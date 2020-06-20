Классика на свежем воздухе

Члены кружка «Брайлист» провели Абаевские чтения в живописном месте региона – на Сибинских озерах.

Коллектив и читатели Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан приняли участие в акции, посвященной празднованию 175-летнего юбилея Абая.

– Под звуки домбры, окунувшись в атмосферу былых времен, читатели обсудили очередной философский трактат классика Великой степи, – сообщила директор библиотеки Гульнара Кадырова. – Состоялось выразительное чтение «Слов назидания» Абая рельефно-точечным шрифтом Брайля на государственном и русском языках.

По словам участников встречи, в кратких философских эссе автор затрагивает важные темы милосердия и веры, знаний и человеческих пороков. В этот вечер прозвучали известные песни Абая, в том числе «Көзімнің қарасы».

– Наши читатели также очень любят творчество великого русского поэта Александра Пушкина, – добавила Гульнара Кадырова. – Недавно они с большим воодушевлением приняли участие в X Международной акции «Читаем Пушкина вместе», организованной областной библиотекой для детей и юношества имени А. С. Пушкина в Саратове.

Особенные читатели подготовили театрализованную постановку по мотивам сказки «Золотая рыбка». Сами сделали декорации, костюмы. Юный читатель Денис Ишунин продекламировал стихотворение А. Пушкина на казахском языке в переводе Абая. За это библиотека была отмечена дипломом.

Ева Ким