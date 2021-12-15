«Казахстанский путь» в Бразилии

Состоялась презентация бразильского издания книги Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Казахстанский путь».

Издание книги было приурочено к 30-летию Независимости Казахстана, сообщает Посольство Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия.

В мероприятии участвовали представители Национального конгресса, Министерства иностранных дел, руководители Национальной библиотеки Бразилии, главы дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Бразилии, эксперты из академических учреждений, а также представители местных СМИ.

В своём выступлении заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алмас Айдаров отметил уникальность книги Елбасы в преддверии празднования 30-летия Независимости Казахстана. Было также отмечено, что произведение рассказывает о самых трудных и ярких моментах в новейшей истории Казахстана и раскрывает знаковые шаги на пути становления молодого независимого государства.

Вместе с тем казахстанский дипломат рассказал присутствующим об основных достижениях Казахстана за 30 лет Независимости, уделив особое внимание исторической роли Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и укреплении государственности Казахстана. Кроме того, было сказано о преемственности курса Елбасы, которая нашла своё отражение в реализации политических и экономических реформ Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В свою очередь бразильские эксперты проявили большой интерес к истории становления независимого Казахстана, подчеркнув, что все успехи страны неразрывно связаны с именем Нурсултана

Назарбаева. Также они положительно оценили преемственность в политике реформ, проводимых Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

По их словам, Казахстан за годы независимости добился значительных успехов в политике, экономике, формировании успешной модели межнациональных и межконфессиональных отношений, а также в проведении конструктивной внешней политики.

В завершение бразильские участники пожелали дальнейших успехов Казахстану в укреплении своей независимости.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников