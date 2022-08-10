Клещи продолжают атаковать

По данным на 5 августа, из эндемичных территорий ВКО за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 3 346 человек, 997 из них – дети до 14 лет.

Больше 90 процентов лиц, обратившихся за медицинской помощью из-за укусов, с профилактической целью получили иммуноглобулин против вируса клещевого энцефалита.

– За текущий период 2022 года на территории области зарегистрировано восемь случаев заболеваемости клещевым энцефалитом, – информирует Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО. – Ни один из заболевших клещевыми инфекциями не обращался за медицинской помощью по поводу укуса клеща. Среди лиц, обратившихся к медикам своевременно, то есть не позднее трёх дней, случаев заражения клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Отмечается, что лечение клещевого энцефалита проводится только в стационарных условиях. Поэтому заразившиеся жители региона были госпитализированы в инфекционные больницы и отделения. Больные получили специфическое лечение.

– В настоящее время в медицинских организациях эндемичных территорий достаточно иммуноглобулина против клещевого энцефалита для оказания профилактической помощи лицам, пострадавшим от укуса клещей, – говорится в сообщении департамента.

Также специалисты напоминают, что профилактика клещевого энцефалита зависит только от самого человека и от его поведения на природе.

Ания Есмухамет