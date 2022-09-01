Казахстан поэтапно переходит на цифровое эфирное телевещание

В последние годы наблюдается стремительное развитие технологий, и особенно ярко оно выражается во внедрении новых методов доставки информации.

Сложно представить, что ещё не так давно изображение было чёрно-белым, фильмы и передачи смотрели на маленьких телевизорах, зачастую даже без звука, но затем наступила эпоха цветного телевидения, изображение стало передавать цвет, звук доносился из каждого динамика, это был серьёзный шаг вперёд…

Благодаря внедрению современных технических решений АО «Казтелерадио», с 2018 года в стране начался поэтапный переход на цифровое эфирное вещание, с полным отключением аналогового телевидения. Сегодня сигналы с высоким качеством изображения и звука доступны телезрителям Мангыстауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жетысуйской, Павлодарской, Костанайской областей, а также гостям и жителям столицы, Алматы и Шымкента. Охват ЦЭТВ составляет 92,43% площади Республики.

Что же такое цифровое эфирное телевидение? Если объяснить просто, то это переход на новую технологию доставки сигнала. Аналоговый сигнал передавал лишь 2-3 канала в сельской местности, был уязвим к погодным явлениям, в связи с чем чаще подвергался искажениям. Цифровое эфирное телевидение позволяет принять более качественное изображение и звук, а главное – увеличить количество транслируемых каналов более чем в два раза – до 30 в областных центрах и до 15 даже в самых отдалённых районах. Помимо этого, абонентам доступны различные сервисы – телепрограмма, краткое описание просматриваемой передачи и прочее, словом, переход с аналогового вещания – это огромный шаг вперёд как для телезрителей, так и для АО «Казтелерадио», как национального оператора вещания.

Стать абонентом цифрового эфирного телевидения очень просто – достаточно подключить к телевизору приставку, которая принимает цифровой сигнал и дециметровую антенну, всё – перед вами полный список отечественных каналов с отличным качеством. Кстати, большинство современных телевизоров уже имеют встроенный приёмник цифрового эфирного сигнала, что позволяет смотреть любые программы, не используя приставку. Очень важно, что все каналы, вещаемые в пакете цифрового эфирного ТВ, абсолютно бесплатны.

Таким образом, переход на цифровое эфирное телевидение – это замечательная возможность смотреть любимые передачи в отличном качестве совершенно бесплатно, находясь даже далеко от областных центров и городов республиканского значения.

Подробная информация о способах подключения и приобретения оборудования доступна на сайте: www.tsetv.kz, а также по телефону 8 8000 800 193, с мобильного оператора бесплатно или по номеру 193.