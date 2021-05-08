Киловатты в подарок

Три месяца ветераны ВОВ в Восточно-Казахстанской области не будут платить за электроэнергию.

За них это сделают компании АО «ОЭСК» и ТОО «Шыгысэнерготрейд». Так, на лицевые счета ветеранов Великой Отечественной войны поступят денежные средства, которые пойдут в счёт оплаты электроэнергии за июль, август и сентябрь.

– Второй год подряд мы поддерживаем эту эстафету добра и оплачиваем электроэнергию в третьем квартале ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Восточно-Казахстанской области и являющимся нашими потребителями, – рассказал председатель правления АО «ОЭСК» Ерлан Маканов. – Денежные средства будут зачислены на их лицевые счета в счёт оплаты электроэнергии. Это отразится в квитанциях.

Отметим, что на сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области проживают более 100 ветеранов, среди которых участники боевых действий Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также жители блокадного Ленинграда. Списки ветеранов ВОВ предоставляются Восточно-Казахстанским областным филиалом республиканского общественного объединения «Организация ветеранов».

Не оставляют без внимания в компании сотрудников-тружеников тыла и воинов-интернационалистов. Ежегодно им вручаются продуктовые корзины.

Александра Исаева

Фото из открытых источников