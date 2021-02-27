Казахстан – наш общий дом

Первый день весны казахстанцы встречают словом «спасибо». День благодарности – дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны, которые плечом к плечу пережили непростые времена и за короткий срок общими усилиями под руководством Елбасы построили независимый Казахстан.

Как известно, с инициативой учреждения Дня благодарности Нурсултан Назарбаев выступил на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана 23 апреля 2015 года. Тогда Первый Президент РК вспомнил, как целые народы были депортированы в нашу страну.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ СУДЬБОЙ

Многонациональная семья Казахстана – это результат нескольких миграционных волн. Переселение в Казахстан началось в 1928 году и закончилось только в 1944-м. За это время Великая казахская степь приняла более 100 этносов и дала им уникальную возможность сохранить свою самобытность, культуру, традиции, язык.

Депортированных выгружали из вагонов прямо в голой степи, а казахские семьи, сами находившиеся в крайней нужде, принимали их в свои дома. В начале XX века в Казахстан прибыли 1,1 миллиона человек из России, Украины и Беларуси, в 1930-е годы в ходе коллективизации были сосланы 250 тысяч раскулаченных крестьян и ещё порядка 1,2 миллиона человек, неугодных прежней власти.

В 1944 году по постановлению советского правительства в Центральную Азию и Казахстан были переселены немцы, поляки, чеченцы, ингуши, корейцы, балкары, курды и другие этносы. Все они приехали в Казахстан не по своей воле, но многие из них в последующем стали неотъемлемой частью казахстанского народа.

В 1956–1957 годах, после реабилитации, многие из представителей этих национальностей вернулись на историческую родину, а остальные обрели на казахстанской земле вторую родину для себя и потомков.

Елбасы отмечал, что общая историческая судьба этнических групп, населяющих современный Казахстан, позитивно отразилась на менталитете народа, его жизненных представлениях и устремлениях, сформировала общие для всех этносов ценности и идеалы, и неудивительно – межкультурный диалог ведёт к взаимному духовному обогащению.

В День благодарности присущие народу Казахстана качества – патриотизм, честь и справедливость, уважение и добродетель, милосердие и взаимопомощь, особенно проявившиеся в годы испытаний, выпавших на долю нашего народа, получают дополнительный импульс. В этот день мы с благодарностью вспоминаем своих предков, благодарим родителей, учителей, пенсионеров, ветеранов, друг друга, продолжаем народные традиции благотворительности, добровольчества, милосердия.

Первого марта пожелания благодарности заслуженно звучат и в адрес тех стран, где проживают сыны и дочери казахского народа, привнося свои исконные традиции и жизненные принципы в культуры других народов.

ВОСПИТАННЫЕ НА КАЗАХСКОЙ ЗЕМЛЕ

Многие десятки тысяч человек погибли от холода и болезней в первые месяцы после депортации. Трудно было бы выжить в условиях сильнейшего морального надлома и физических тягот, если бы не поддержка и помощь местного населения. Многодетные казахские семьи, сами в то время переживавшие трудные годы голодомора и репрессий, с пониманием и сочувствием принимали переселенцев.

Воспоминаниями уроженца села Гойты Чеченской Республики Джамали Джамалдаева поделилась его дочь Галина Тараканова, жительница Жарминского района.

– Отец рассказывал, что в 1944 году начали депортировать людей с территории Чеченской ССР. Среди ночи пришли военные и объявили о том, что их временно переселяют на новое место. Под этим предлогом людям не дали нормально собраться – взяли то, что успели. Всех погрузили в товарные вагоны, холодные, продуваемые со всех сторон. Люди даже не знали, куда их везут, были растеряны и напуганы. Вагоны были забиты битком, некоторые не выдерживали и умирали, трупы просто выбрасывали из вагонов на станциях. Отец, собираясь в путь, предусмотрительно завернул зёрна кукурузы и вяленое мясо. В течение месяца, пока были в пути, он со многими делился своими запасами, – рассказывает дочь депортированного.

Чеченцы не оставляли надежду: всё ещё может проясниться, сейчас военные во всем разберутся, и их отправят обратно домой. Но чуда не произошло. Джамали Джамалдаева распределили в Шульбинск, подселили к одной казахской семье. Каждое воскресенье он ходил на базар и пытался узнать хоть что-то о своей матери и братьях – всех разбросали по разным местам. Спустя три месяца удалось выяснить, что его родных выслали в Кокпектинский район.

– Депортированным покидать своё место жительства было запрещено, – продолжает рассказ наша собеседница, – но отец на свой страх и риск отправился пешком искать родных, не зная ни русского, ни казахского языков. Шёл десять дней, и когда добрался до братьев, их радости не было предела. Все плакали от счастья, что остались в живых. Но увидеться со своей мамой отец не успел – она не выдержала суровых испытаний…

Вскоре Джамали переехал в Кокпектинский район, в село Захаровская база. Женился на Мединат Аздакировой, у супругов родилась первенец-дочь. В 1958 году они переехали в посёлок Жангизтобе – к тому времени там обосновалась чеченская диаспора.

– Папа всегда говорил, что казахи – милосердный народ, – отмечает Галина Тараканова. – Приняли, обогрели, накормили, делились последним куском хлеба, помогали всем, чем могли. В 1968 году родители уехали на Кавказ. К тому времени я вышла замуж, родились дети. Конечно же, я осталась в Казахстане, потому что это моя Родина. Здесь похоронен мой муж, сын. Здесь живут люди, ставшие мне родными.

СОХРАНИТЬ СВОИ КОРНИ

Лидия Падалко родилась в 1947 году в селе Георгиевка (ныне – Калбатау). Её отец Отто Вольф и мать Любовь Скрипник были высланы из Одесской области в Казахстан в 1944 году.

Прибыв в Джарминский район (ныне – Жарминский), они были приняты в колхоз «Рассвет». Глава семьи работал бухгалтером, его супруга – учётчиком. До войны они окончили педагогические учебные заведения, поэтому через некоторое время им разрешили работать по специальности. Отто Григорьевич преподавал детям историю в школе имени Маяковского, а также проводил занятия с учителями по политическому самообразованию. В своё время он написал историю села Георгиевка, был Отличником народного просвещения Казахской ССР, активно занимался общественной работой. Любовь Андреевна тоже до выхода на заслуженный отдых проработала в школе учителем младших классов.

На всю жизнь супруги Вольф связали свою судьбу с Казахстаном, честно и добросовестно трудились, внесли весомую лепту в развитие села, района, страны. Оба были награждены медалями за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, множеством юбилейных медалей.

– Родители говорили, что Казахстан стал для них второй родиной, – рассказывает Лидия Оттовна. – И мы, их дети, рады, что выросли среди добрых, отзывчивых людей, получили достойное образование. Сегодня мы живём в замечательной стране, где можем разговаривать на родном языке, сохранять и передавать своим потомкам знания о традициях и культуре своего этноса. Казахстан – многонациональное государство, в котором дружно проживают представители более ста национальностей. И каждая семья, чьей судьбы коснулась депортация, будет всегда благодарна казахскому народу, который протянул руку помощи в трудные времена.

Бахыт Сарсембаева

Фото из семейных архивов