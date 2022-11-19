Каждый надел – в дело

В Восточном Казахстане в государственную собственность возвращено более 76 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Проблему нехватки пастбищных земель обсудили в Палате предпринимателей ВКО с участием руководителей государственных органов, общественных организаций и бизнесменов.

Прихватив чужой кусок

По данным Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (ДАПК) по ВКО, с сентября по ноябрь 2022 года проведён антикоррупционный мониторинг в сфере распределения пастбищных угодий. Этот вопрос включён в Карту коррупционных рисков области как один из актуальных. По области сохраняется тенденция нехватки пастбищных угодий.

Представители ведомства отметили, что мониторинг СМИ показал наличие большого количества негативных откликов по этому вопросу. Жители сёл заявляют, что вынуждены забивать скот, так как не имеют возможности для выпаса и заготовки сена. Критическая ситуация с пастбищами складывается во многих населённых пунктах региона.

Как сообщил заместитель руководителя управления превенции ДАПК по ВКО Аскар Арыстан, на сегодняшний день полностью не определены и не возвращены в государственную собственность существенные площади неиспользуемых пашен и пастбищ. Так, в ходе мониторинга выявлен ряд проблем и коррупционных рисков.

По его словам, на сегодняшний день у 261 земельного участка площадью более 22 тысяч га посевного назначения в Уланском и Глубоковском районах отсутствуют владельцы в связи с их смертью.

– Наличие таких земельных участков порождает коррупционные риски самовольного, незаконного использования чужого земельного участка, – констатировал Аскар Арыстан. – Более того, имеются риски, связанные с покровительством со стороны местных исполнительных органов третьих лиц путём увода от уплаты налогов и иных арендных плат.

Тут – пусто, там – густо

В ходе мониторинга также выявлено 4859 землепользователей пастбищ, у которых отсутствуют какие-либо сельскохозяйственные животные (с учётом не разделённой территории бывших Тарбагатайского и Кокпектинского районов). То есть, из 2494,2 тыс. га пастбищ 1781 тысяча, или 68 процентов пустуют и не используются по прямому назначению. Этот факт наряду со сложившимся дефицитом пастбищ свидетельствует о слабом контроле в этой сфере.

На территории области имеются случаи нерационального и с экологической точки зрения недопустимого использования пастбищных угодий. К примеру, непропорциональное соотношение пастбищ и количества животных у сельхозтоваропроизводителей (СХТП). Они могут сопровождаться коррупционными рисками в виде покровительства со стороны уполномоченных органов в сфере земельных отношений. Скажем, непринятие мер по изъятию пастбищных угодий, превышающих положенные нормы по соотношению количества животных к площади пастбищ, либо где есть риск деградации земельных участков.

Бизнесмены из городов и районов ВКО считают проблему нехватки пастбищных земель одной из главных.

– По этой причине наблюдается снижение поголовья скота, возникает нехватка молока и другой продукции животноводства, – обозначил ситуацию представитель ПП ВКО по району Алтай Сергей Фаизов. – Дошло до того, что сотрудники дорожной полиции стали чаще штрафовать владельцев скота. Это привело к тому, что порядка 15 крестьянских хозяйств района отказываются держать скот. Решением этого вопроса может стать правильный статистический учёт сельскохозяйственных животных.

Аскар Арыстан подчеркнул, выявленный в ходе мониторинга коррупционный риск может привести к более тяжким последствиям в виде недостаточной организации продовольственной безопасности, так как напрямую влияет на планирование и развитие животноводства в целом по стране. В связи с этим, необходима интеграция баз данных Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра и информационной системы «Идентификация сельскохозяйственных животных» в целях своевременного контроля и реагирования по землям, где имеется дисбаланс соотношения площади пастбищных угодий на сельскохозяйственных животных.

Другой оборот

По информации руководителя управления земельных отношений Надежды Михейлис, планы по управлению пастбищными угодьями разрабатываются в разрезе сельских округов, что позволяет обеспечить кормовой базой и предотвратить деградацию почв на всей территории района комплексно.

В соответствии с поручениями акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, в 2021 году управлением земельных отношений совместно с акиматами городов и районов проведён анализ и разработана карта мероприятий по решению вопроса обеспечения населения пастбищными угодьями для выпаса скота личного подворья.

По результатам проведённых работ в прошлом году потребность сельского населения области (в старых границах) в пастбищах составляла 1005,7 тыс. га, в том числе 61,3 тыс. га – для маточного поголовья.

Так, возвращено в государственную собственность 17,5 тыс. га неиспользуемых пастбищ. Дополнительно включено 239,7 тыс. га пастбищ в черту населённых пунктов. Организован выпас в близлежащих населённых пунктах на площади 73,5 тыс. га, обеспечены отгонные участки пастбищ на площади 502,6 тыс. га, организован выпас скота на землях лесного фонда на площади 24,3 тыс. га и 3,5 тыс. га низкопродуктивной пашни переведено в пастбища.

По результатам проведённых мероприятий потребность сократилась до 27,4 тыс. га.

– По состоянию на 15 ноября 2022 года акиматами городов и районов выявлено 39,5 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, – проинформировала Надежда Михейлис. – Всего по области на сегодняшний день возвращено в государственную собственность 76 тыс. га неиспользуемых земель. Все они будут повторно вводиться в сельскохозяйственный оборот в соответствии с нормами действующего земельного законодательства.

Поскольку эта проблема остаётся актуальной для нашего региона, первый заместитель руководителя ДАПК по ВКО Талгат Башев рекомендовал проводить подобные форумы на регулярной основе. По итогам встреч готовить свои предложения по их решению для руководства области, министерств и ведомств на республиканском уровне.

Ерик Абитов