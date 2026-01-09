Казахстан на новом этапе модернизации

5 января 2026 года на официальном сайте Президента Республики Казахстан Akorda.kz опубликовано интервью с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым главного редактора газеты «Turkistan» Бауыржана Бабажанұлы. Приводим ключевые фрагменты интервью, раскрывающие позицию Президента по актуальным вопросам.

– Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, своими ежегодными интервью для печатных СМИ Вы заложили, по сути, новую политическую традицию. Поэтому мы благодарны Вам за то, что откликнулись на наше предложение дать интервью газете «Turkistan».

– (…) Газеты и журналы вступили в период «ренессанса», потому что социальные сети наносят большой вред мыслительным (когнитивным) способностям людей. Уже сейчас мы встречаем сорокалетних людей с образовательным уровнем и менталитетом пятнадцатилетних подростков.

Не скрою, с юных лет имел пристрастие к чтению периодики, не изменяю этой привычке и до настоящего времени. В современных реалиях печатные СМИ ищут и находят свою нишу, делают упор на обзор и аналитику, выполняют просветительские функции. Газетные материалы в исполнении профессиональных, добросовестных журналистов выполняют важную задачу сохранения традиционных ценностей. Из газет я зачастую получаю информацию о достойных людях, которые плодотворно трудятся во всех сферах общественной жизни на благо нашего Отечества. Популярные ныне TikTok, Instagram, Telegram-каналы, согласитесь, далеки от коренных интересов людей труда.

Хотелось бы, чтобы наше общество жило не только новостными сенсациями и просмотром видео-картинок, но ценило бы смысловую информацию. Отрадно, что моё мнение разделяет большое количество молодых людей, предпочитающих жить в мире знаний, а не иллюзий, которые зачастую ведут в жизненный тупик. Убеждён, страны с высокой культурой чтения останутся в авангарде глобального прогресса.

– В начале интервью традиционный вопрос об итогах прошлого года. Понимаю, что событий было много. Но каков, на Ваш взгляд, главный итог 2025 года?

– Знаковых событий действительно было немало, год пролетел как один миг, с ходу на Ваш вопрос ответить трудно.

К примеру, наша экономика выросла более чем на шесть процентов, ВВП пересёк отметку в 300 миллиардов долларов, а в пересчёте на душу населения превысил 15 тысяч долларов. Это рекордные показатели не только для нашей страны, но и для всего региона. Есть основания для удовлетворения, но я постоянно призываю всех госслужащих ни в коем случае не успокаиваться, не почивать на лаврах. Как гласит восточная мудрость: «В самой благоприятной ситуации таится опасность». Надо упорно трудиться, идти вперёд, тем более нерешённых вопросов немало.

Это, прежде всего, высокий уровень инфляции, которая «съедает» все усилия, направленные на повышение благосостояния граждан нашей страны. В этом году Правительству и акимам есть над чем поработать в плане укрепления социально-экономического каркаса государства.

И всё же главным итогом года стала необратимость реформ. Казахстан сделал большой шаг вперёд по пути модернизации, стал более цивилизованным государством. В обществе укрепилось понимание исключительной важности масштабных преобразований для благополучия будущих поколений.

Под напором стратегии «здравого смысла» президента Трампа глобализация отступает на задний план. В Казахстане мы тоже строим общество справедливости, законности, порядка, трудолюбия, что критически важно для будущего нашего государства. В наступившем году эта работа будет продолжена с удвоенной силой с расчётом на долгосрочный результат. (…)

– Экономические реформы оказывают давление на цены и тарифы. Это беспокоит граждан. Вы поручили Правительству представить план конкретных мер по решению данной проблемы. Не повлияет ли это на качество и темп реформ, не сведёт ли к нулю результат, на который так надеются люди, ожидая улучшения своего благополучия?

– Мировой опыт показывает, что реформы очень часто наталкиваются на непонимание, неприятие со стороны общества. Поэтому роль лидера, берущего на себя всю ответственность, трудно переоценить. Как Глава государства такую ответственность я беру на себя и готов это делать и в будущем. Люди, работающие со мной, это хорошо знают. При этом понимаю, что это тернистый путь, на котором немало препятствий. История лучше относится к завоевателям и популистам, нежели к реформаторам. Но у Казахстана другого пути нет, мы должны проводить реформы, чтобы не стоять на месте, а идти вперёд.

(…) Структура нашей экономики меняется, но, с моей точки зрения, медленными темпами. В результате страна, по оценкам международных финансовых институтов и рейтинговых агентств, благополучная, даже богатая, что соответствует действительности, но внутри экономики сохраняются диспропорции, которые требуется в срочном порядке скорректировать, «выпрямить». Эту ситуацию мы видим, скрывать не собираемся. С такой проблемой сталкиваются многие страны. С «болезнью роста» мы непременно справимся. План действий имеется.

– Казахстан в ушедшем году запустил самую масштабную реформу энергетического и коммунального секторов за годы Независимости. Позволит ли это решить проблему критического износа инфраструктуры?

– Действительно, Правительство приступило к масштабной модернизации энергетических и коммунальных объектов. Предстоит построить сотни километров инженерных сетей, обновить линии электропередачи. Сейчас разрабатывается финансовая матрица этого огромного проекта.

На текущий момент количество ТЭЦ, находящихся в опасной «красной» зоне, сократилось с 19 до 10 объектов. Риск аварийности объектов снижен, результат принятых мер виден.

Однако восстановить дышащую на ладан инфраструктуру недостаточно, нужно менять принцип работы. Поэтому модернизация призвана решить главный вопрос – улучшить инвестиционную привлекательность отрасли, создать реальные рыночные механизмы.

(…) Для восстановления социальной справедливости следует, прежде всего, изменить сам подход к решению проблемы. Государство обязано поддерживать тех, кто реально нуждается, – точечно, адресно, путём выплат прямых компенсаций. Поэтому повышение тарифов – это выстраданный шаг к правильной, честной экономике, в которой каждый платит по мере потребления, но помощь получает тот, кому она действительно нужна. Тарифы должны быть справедливыми: чем больше потребляешь, тем больше платишь. Такая задача мною поставлена. Достигнуты первые положительные результаты. Внедрена дифференциация в системе оплаты, социальная норма потребления с минимальными тарифами для тех, кто расходует базовый минимум воды или электроэнергии.

Уверен, это позволит развернуть прежнюю систему в сторону справедливого распределения общественных благ, чтобы ресурсы страны работали на всех граждан, а не на избранных. Только так мы сможем выстроить современную инфраструктуру и эффективную энергетику, а экономика получит мощный стимул к качественному росту.

– Вы часто говорите о нарастающей важности для Казахстана транзита и логистики. Это направление работы названо Вами приоритетным. Что сделано для развития этой сферы? Какие планы?

– Для нашей страны укрепление еётранзитно-логистического потенциала – задача стратегического значения. Не имеющий прямого выхода к морю, Казахстан, тем не менее, расположен в центре Евразийского континента на пересечении большинства транзитных магистралей. Это большое преимущество, которым мы обязаны умело воспользоваться с пользой для страны. Есть видение и желание превратить Казахстан в транспортную гавань (хаб) Евразии, это главное направление предстоящей работы в данном секторе.

(…) В целом, потенциал в этой сфере большой. Вопрос здесь не только в инфраструктуре. В этой фундаментальной точке сходятся практически все сектора нашей экономики. Поэтому перед Правительством поставлена задача строительства транспортно-логистических узлов с современной инженерной и сервисной инфраструктурой, модернизации и ремонта морских портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов, а также создания эффективной цифровой экосистемы.

– В последние годы государство делает большой упор на развитие сельского хозяйства. Этим занимались все правительства, но этот жизненно важный сектор так и не вышел из проблемной зоны. Каждый министр приходил со своей программой, огромные средства уходили в песок. Сможем ли мы, наконец, в должной мере реализовать имеющийся потенциал?

– На сельское хозяйство в большинстве стран направляется огромный объём государственных средств. Казахстан – не исключение. В 2024 году на льготное кредитование аграриев были выделены 580 миллиардов тенге, в прошлом году – один триллион тенге. Цифры впечатляющие. За последние десять лет поддержка фермеров увеличилась в десять раз, но эффективность пока под вопросом. Объём валовой продукции сельского хозяйства с 2015 по 2024 годы увеличился в 2,5 раза, но этот показатель мог бы быть и больше.

В то же время, радуют положительные результаты в растениеводстве. До рекордных показателей увеличен объём экспорта зерна и муки, расширена география поставок. Это стало результатом мер по повышению урожайности и эффективности сельхозпроизводства.

Теперь надо усилить работу по другим направлениям, прежде всего, животноводству. К 2035 году мировое потребление красного мяса вырастет до 233 миллионов тонн, а его импорт – до 27 миллионов тонн. Казахстан может стать крупным поставщиком мяса, в первую очередь, в страны Азии. Поэтому состоявшийся в ноябре прошлого года Второй форум аграриев был посвящён именно животноводству.

Власть много делает для качественного развития сельского хозяйства. Но огромные инвестиции не всегда приводят к желаемому результату, нужно работать над их эффективностью. (…)

– Можете сказать, что ждать в политическом плане в наступившем году?

– Могу уже сейчас сказать: этот год станет судьбоносным для нашей страны, состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы. Референдум по конституционной реформе мною уже анонсирован. Сейчас с группой экспертов занят рассмотрением предложений по редакции Основного закона. Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции. (…)

– Чего Вы ожидаете от 2026 года, если говорить о развитии Казахстана? Какие важные события нас ждут, каких целей Вы хотели бы достичь?

– В нынешнем году, как я уже сказал, будет много работы. Начинается новый этап масштабной политической трансформации, получат развитие экономические реформы.

Модернизация страны должна стать по-настоящему необратимой, в корне изменить суть и облик нашего общества. Нашим гражданам предстоит адаптироваться к реалиям новой эпохи. Это непростая задача. Но нашему народу, особенно молодёжи, всё по плечу. Убеждён в этом.

Нынешний год объявлен мною Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Это исторический шанс для нашей страны, мы об этом уже говорили. Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и многих других сфер жизни – от государственного управления до образования и медицины.

35-летие Независимости – знаковая дата. Это повод критически оценить пройденный путь, разработать новые планы. Важно не превратить юбилей в праздничную кампанейщину, он должен стать символом прогресса Казахстана.

Как Президент обязательно буду заниматься акцией «Таза Қазақстан». Эта работа имеет огромное значение, ведь речь идёт о сбережении ресурсов, чистоте помыслов, неприятии праздности, важности саморазвития, общей ответственности, добра и благотворительности. По инициативе нашей страны Организация объединённых наций объявила этот год Международным годом добровольцев, который полностью резонирует с идеей «Таза Қазақстан».

Рассматриваю это всенародное движение как чрезвычайно важную идеологическую акцию, ведь чистота несёт в себе глубокий, многоаспектный смысл. Чистота – это смысловой антоним разрухи – и в головах, и на земле. Чистота должна стать остовом нашего национального менталитета.