантинные меры не дают ожидаемых результатов.

– Несмотря на стабилизацию ситуации, ожидаемых результатов от карантинных мер не достигнуто. Число больных вновь возрастает. Если граждане не будут выполнять требования санитарных врачей, вполне вероятно, что будут опять введены строгие карантинные меры, – сказал Багдат Коджахметов.

По его информации, по состоянию на 7 октября зарегистрировано 108362 заболевших COVID-19. За последние сутки инфекция выявлена у 66 граждан, то есть произошел рост на 0,6 процента. 3145 пациентов находятся на лечении, 103465 – выздоровели, 1752 – умерли.

С 2 апреля по 7 октября заболел 2551 ребёнок. На сегодняшний день болеют 74 ребёнка в возрасте от одного месяца до 18 лет. Больше всего выявлено больных среди детей в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Под наблюдением находятся 46 школьников и три ребёнка, посещавших дежурную группу в детском саду.

Минздрав через своего представителя официально объявил, что обеспокоен сложившейся ситуацией. Просьба всё та же – носить маски, пользоваться санитайзерами, соблюдать социальную дистанцию.

При этом обязательная вакцинация в стране не планируется.

– Ещё есть время. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, по рекомендации ВОЗ, от любых вирусных инфекций наиболее эффективной считается вакцинация не менее 10 процентов населения, – отметил официальный представитель Минздрава.

С 6 октября при въезде в Казахстан иностранные граждане обязательно должны иметь справку с отрицательным ПЦР-тестом. Казахстанцы, в случае отсутствия документа, помещаются на двухдневный карантин в стационар.

По данным Багдата Коджахметова, в первые сутки действия нормы в страну прилетели 1912 человек, 484 из них не имели подтверждения. Всех их изолировали для обследования.

Кстати, СМИ стало известно, о чём говорил министр здравоохранения Алексей Цой на совещании по подготовке ко второй волне пандемии, прошедшем в Акорде. Глава Минздрава перечислил три вероятных сценария распространения коронавирусной инфекции

в Казахстане.

Оптимистический прогноз – в случае соблюдения правил дистанцирования, обеспечения 100-процентного соблюдения масочного режима не нужно прибегать к строгому карантину. Ожидается, что в таком случае число инфицированных в октябре-декабре составит около 40 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 15 тысяч человек.

Реалистичный прогноз – при социальном дистанцировании и 70-процентном соблюдении масочного режима число случаев заражения в октябре-декабре составит около 90 тысяч инфицированных. В госпитализации будут нуждаться 30 тысяч человек. Введение локдауна прогнозируется в январе.

Пессимистичный прогноз – если будет обеспечено только 60-процентное соблюдение масочного режима, число зарегистрированных случаев в октябре-декабре составит около 190 тысяч человек. В госпитализации будут нуждаться 65 тысяч человек. В таком случае введение локдауна состоится в середине декабря.

Айгуль Биданова

Анара Муратова

Нур-Султан