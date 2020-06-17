Кисть, холст и немного вдохновения

Победительница проекта «100 новых лиц Казахстана» Ольга Чавкина рассказала о своем участии в проекте, о творчестве и планах на будущее.

Ольга Чавкина – художник, директор арт-студии Perfomance (Усть-Каменогорск), организатор и участник различных выставок.

– Рисовать я начала в очень раннем возрасте. Сколько себя помню, всегда хотела стать художником, писать картины, которые восхищали бы ценителей искусства, – вспоминает Ольга. – В более зрелом возрасте мечтала о своей собственной картинной галерее или художественной студии.

К этой мечте она шла целенаправленно, проделала огромный путь – от рисования в городских парках до организации и проведения крупных современных экспозиций. Такому росту и развитию способствовало много факторов: усердный труд, активная позиция, поддержка со стороны государства, друзей и близких, а также яркий талант художника и постоянное совершенствование навыков.

– Иногда в голове появляются какие-то образы, хочется их воплотить на холсте, я это делаю, – поясняет Ольга. – Рисовать всегда хотела именно от руки, не в программах на планшете или компьютере.

Ольга – участник и победитель многих творческих конкурсов – городских, областных и республиканских. В 2018 году она участвовала в республиканском пленэре ЧСХ РК «Алтай – жемчужина Казахстана», в том же году выиграла грант в социальном проекте Zhas Project. Он послужил первоначальным капиталом для создания арт-студии Perfomance, которая до сих пор успешно работает. В ее стенах регулярно проводятся занятия и мастер-классы по различным направлениям для детей и взрослых.

– Мы не высчитывали, что выгодно, сколько и куда придет людей, – рассказывает о преподавании Ольга Чавкина. – Прежде всего, хотелось дать им необходимые знания, научить чему-то. Акцент сделали на том, чтобы было интересно, обучающиеся получали хорошие эмоции и после занятий уходили счастливыми. О прибыли и деньгах художники почти не думают, ведь мы все-таки творческие личности, а не предприниматели.

Один из первых проектов Ольги – выставка современного искусства My Self. На ней были представлены разные работы и уникальные инсталляции. Для организации и проведения выставки удалось заинтересовать и собрать творческую молодежь области. После были проведены две большие экспозиции: «Твои границы в твоей голове» и «Я принимаю себя». Они пользовались популярностью и вызвали неподдельный интерес среди представителей разных возрастных групп.

– На наши первые выставки приходило много людей, больше чем мы предполагали. Было очень приятно видеть такую заинтересованность, – вспоминает художник. – Причем посещали экспозиции не только те, кто увлечен рисованием или творчеством, но и те, кто был далек от искусства. Одни подходили и говорили, как все необычно оформлено, какие захватывающие работы представлены. Другие благодарили – было отрадно наблюдать за экспрессией таких чистых и искренних эмоций.

Большинство выставок арт-студии Perfomance так или иначе связано с молодыми художниками. Но Ольга уточняет, что «молодой художник» – это не возраст человека, а время – сколько он пишет картины.

– Любая профессия требует определенного набора навыков, сосредоточенности на процессе – терпения и усидчивости. А главное – усердного труда. Не только физического, но и умственного, духовного, – считает Ольга. – То, что это профессия творческая, тоже накладывает свой отпечаток, но такие нюансы есть в любом деле.

С 2016 года она проводит выездные мастер-классы в красивейших местах Казахстана – Катон-Карагайском заповеднике, у подножия горы Белухи, а также в России, Турции и других странах. Среди работ Ольги преобладают портреты и пейзажи. По ее словам, именно эти два направления ее наиболее вдохновляют.

– Портреты я пишу для себя, так сказать, для души. Образ могу взять из головы. Иногда подбираю реальных персонажей. Если зацепят чьи-то черты лица или фотография в социальных сетях, могу попросить попозировать, – объясняет героиня нашей статьи. – Часто выезжаю на природу, она в нашем регионе прекрасна, и такие мини-путешествия всегда вдохновляют меня на написание новых картин.

Ольга Чавкина – победительница проекта «100 новых лиц Казахстана» в 2019 году. Тогда из Восточного Казахстана было всего три финалиста, в категории «Культура» прошла только она. За нее проголосовали 23174 человека.

– О проекте я узнала за неделю до завершения приема заявок. Мне пришлось очень быстро собрать документы, чтобы принять в нем участие, – делится она. – Нужно было записать видео, я провозилась очень долго. В итоге подала заявку в последний день.

Но, несмотря на все сложности, ее заметили и выделили среди такого большого количества участников. Она была очень удивлена, что столько людей отдали за нее свой голос.

– На подведении итогов в Нур-Султане познакомилась со всеми участниками проекта. Была восхищена ими и благодарила судьбу, что она подарила мне незабываемую встречу с такими неординарными яркими личностями. С некоторыми из них мы до сих пор поддерживаем общение, – делится Ольга.

В чем секрет ее успеха? Она считает, что к поставленной цели нужно идти, несмотря ни на что, преодолевая свои страхи, лень и неуверенность. Главное – не тратить время, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях.

– Принести в этот мир красоту, показать людям то, от чего у них захватит дух, что запомнится и навсегда останется в сердце – вот в чем мое предназначение, – утверждает художник. – Я просто человек, который влюблен в творчество, в свое дело.

Несмотря на признание и успех, Ольга Чавкина не собирается останавливаться на достигнутом. Она продолжает вести активную общественную деятельность по продвижению творческой молодежи Казахстана и не прекращает совершенствовать свои навыки в сфере искусства.

Дамир Омаров