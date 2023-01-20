Каждой отрасли – по комитету

В ВКО вновь учредили отраслевые комитеты при Региональном совете Палаты предпринимателей. Так, в регионе будут действовать комитеты машиностроения, туризма и агропромышленного комплекса.

Как пояснили в пресс-службе Палаты предпринимателей ВКО, эти сообщества помогут решить проблемные вопросы региона. Среди таковых обозначили очистку дорог, обслуживание путей между базами отдыха на Бухтарминском водохранилище, реконструкцию моста через реку Белая Берель, а также проблемы экспорта продуктов маслозавода.

– На наш взгляд, отраслевые комитеты послужат более открытому диалогу между бизнесом и властью, – отметил директор Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области Кайрат Мамырбаев. – Станет возможным точечно выносить проблемные вопросы на обсуждение и совместно принимать оптимальные решения.

По информации пресс-службы Палаты, в минувшую среду в области состоялось заседание комитета машиностроения. Участниками стали предприниматели, представители местных исполнительных органов и руководство отраслевого Департамента при НПП РК «Атамекен». Путём голосования присутствующие выбрали председателя, которым стал генеральный директор ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» (УК КЗ) Владимир Аксенов. Секретарём комитета назначили начальника отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей ВКО Инкар Аманбаеву.

– В ближайшее время в комитете составят актуальный перечень зарегистрированных и действующих субъектов бизнеса машиностроительной отрасли и до конца февраля организуют выездное заседание, – рассказали в пресс-службе Палаты. – Также в ходе встречи решили провести мониторинг кадров и крупных инвестпроектов сферы машиностроения в области.

В этот же день на заседании комитета агропромышленного комплекса обсудили правила вывоза сельскохозяйственных животных с территории Казахстана, а также Приказ о введении пошлины на экспорт подсолнечника. Члены комитета составили обширный план работы, в который включили вопросы земельных отношений, субсидирование, запреты и ограничения, кредитование, ветеринарную безопасность, строительство жилых домов и архитектурно-строительные нормы. Единогласным решением членов комитета АПК его председателем был избран директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев.

– При обсуждении Правил вывоза сельхозживотных мы получили положительные отзывы, поскольку такая мера способствует развитию здоровой конкуренции и стабилизации цен, – сообщили в Палате. – Однако пошлина на экспорт подсолнечника вызвала споры. Фарид Абитаев заявил, что такое решение может коснуться и семян подсолнечника, что недопустимо, поскольку предприятия, желающие их экспортировать, будут вынуждены платить таможенную пошлину в размере 20 процентов.

Присутствующие сошлись во мнении, что средства, поступающие от уплаты пошлины, должны возвращаться фермерам в виде субсидий при сдаче подсолнечника на переработку. Кроме того, существует необходимость в снижении пошлины в сезон с января по сентябрь, когда на рынке остаются незначительные объёмы товара.

– Немаловажно ввести механизм стабилизации цен для переработчиков, – добавил Фарид Абитаев. – Зачастую переработчики при приёме сырья «ломают» цены. Это невыгодно для фермеров, и они вынуждены искать другие пути реализации, чтобы сохранить доходность своего производства.

В заседании комитета туризма, который возглавил председатель ОЮЛ «Туристская ассоциация Восточного Казахстана» Аскар Уразбаев, приняли участие представители Департамента туризма НПП РК «Атамекен», МИО городов и районов ВКО, а также областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол». Главным вопросом стало состояние дорог в регионе.

В частности, присутствующие обсудили чистку дорог в районе Алтай и сумму выделенных на эти работы бюджетных средств, а также ремонт дорог между областным центром и районом Алтай.

– В ходе обсуждения Областному филиалу Нацкомпании «КазАвтоЖол» и Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО рекомендовали рассмотреть возможности завершения реконструкции автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск – Алтай в районе Осиновского перевала.

Также на повестке дня оказалась проблема реконструкции моста через реку Белая Берель на подъезде к озеру Язевое. Заниматься этим вопросом будут Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО и акимат Катон-Карагайского района. Кроме того, собравшиеся обратили внимание на использование государственного лесного фонда и оформление документов для нахождения в пограничной полосе.

– Средний ремонт требуется и для автомобильной дороги Усть-Каменогорск – Риддер, – отметили члены профильного комитета. – Это возможно осуществить при совместной работе Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, филиала НК «КазАвтожол» и акимата Риддера.

Лилия Дроздова

Фото пресс-службы ПП ВКО