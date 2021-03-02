Казахстан – ООН: равноправный диалог и взаимопонимание 

Вступление Казахстана во главе с Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в Организацию Объединённых Наций 2 марта 1992 года стало историческим событием, которое символизировало вхождение нашей страны в мировое сообщество в качестве подлинно независимого государства.

За период независимости Казахстан сумел не только успешно интегрироваться в международное сообщество государств, но и занять в нём заметное место. Главными задачами деятельности Казахстана в рамках ООН является проведение работы по обеспечению стратегических интересов РК на международной арене в области глобальной и региональной безопасности, становлению справедливого мирового порядка в политике и экономике, созданию рамок для устойчивого развития и гармонизации отношений между членами мирового сообщества.

Основная цель ООН заключается в продвижении мирного и устойчивого развития в глобальном масштабе. Казахстан после обретения независимости также определил мирное развитие и расширение добрососедских отношений в качестве ключевого принципа собственной внешней политики. Схожесть целей и задач Казахстана, как молодого государства, начинающего делать первые шаги на международной арене, ровно 29 лет назад позволила республике стать полноправным членом ООН. Это знаменательное событие в истории дипломатии и внешней политики страны произошло на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Осенью 1992 года на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций казахстанская делегация впервые приняла участие в форуме ООН в качестве полноправного члена. Тогда Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с речью, в которой были обозначены ключевые принципы и направления внешней политики РК, а также планы республики по вступлению на международную арену в качестве независимого игрока. Елбасы подчеркнул готовность Казахстана разделять с другими членами международного сообщества ответственность за достижение целей развития, укрепление режима нераспространения оружия массового поражения, соблюдения прав человека, выработку эффективных мер противодействия современным вызовам и угрозам стабильности и безопасности.

На 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН международному сообществу была представлена одна из первых казахстанских инициатив, которая касалась создания специального форума – Совещания по мерам доверия и взаимодействию в Азии. Таким образом Казахстан начал активную деятельность на мировой арене – в качестве актора (полноправного участника в принятии политических решений – прим. автора), способного влиять на формирование на азиатском континенте принципиально новой системы коллективной безопасности, основанной на диалоге и взаимопонимании в решении актуальных международных проблем.

Позиция Казахстана, а также конкретные шаги правительства в подписании в октябре 1996 года Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний повысили авторитет Казахстана как молодого государства, придерживающегося принципов стабильности и мирного развития.

В рамках деятельности в ООН большое внимание Казахстан уделяет сотрудничеству в сфере обеспечения региональной безопасности и организации миротворческих операций. Так, в декабре 1995 года наряду с Кыргызстаном и Узбекистаном Казахстан подписал Соглашение о создании в Центральной Азии совместного миротворческого батальона под эгидой ООН. В 1996 году Казахстан присоединился к системе резервных соглашений ООН для возможного участия в операциях по поддержанию мира.

Вхождение Республики Казахстан в ООН открыло новые горизонты сотрудничества со странами мира и возможности для реализации своих идей. Казахстан же для ООН стал надёжным партнёром, который делает всё, чтобы организация оставалась той структурой, которую изначально задумывали, то есть инструментом для поддержания мира и обеспечения безопасности.

Елбасы в своём фундаментальном труде «Критическое десятилетие», вышедшем в свет в 2003 году, отметил, что ООН является важнейшей организацией, которую должны поддерживать все государства мира, укрепляя её авторитет и возможности.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива