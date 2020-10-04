Классная жизнь Уваровской школы 

Об этой сельской школе знают не только в Глубоковском районе и Восточно-Казахстанской области, и даже не только в республике, но и далеко за её пределами.

Коллектив Уваровской школы – это творческая, слаженная, цельная, высокопрофессиональная команда, объединённая общей миссией – обучением и воспитанием детей.

«НАША ШКОЛЬНАЯ СЕМЬЯ»

На протяжении многих лет эта школа является лидером в районе по всем показателям. В 2009 году она стала обладателем гранта фонда Сороса «Лучшая сельская школа республики», в 2001 году – победителем конкурса на приз акима ВКО, в 2015 – победителем областного конкурса «Лучшая организация среднего образования» и в этом же году профсоюзная организация школы завоевала Гран-при в республиканском конкурсе «Сильная первичка – сильный профсоюз».

Ежегодно Уваровская школа становится лидером в районе по итогам сдачи Единого национального тестирования. Этот год также не стал исключением. Несмотря на то, что четвёртую четверть ребята обучались дистанционно, с использованием различных образовательных платформ, им удалось продемонстрировать отличные результаты ЕНТ и оказаться лучшими в районе. Средний балл составил 102,5. Достигнуть этого ребятам помог ежедневный кропотливый труд учителей школы.

Покорять новые высоты также помогает и слаженная работа преподавательского состава с родительской общественностью. Коллектив школы является инициатором многих идей, которые сегодня стали традиционными: конференция отцов, чествование лучшей семьи года, занятия университета педагогических знаний для родителей и многих других.

Большой вклад в образование вносят главы крестьянских хозяйств – Александр Бурдаков, Евгений Псарёв, Рустам Утешов. Уже около 30 лет эффективной формой сотрудничества является закрепление за классами шефских коллективов: бригад механизаторов и животноводов, молокозавода, мукомольного и стройцеха, столовых и других производственных участков. Школа, семья и трудовые коллективы – три важнейших составляющих воспитательно-образовательного института, которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. В Уваровской школе такое содружество стало поистине ведущим принципом воспитательной системы.

Кроме того, учителями и родителями проводится большая работа по организации летнего отдыха детей. На территории села общими силами построены 12 игровых площадок.

Создавать творческую атмосферу внутри коллектива учителей помогают традиции, которым следуют на протяжении уже многих лет. Снять усталость и зарядиться энергией после трудовой недели помогает «группа здоровья», ежегодно занятия в ней открываются совместным чаепитием с песнями, шутками и хорошим настроением.

Среди учебного года, во время выходных дней, педагоги школы посещают театры и кинотеатры, выставки, музеи. Летом выезжают на природу: за грибами, ягодами, отдыхают на берегах красивейших озёр нашей области. Это помогает коллективу стать ещё более дружным и сплочённым.

– Радует, что молодые учителя, поначалу немного растерянные, довольно скоро становятся своими, родными, полностью разделяют заботу о школе, переживают за неё. Это потому, что в нашей школе есть ещё одна важная традиция: передача своего бесценного опыта, знаний молодым, то есть преемственность поколений, – рассказывает и. о. директора Уваровской средней школы Виктория Пальзер.

Она признаётся, что школе очень повезло с замечательными педагогами. Каждый из них заслуживает отдельных слов – они отдают все свои силы любимой работе. Как и в любом коллективе, здесь есть особая когорта профессионалов, на которых держится мощь и слава этого учебного заведения.

Надежда Бенгард, учитель русского языка и литературы – профессионал высочайшего класса. В ней есть всё, что присуще настоящему педагогу: ум, талант, требовательность, умение доводить начатое дело до конца, душевная теплота, чуткость и терпение, готовность помочь советом и делом как ученикам, так и молодым педагогам.

Виктор Соколов – учитель физики, виртуозно владеющий своим предметом. Добрый, отзывчивый, умеющий зарядить учеников интересом к своему предмету. Даже самый сложный материал он излагает в доступной форме.

Надежда Соломенникова – школьный библиотекарь и хореограф. В библиотеке у неё всегда порядок, красочно оформлены информационные стенды и выставки книг. По своей натуре она добросовестный и ответственный человек, щепетильно относящийся к любому делу. Кстати, ни одно школьное мероприятие или концерт в местном Доме культуры не обходится без замечательных танцевальных постановок, которые неизменно становятся украшением любого праздника.

Учитель химии Нина Короткова – опытный, талантливый и интеллигентный педагог. Несмотря на то, что химия сложный предмет, дети с большим удовольствием занимаются на её уроках. А на экзаменах подтверждают полученные знания, всегда показывая хорошие результаты.

Наталья Мальцева – воспитатель группы предшкольной подготовки. В жизни каждого ребёнка есть первый учитель, которого помнят на протяжении всей своей жизни. Наталья Михайловна – вторая мама для всех детей села Уварово. Сколько ребят прошло через её заботливые руки, представить невозможно! Добрая, заботливая, умная, она легко находит с ними общий язык, понимает детские проблемы и одинаково любит каждого ученика: шумного и тихого, послушного и капризного. Для неё главное – выявить самые лучшие качества, заложенные в ребёнке.

– Несомненно, дружный и сплочённый коллектив, творческая атмосфера, позитивный настрой – это всё заслуга нашего бывшего руководителя Лики Рамазановны Бозтаевой, – говорят уваровские учителя. – Только под руководством такого чуткого, грамотного, целеустремленного, настойчивого директора наша школа смогла стать одной из лучших не только в районе, области, но и в республике. Талантливый человек талантлив во всём! Эти слова как нельзя точно характеризуют нашу уважаемую и любимую Лику Рамазановну.

ДИРЕКТОР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Чтобы в полной мере рассказать об этой женщине, нужно иметь поистине писательский талант – настолько многогранна и талантлива Лика Бозтаева. А если говорить кратко, то её, без сомнения, можно назвать первым человеком в Уваровской средней школе, в своём селе, одним из первых – в районе и области и самым настоящим человеком – в жизни.

Уваровская средняя школа является детищем и творением, в создание которого Лика Бозтаева вложила всю свою душу. Этому она посвятила 44 года.

Каждый ученик школы села Уварово с первого класса знает, что он находится под крылом той самой Лики Рамазановны, которая учила ещё их мам и пап. И когда выпускники, окончившие школу много лет назад, вспоминают её, в их словах чувствуется восхищение и уважение. Ей благодарны многие, кто окончил это учебное заведение, и будут благодарны те, кто придёт в сохранённую, преобразованную, вновь созданную, стремящуюся к новым достижениям школу.

Лика Бозтаева – учитель химии и биологии, возглавлявшая Уваровскую школу 32 года, отличник образования Республики Казахстан, почётный гражданин Глубоковского района. Награждена медалями «Білім және ғылым қызметкерлерінің сіңірген ең-

бегі үшін», «Еренеңбегі үшін» и другими правительственными наградами.

Свою трудовую деятельность она начала в этой маленькой сельской школе в 1976 году, сразу после окончания педагогического института. Сначала была принята пионервожатой, параллельно вела уроки химии и биологии. Здесь же она встретила свою судьбу – Рауфа Камаловича, учителя физкультуры.

Свою «революцию» молоденькая учительница начала с того, что выкорчевала все клёны на территории школы. Жители села были возмущены «актом вандализма». А у неё просто не было сил смотреть на унылый фасад, обшарпанные стены и прогнившие полы старенькой школы.

– Трактор натужно тянул корень клёна из земли, – с улыбкой вспоминает Лика Рамазановна. – Директор школы испуганно смотрел на эту картину, а я плакала, но делала по-своему. Знала, что всё равно вырву, вытяну равнодушие со школьной земли, как эти полусгнившие корни.

Именно целеустремлённость, смелость решений и новаторство, отличающие Лику Рамазановну, способствовали её становлению как директора, ставшего впоследствии легендой своего времени.

До того как возглавить школу, Лика Рамазановна работала завучем по учебно-воспитательной работе. А став в 1988 году её директором, старалась всегда мыслить на шаг вперёд. Молодой амбициозный руководитель школы стала инициатором всего инновационного.

– Однажды весной 1996 года я разбивала место под посадку культур на пришкольном участке, – рассказывает Лика Бозтаева. – Одета была, конечно, по-рабочему. И вдруг подъезжает иномарка. Выходят из неё незнакомые люди, судя по всему, иностранцы, спрашивают директора. Как быть? В халате и калошах признаться, что я директор школы или прикинуться техничкой? Деваться некуда. Пришлось представиться. Это были представители фонда Сороса. Женщина, Ванда Холл, сразу поняла, в чём дело, засмеялась, обняла меня и сказала, что таким и должен быть директор.

Иностранная делегация проинспектировала деятельность коллектива Уваровской средней школы, по результатам чего был получен грант фонда Сороса в номинации «Лучшая сельская школа Республики Казахстан». Благодаря этому в школу впервые приобрели современную технику, о чём другие, даже городские, школы в то время могли только мечтать: компьютеры, ксерокс, видеокамеру, микроволновую печь, методическую литературу. И за этим последовали другие победы…

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕД

В 2003 году Уваровская средняя школа стала первой республиканской экспериментальной площадкой по апробации 12-летней модели образования. Через год Лика Бозтаева заняла первое место на республиканском семинаре, проходившем в Алматы, по теме «Переход к 12-летнему образованию: проблемы преемственности дошкольного и начального уровней образования». В 2005 году директор сельской школы была приглашена в Астану на встречу с Премьер-министром по вопросу принятия концепции 12-летнего образования.

Опыт преподавания уроков биологии Лики Бозтаевой был обобщён на областном уровне. А на республиканской научно-практической конференции с докладом по этой теме она заняла первое место.

Уваровская школа на протяжении многих лет является лидером в районе по движению ЮИД. В 2001 году юные инспекторы защищали честь Восточного Казахстана на I республиканском слёте ЮИД в Алматы и стали победителями в пяти номинациях.

В 2008 году Уваровская средняя школа удостоилась звания «Лучшая школа ВКО». Более 30 лет её пришкольный участок считается лучшим в районе и известен на всю область. В 2009 году учебное заведение завоевало Гран-при в областном конкурсе «Лучший школьный двор». В 2012 году – вновь Гран-при в районном конкурсе в номинации «Лучшая система работы с одарёнными детьми». В том же году – Гран-при в республиканском конкурсе «Лучшая первичка – лучший профсоюз».

Год 2015-й ознаменован открытием нового здания школы. Благодаря неимоверным усилиям Лики Рамазановны на радость всем уваровцам было построено современное, оснащённое по последнему слову техники учебное заведение.

– Это грандиозное для всего села событие, – говорит она. – Строительство школы стало главным моим достижением. Сколько сил и энергии, терпения и упорства было потрачено! Сколько порогов было обито, сколько кабинетов чиновников пройдено! Но благодаря поддержке областных и районных властей школа была наконец построена.

Уже обновлённая Уваровская школа завоевала Гран-при областного конкурса «Лучшая организация среднего образования» и получила приз акима ВКО на 17 миллионов тенге.

Сейчас у школы свой неповторимый облик. 230 сельских ребят учатся в современном красивом здании. И трудится здесь молодой стабильный коллектив единомышленников, который сплотила талантливый руководитель Бозтаева.

Проработав на посту директора 32 года, Лика Рамазановна с лёгким сердцем передала бразды правления молодым коллегам.

Несомненно, результаты её неустанного труда ещё долго будут радовать людей. Из стен новой школы выйдет не одно поколение выпускников. В будущем она распахнёт двери тысячам любознательных первоклашек, которые с благодарностью и гордостью будут отзываться о лучшем руководителе Уваровской школы.

– Директором быть очень тяжело, – говорит и. о. директора школы Виктория Пальзер. – Во-первых, это коллектив, во-вторых, администрация, но главное – дети и родители. Всё это должно работать вместе. Вдвойне тяжело, когда есть пример такого директора. Быть второй Ликой Рамазановной невозможно. Но надо стремиться. Она – эталон, эталон любого директора.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район