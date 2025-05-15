Клещи выходят на охоту…

Восточный Казахстан славится своими красотами, а тёплые майские деньки способны вытянуть на природу даже самых заядлых домоседов. Как не превратить чудесный отдых под весенним солнцем в трагедию, читайте в нашем материале.

Как сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области (ДСЭК ВКО), по данным на 30 апреля, на территории области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 1 149 человек.



«Сам укус клеща не страшен. А вот возбудители, которые попадают в кровь человека при укусе или его раздавливании, очень опасны, так как клещи являются переносчиками не только клещевого энцефалита, но и других инфекций, таких как клещевой риккетсиоз, иксодовый клещевой боррелиоз (или болезнь Лайма) и других инфекционных заболеваний», – поясняют в пресс-службе ДСЭК ВКО.



Чтобы не допустить заражения, 90% обратившихся за медицинской помощью по поводу укусов клещей получили иммуноглобулин.



– За текущий период на территории области случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано. По результатам многолетнего эпидемиологического анализа, первые случаи заболевания в Восточно-Казахстанской области регистрируются с мая, – отмечает заместитель руководителя ДСЭК ВКО Сауле Слямгазина.



Напомним, в списке эндемичных территорий, иными словами – очагов постоянного и массового распространения паразита, – значатся районы Алтай, Самар, Улкен Нарын, Глубоковский, Уланский, Шемонаихинский и Катон-Карагайский, а также окрестности городов Риддера и Усть-Каменогорска.



ЧТО ТАКОЕ КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ?



Клещевой энцефалит – это острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом и передаётся клещами и характеризуется поражением центральной нервной системы, приводящим к развитию парезов и параличей конечностей.



В осложнённых случаях он может привести к летальному исходу.



«Для заболевания характерна весенне-летняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей. Опасный с точки зрения присасывания клещей сезон длится с апреля по сентябрь», – сообщили в пресс-службе ДСЭК ВКО.



Заметить заражение сразу невозможно. Первые симптомы проявляются, в лучшем случае, в течение семи дней.



В целом, инкубационный период может длиться до 21 дня. Но как только заражение достаточно распространится в организме, внезапно на фоне отличного здоровья появляется жар, иногда озноб, слабость, головная боль, интенсивность которых усиливается из-за света или громких звуков. Температура тела может подняться до 38-39 градусов; могут появиться признаки интоксикации (тошнота, рвота), а также слабость в конечностях.



«В некоторых случаях больных мучают судороги, которые в дальнейшем могут развиться в параличи конечностей. Если подобные симптомы отмечаются после регистрации случая присасывания клеща, то первое, что нужно сделать, – это обратиться за медицинской помощью. Чем раньше поставлен диагноз и назначено эффективное лечение, тем выше вероятность полного выздоровления», – комментируют специалисты ДСЭК ВКО.



БЕЗ ПАНИКИ!



После обнаружения клеща следует осмотреться. Если паразит всё же присосался, то снимать его нужно очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко укрепляется под кожей.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: