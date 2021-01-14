Казахстан перемещён из зоны низкого риска в зону умеренного риска по КВИ – Е. Киясов

В Республике Казахстан по состоянию на 13 января зарегистрировано 164 477 больных с положительным результатом COVID-19 и 46 499 случаев с КВИ-. Выздоровели 87%, в том числе 150 427 больных с КВИ+ и 34 118 больных с КВИ-. Занятость коек по состоянию на 13 января текущего года составляет 5 732 койки, реанимационных — 357 коек. Об этом рассказал вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов. На брифинге в Службе центральных коммуникаций он отметил, что за последний месяц ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Казахстан перемещён из зоны низкого риска в зону умеренного риска, или жёлтую зону. В красной зоне Костанайская и Акмолинская области.

«В зоне умеренного риска или в жёлтой зоне на сегодняшний день находятся города Алматы, Нур-Султан, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская области. Также за последний месяц из зелёной в жёлтую зону перемещена Западно-Казахстанская область. Остальные регионы находятся в зелёной зоне. За последний месяц значительный рост заболеваемости отмечается в Атырауской области, где заболеваемость выросла в 3,7 раз, в Алматинской области в 1,8 раз, в Карагандинской области и в городе Алматы в 1,5 раза, в Мангистауской области с 81 до 315 случаев, в Туркестанской области с 102 до 256 случаев, в городе Шымкент с 150 до 195 случаев, в Кызылординской области с 48 до 135 случаев», — отметил главный санврач страны.

По его словам, с учётом не лучшей эпидситуации, возможно усиление карантинных мер. Тем более, что завозных случаев меньше не становится. На 13 января с положительным результатом на КВИ на гос. границе выявлено 859 человек. Увеличена и мощность лабораторий до 100 тысяч исследований в сутки.