Казахстанский Алтай: четыре времени года

Климат в Восточном Казахстане, особенно в Катон-Карагайском районе, резко различается в соответствии с конкретным временем года. Самых восторженных поэтических слов и яркого писательского таланта недостаточно, чтобы это описать. Если зима – то это настоящая зима с обильными снегопадами и свирепыми морозами, весна – время пробуждения природы и её буйного цветения, лето характеризуется жарким солнцем, когда всё должно пойти в рост и успеть созреть за три быстротечных месяца, а осень – по-настоящему золотая пора, долгожданный период уборки урожая, время пожинать плоды.



У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ



Когда разговор заходит о туристическом потенциале района и области, гостям и туристам из близких и далёких мест следует знать, что даже очень короткий летний сезон в полной мере отражает дух, красоту и богатство дивной природы, радушие и гостеприимство местных жителей. У каждого времени года есть своя изюминка, присущая только горному краю, и проникаться этим необходимо исподволь, познавая шаг за шагом, насколько благодатны здешние места для посещения их не только летом, но и осенью, зимой и весной.



Временам года в разные века и тысячелетия посвящали своё творчество известные поэты, писатели, композиторы и музыканты. Не обделён в этом отношении и Катон-Карагайский район – родина многих талантов. Наверное, ни у кого и не возникает желания посоревноваться с ними на ниве творчества – их природная одарённость вполне очевидна и не нуждается в подтверждении. При этом никому не возбраняется в общий хор голосов вставить и своё собственное слово, поделиться сугубо индивидуальным видением.



Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление и вспомнить великого итальянского композитора Антонио Вивальди, который совершил настоящий переворот в инструментальной музыке. Его цикл концертов для скрипки «Времена года» является одним из самых известных и революционных произведений, где автор мастерски сочетал мелодию с образами природы. В этих произведениях он использовал не только традиционную музыкальную форму, но и эффекты, имитирующие звуки природы, что было довольно новым и смелым подходом для того времени.

Музыкальные шедевры о четырёх временах года без лишних слов, одним только языком великого искусства рассказывают нам о природе, у которой «нет плохой погоды, каждая погода благодать». На наш взгляд, во «Временах года» заключены невероятный ритм и потрясающая драматургия, а кульминационным моментом нам хотелось бы считать «Лето», вобравшее в себя всю неуёмную страсть, отражающую дух и суть природы казахстанского Алтая.



ВОРОТА В НЕПОГОДУ



Осмелимся ещё предположить, что климатические зоны не подвластны административно-территориальным границам, в рамках одной Восточно-Казахстанской области погода может быть диаметрально противоположной. Если в областном центре уже тепло и давно сошёл снег, то в Катон-Карагайском районе весна приходит очень поздно, ещё сходят лавины, а ночью морозно.

Явная граница, или «климатический» рубикон, проходит между районом Улкен Нарын и Катон-Карагайским районом вблизи села Белкарагай. Кажется, что именно здесь расположено то узкое бутылочное горлышко, через которое попадаешь совсем в другое измерение климата. В прошлом году, зимой, в катонской стороне бушевала метель – снег, ветер, – а стоило нам только перевалить через сопку над селом, как всё разом утихло. Дальше, вплоть до Улкен Нарына, Алтая и Усть-Каменогорска, нам светило солнце, был чистым и сухим асфальт, на обочине зеленела поздняя трава. Такое ощущение, что там расположена не сказочная, а реальная дверь из зимы в осень и наоборот, если обратить внимание на это чудо природы.



Лет сорок назад и более местным авиалиниям удавалось организовать регулярные транзитные авиарейсы из Катон-Карагая до Алматы через Улкен Нарын и Усть-Каменогорск. Время в пути, с пересадками на разные самолёты, из районного центра до южной столицы занимало полдня. Если из самого сердца настоящей зимы вылетаешь в южную столицу, через несколько часов рискуешь в валенках бродить по лужам в южном аэропорту. Такое мы уже проходили на собственном опыте, и обратно домой добирались так же быстро, и даже столичное мороженое в стеклянной банке не успевало до конца растаять и снова замерзало, потому что в аэропорту назначения, Катон-Карагае, за бортом снова зима и стужа, как в огромном холодильнике.



Есть ещё картинка из прошлого о полётах на легкомоторном АН-2 в село Катон-Карагай из соседнего района или областного центра, когда над селом Орнек традиционно возникала воздушная яма, к чему все привыкли. Это тоже говорит о характере воздушных потоков, обычной розе ветров, что сейчас ещё вспоминается в связи с началом строительства нового аэропорта и появлением реальных перспектив развития туризма в заповедном краю. То, о чём мечтало местное население по поводу возрождения авиасообщения, в наши дни становится реальностью, но уже на новом, более высоком уровне. На беспристрастный взгляд со стороны, место под новый объект выбрано наиболее оптимальное, с учётом всех существующих условий. В свою очередь руководство региона, давая старт возведению стратегического объекта по поручению Главы государства, возлагает надежды и выстраивает долгосрочные планы по комплексному развитию приграничных территорий.



ВЕЛИКИЕ КОНТРАСТЫ



Что касается погоды, для казахстанского Алтая характерны довольно-таки резкие контрасты в течение одних суток, когда температура воздуха поднимается и опускается на шкале термометра в широчайшем для Катон-Карагайского района диапазоне – от положительных до отрицательных значений. Недаром в наших краях говорят, что днём приходится ходить в майке, а вечером надевать фуфайку. Поэтому даже в короткую по времени поездку в Катон необходимо брать с собой запас одежды на случай неожиданного изменения погодных условий. Всё это напоминает некоторые районы Кавказа, где горцы носят тёплые бурки и папахи, спасающие их днём от жары, а ночью – от холода. Если летом в катон-карагайских горных сёлах зарядят проливные дожди, продолжительностью порой до недели, на дворе устанавливается холодная погода, как глубокой осенью. А едва выглянет солнце – и вот оно снова, знойное лето, как по щелчку переключателя.

Даже в пределах одного района территория условно подразделяется на сёла в верхнем и нижнем течении реки Бухтармы – так называемые верхний и нижний края. И если жители верхнего края могут зимой выпасать скот на бесснежных зимних пастбищах, то в населённых пунктах нижнего края из-за обилия снега животные находятся на стойловом содержании всю зиму.



Стоит ли удивляться, что подобные перепады климата оказывают влияние на характер и менталитет местных жителей. В отличие от южных тёплых регионов страны, где население отличается мягким нравом, открытостью, крайней импульсивностью, горячностью, в то же время вполне похвальной отходчивостью, люди на самом востоке казахстанского Алтая совсем другие по характеру. Здесь уместно привести в пример слова героя повестей Виктора Астафьева: «Я родился и вырос в тайге, поэтому знаю, что никогда не нужно полагаться на авось». По мнению персонажа книги Оралхана Бокея, люди в этих краях отличаются независимостью, а пятилетний внук способен сказать в лицо 90-летнему деду самую жестокую правду. Это лишь некоторые черты, но в целом суровые условия жизни не располагают катонцев к суетливости – они могут, как говорится, долго запрягать, но очень быстро ехать.



Найдётся и тот, кто назовёт себя сообразно местной погоде человеком крайностей, непримиримых контрастов, у которого в то же время всегда остаётся шанс найти золотую середину, обрести разумный баланс. Почти как в музыке Вивальди, где глубокое падение чередуется мгновенным взлётом, ошеломительным развитием музыкальной темы и энергетикой, которая всецело захватывает и держит сердце в непрерывном напряжении.

Таир Сапаргалиев

Фото «Рудный Алтай»

