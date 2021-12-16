Казахстан на мировой арене

После провозглашения Независимости Казахстана одной из основных задач, стоящих перед государством, стало формирование внешней политики по принципу многовекторности. В числе ключевых направлений дипломатической стратегии было присоединение республики к международным организациям и сотрудничество с другими государствами.

С 16 декабря 1991 года Казахстан юридически существует как суверенное государство. В тот же день первой страной, признавшей Независимость Республики Казахстан, стала Турция. 17 декабря государство признали суверенным Россия и Румыния. За годы Независимости Казахстан признали свыше 120 государств.

Одним из первых и важнейших решений Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева стало закрытие Семипалатинского ядерного полигона и последующий за ним отказ от арсенала ядерного оружия. Это поистине судьбоносный шаг, который мировое сообщество оценило по достоинству.

После этого произошёл ряд событий, имеющих большое значение для развития нашего государства. Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия в Вашингтоне, стал 121-м членом Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Кроме того, наша страна активно участвовала в подготовке и принятии Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и была в числе первых стран, подписавших его 30 сентября 1996 года.

Более того, Республика Казахстан является инициатором создания Центрально-Азиатской зоны, свободной от ядерного оружия. Это первая и крупнейшая безъядерная зона в северном полушарии. Соответствующий договор, подписанный в Семипалатинске в 2006 году, представляет собой юридическое обязательство стран региона не производить, не приобретать, не испытывать или не обладать ядерным оружием.

Стоит упомянуть о том, что именно пример Казахстана вдохновил Генеральную Ассамблею ООН на провозглашение 29 августа Международным днём действий против ядерных испытаний.

В 2016 году Первый Президент Казахстана представил свой Манифест «Мир. XXI век» на Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Он был сосредоточен на вопросах достижения глобального мира и ставил перед мировым сообществом цель – принятие на уровне ООН всеобъемлющей программы «XXI век: мир без войны». В результате этот манифест стал официальным документом Генеральной Ассамблеи и Совбеза ООН.

В 2019 году на пятом заседании «Астана клуба» Елбасы озвучил идею создания «Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия». Антиядерную инициативу поддержали мировые политики и эксперты.

Так, закрытие Семипалатинского ядерного полигона стало важной вехой для всего мирового сообщества и началом глобального антиядерного движения.

Не секрет, что Казахстан является активным членом многих международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, СНГ и других.

К примеру, членом ООН Казахстан стал 3 марта 1992 года. С момента вступления в Организацию Объединённых Наций республика активно участвовала во всех важных мероприятиях и проводила у себя крупные международные форумы под её эгидой. Основные достижения государства включают помощь в прекращении войны в Сирии, снятие санкций с Эритреи, отправку миротворцев в Ливан и миссии в Афганистане.

Нужно сказать, что особую важность Казахстан придаёт укреплению сотрудничества с ООН в сферах экономики, экологии, социального развития, соблюдения прав человека, борьбы с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Сейчас Республика Казахстан сотрудничает с Организацией Объединённых Наций в рамках Рамочной программы сотрудничества в целях устойчивого развития на 2021–2025 годы.

– Мы несём непосредственную ответственность за сохранение и защиту основополагающих целей и принципов, закреплённых в Уставе Организации Объединённых Наций. Позвольте мне заверить вас в твёрдой приверженности Казахстана предпринимаемым ООН действиям, направленным на обеспечение более устойчивого, безопасного и инклюзивного будущего, – отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в телеграмме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В январе 1992 года Казахстан вступил в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Значимым достижением страны в этой организации является председательствование в 2010 году. В том году Казахстан добился больших результатов. Самым важным из них следует назвать организацию саммита ОБСЕ в столице республики.

Тогда участниками обсуждались вопросы устойчивой безопасности на евро-атлантическом и евразийском пространствах, проблема Афганистана, решение «замороженных» конфликтов. По итогам саммита была принята Астанинская декларация «Навстречу сообществу безопасности».

– Впервые за 11 лет принята декларация саммита ОБСЕ. Это событие открывает новый этап в жизни организации. Это наш общий, поистине исторический успех, который отвечает надеждам наших народов на более безопасный, лучший мир, – сказал Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Также наша страна является членом Шанхайской организации сотрудничества. Она была создана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Главные задачи организации – укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнёрства, научного и культурного взаимодействия.

Во время заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, прошедшего в сентябре этого года, Президент Казахстана подчеркнул, что основанная в начале XXI века ШОС продемонстрировала всему миру коллективную волю к эффективному сотрудничеству во имя безопасности, развития и процветания народов евразийского пространства.

– Благодаря общим усилиям ШОС стала самым успешным и авторитетным региональным объединением в мире. В зоне ответственности ШОС сосредоточены огромные демографические, финансовые, сырьевые ресурсы, а также мощный технологический потенциал. Сформирована солидная нормативно-правовая база, созданы эффективные механизмы взаимодействия на всех уровнях, – отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. – Активно расширяются международные контакты организации. Присоединение Индии и Пакистана, несомненно, усилило ШОС, придало её деятельности подлинно трансъевразийский характер.

Вместе с тем Казахстан входит в состав Содружества Независимых Государств. Напомним, 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще руководители Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины подписали Соглашение о создании СНГ.

21 декабря того же года в Алма-Ате (ныне Алматы) главы одиннадцати суверенных государств подписали Протокол к указанному Соглашению. В нём было подчёркнуто, что все республики на равноправных началах образуют СНГ. Участники встречи приняли Алма-Атинскую декларацию, подтвердившую приверженность к сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней политики, провозгласившую гарантии выполнения международных обязательств бывшего Союза ССР.

Для повышения эффективности деятельности организации, совершенствования её структуры по инициативе казахстанской стороны были разработаны и одобрены Концепция дальнейшего развития СНГ до 2020 года и План мероприятий по её реализации, которые затрагивают практически все сферы сотрудничества. Согласно им была разработана и принята Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств до 2020 года.

Отметим, в 2015 году председателем СНГ был Казахстан. В рамках своего председательства казахстанской стороной были проведены заседания Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел, Совета глав государств СНГ. К слову, в 2022 году наша страна вновь примет председательство в СНГ.

Важное значение имеет и членство Казахстана в Организации исламского сотрудничества. Значимым событием в истории сотрудничества РК с ОИС стало председательство Республики Казахстан в ОИС в 2011–2012 годы. В ходе председательства в столице Казахстана прошло 38-е заседание Совета министров иностранных дел ОИС. По его итогам было принято историческое решение о переименовании Организации исламской конференции в Организацию исламского сотрудничества.

Также участники встречи приняли Астанинскую декларацию ОИС. По своему содержанию она стала наиболее прогрессивным документом Организации, провозгласившим модернизацию и реформы в качестве основ развития Исламского мира в XXI веке.

Кроме того, в рамках работы 38-й сессии СМИД было принято свыше ста исторических резолюций, в число которых вошли и выдвинутые по инициативе Казахстана. Они охватывали такие вопросы, как борьба с незаконным производством и оборотом наркотиков из Афганистана и реабилитация регионов бывшего Семипалатинского ядерного полигона и Аральского моря.

Пожалуй, чтобы подробно рассказать обо всех значительных событиях, произошедших за 30 лет Независимости Казахстана и в то же время оказавших эффект на всё международное сообщество, одной газетной публикации будет недостаточно. Очевидно одно, в результате своих глобальных инициатив и миротворческой деятельности Республика Казахстан обрела серьёзный политический вес и международный авторитет.

Ания Есмухамет, по материалам электронных СМИ

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