Клещами не вытянешь!

Этой весной из-за тёплой погоды клещи активизировались намного раньше, чем обычно: первые укусы ими были зафиксированы в Риддере 20 марта. При этом случаев заражения людей энцефалитом не отмечается. По информации главного внештатного эпидемиолога УЗ ВКО Булбул Сагидолды, Восточный Казахстан на фоне всей территории республики является зоной повышенного риска заражения энцефалитом, поскольку здесь находятся сразу несколько природных очагов заражения.

– Клещевой энцефалит – опасная вирусная инфекция, она проявляется высокой температурой, интоксикацией и поражением центральной нервной системы. Инфицирование происходит в результате укуса клещей, когда в кровь попадает заражённая слюна кровососущего паразита. От человека к человеку энцефалит не передаётся, – подчеркнула Булбул Сагидолды.

По её словам, на сегодняшний день зарегистрировано два случая. По итогам прошлого года, таковых насчитывалось около 2,5 тыс., заражение энцефалитом произошло в девяти случаях.

– Даже если клещ укусил человека, это не значит, что произойдет заражение. Только клещи, являющиеся переносчиками вируса, могут стать источником инфекции. Поэтому так важно в обязательном порядке провести лабораторные исследования насекомого после его извлечения из места укуса, – пояснила главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения ВКО.

Самым лучшим способом профилактики энцефалита является своевременная вакцинация. Как рассказал главный внештатный иммунолог УЗ ВКО Иван Мещеряков, существует большое количество вакцин против энцефалита. Практически все они эффективно вырабатывают в организме человека стойкий иммунитет против опасной инфекции.

– Вакцина, которую обычно ставят в местных поликлиниках, содержит инактивированный вирус. Он не способен инфицировать человека, но воздействуя на организм, помогает вырабатывать необходимые антитела, формировать иммунитет, – разъяснил Иван Мещеряков.

В целом, процесс вакцинации против энцефалита состоит из трёх этапов. Первая доза даётся в нулевой день. Вторая доза – через 1–5 месяцев после первой и третья – через год после получения первой дозы. Ревакцинацию проводят примерно через три года после получения последней дозы.

Однако если клещ всё же укусил, а вакцину пострадавший не получил, можно прибегнуть к постконтактной профилактике. Инкубационный период энцефалита составляет 21 день, у врачей есть время ввести первую дозу вакцины ещё до проявления первых клинических проявлений заболевания. Это помогает выработать антитела гораздо быстрее, чем вирус проявит себя.

Однако есть и противопоказания для вакцинации. Среди них беременность, инфекционные и иные заболевания в стадии обострения и аллергические реакции на препарат.

Как предупредили медики, клеща трудно вытянуть из раны, лучше немедленно обратиться в районную больницу, если речь идет о сельской местности, или в специализированные центры Усть-Каменогорска. Для детей он работает на базе Центра матери и ребенка, а для взрослого населения – в городской больнице №4 Усть-Каменогорска.

Если же клеща удалась извлечь самостоятельно, насекомое необходимо передать медицинским работникам – это поможет в кратчайшие сроки определить диагноз пострадавшего.

– Энцефалит опасен осложнениями. Многое зависит от таких факторов, как общее состояние здоровья пострадавшего, количество полученных им укусов и вирусов, попавших в организм, – отметила главный внештатный инфекционист УЗ ВКО Назигуль Сапаргалиева.

При этом заболевание может протекать в легкой форме, средней степени тяжести и в тяжёлой форме. Среди клинических проявлений – резкое повышение температуры выше 38 градусов, слабость, головные боли, ломота в мышцах, иногда могут быть рвота, судороги или, наоборот, паралич конечностей. Чаще всего это уже проявления менингита – осложнения после энцефалита, которое может привести даже к инвалидизации пострадавшего.

Именно поэтому каждый пострадавший в результате укуса клеща должен находиться под пристальным наблюдением участкового врача в течение 21–30 дней, пока длится инкубационный период.

Екатерина Гуляева