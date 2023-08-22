Кейс для иностранцев

Можно ли иностранцу прикрепиться к казахстанской поликлинике?

С 15 сентября стартует ежегодная кампания по свободному прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи.

В НАО «Фонд социального медицинского страхования» сообщили, что в этом году изменились правила прикрепления для иностранцев, работающих на территории Казахстана. Теперь трудовые мигранты должны предъявить договор добровольного медицинского страхования (ДМС) или договор вменённого медицинского страхования (ДМС). Новые правила вступили в действие с 14 августа этого года.

– Изменения в приказы коснутся исключительно иностранцев – трудовых мигрантов и членов их семей (детей и супругов), временно проживающих в РК, которые имеют гражданство одной из стран-участниц ЕАЭС – РФ, Беларуси, Кыргызстана, Армении, – пояснили в фонде.

Согласно новым правилам, они прикрепляются к поликлинике на основании договора одного из видов страхования на первичную медико-санитарную и экстренную стационарную помощь. И только на срок действия договора, после чего автоматически открепляются от медорганизации.

Чтобы прикрепиться к поликлинике, нужно написать заявление на имя её руководителя в произвольной форме на казахском или русском языке. К заявлению приложить документ, удостоверяющий личность (или заграничный паспорт), договор ДМС или ВМС и согласие членов семьи, если заявление подаёт их законный представитель. Заявитель может лично обратиться в медицинскую организацию либо за него это может сделать страховая компания.

Перечень поликлиник для прикрепления должен быть указан в приложении к договору. Прикрепляться можно к медорганизациям-поставщикам Фонда социального медицинского страхования, которые предоставляют первичную медико-санитарную помощь.

Отмечается, что договором ЕАЭС предусмотрены не только права, но и обязанности иностранцев в области здравоохранения, в число которых входит своевременное прохождение профилактических скринингов на раннее выявление заболеваний, своевременная постановка женщин на учёт по беременности (до 12 недель), динамическое наблюдение хронических и социально значимых заболеваний и другие.

– Также нужно знать, что иностранцы, временно проживающие в Казахстане, не могут получать медпомощь в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, который полагается только постоянно проживающим в республике, за исключением медпомощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, – подчеркнули в фонде.

Для граждан РК, кандасов и иностранцев, постоянно проживающих на территории РК, порядок прикрепления остаётся прежним.

Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику».

Аида Жумекенова