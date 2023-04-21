В Восточно-Казахстанской области прошёл фестиваль профессий My PRO, в рамках которого старшеклассники не просто узнали, какие специалисты требуются на рынке труда, но и прошли профессиональную диагностику.

В старших классах ребята всерьёз начинают задумываться: «Кем я хочу стать в будущем?» «Какие профессии востребованы на рынке труда?» Безусловно, к этому вопросу нужно подходить осознанно, ведь, определяясь с профессией, человек выбирает и образ жизни.

В рамках профориентационной работы в регионе организовали фестиваль профессий. Мероприятие состоялось в Центре компетенций Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа.

Стоит отметить, что колледж является ведущим учебным заведением по подготовке квалифицированных рабочих кадров для предприятий области. Здесь готовят специалистов в области энергетики, металлообработки, строительства, экономики, сферы обслуживания, которые благодаря налаженному сотрудничеству с организациями проходят практику на местах.

С 2016 года студенты колледжа участвуют в чемпионате WorldSkills по семи компетенциям. За это время копилка достижений пополнилась 25 призовыми местами участников чемпионата.

Несколько лет назад на базе учебного заведения открыли Центр компетенций, в котором будущие специалисты изучают основы производственного процесса в условиях, максимально приближенных к реальным.

– Для проведения качественного набора студентов в колледже ведётся системная профориентационная работа. Её основные направления: совместная работа со школами региона, в том числе и сегодняшний фестиваль профессий, выездные мобильные группы стенд-моба «СтартПрофи-Shygys», курсы предпрофильной подготовки, а также совместные профориентационные мероприятия с предприятиями и многое другое, – рассказала заместитель директора Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа Шынар Кекубаева.

Фестиваль My PRO собрал около двух тысяч школьников. Специалисты подробно рассказали им о специальностях, которые можно получить в стенах учебного заведения. Также ребята приняли участие в мастер-классах и даже прошли профессиональную диагностику.

Практика показывает, что такой формат мероприятий положительно сказывается на выборе старшеклассником профессионального пути. Тому есть немало примеров. Абдилманат Нурбол учится на втором курсе. По его словам, определиться со специальностью помог именно фестиваль профессий.

– Долго не мог выбрать, куда пойти учиться, – поделился юноша. – В один из дней представители колледжа провели экскурсию по учебному заведению и мастер-класс по специальности. После этого я решил поступить на специальность «техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». Хочу сказать спасибо своим преподавателям и мастерам производственного обучения за индивидуальный и творческий подход.

Александра Исаева

Фото пресс-службы Управления образования ВКО