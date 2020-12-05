Казахстанская вакцина 

Глава государства принял Премьер-министра Аскара Мамина. Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции.

Премьер-министр сообщил Президенту о завершении первой и второй фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность. С 25 декабря в рамках третьей фазы клинических испытаний будут привиты три тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года.

Глава государства был проинформирован о том, что в декабре текущего года будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз.

Отдельным блоком Главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с Президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V». Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Аскара Мамина за оперативное выполнение поручения по производству вакцины и отметил необходимость особого контроля над обеспечением эффективности отечественной вакцины и её доступности для населения.

Аkorda.kz