Касым-Жомарт Токаев: «Уроки исторической личности»

(Полный текст перевода статьи Президента РК Касым-Жомарта

Токаева «Уроки исторической личности» («Тарихи тұлға тағылымы»), опубликованной в Республиканской газете «Egemen Qazaqstan»)

Только сильное государство может обеспечить благополучие и стабильность. Поток времени непрерывно движется век за веком, но история распорядилась так, что именно на рубеже тысячелетий в самом сердце Великой степи появилось новое государство. Для казахского народа, потомков легендарного Алаша, это дало возможность возродить утраченные ценности, вернуть былое единство, восстановить прервавшуюся летопись нашего героического

прошлого.

Выполнение этой славной миссии на бескрайних просторах страны, входящей в десятку крупнейших по территории государств мира, щедро одаренной природными богатствами и имевшей в арсенале доставшееся от Советского Союза ядерное оружие, было самой судьбой предназначено великому сыну своего народа, основателю нашего государства Первому

Президенту независимого Казахста-

на — Елбасы Нурсултану Абишевичу

Назарбаеву. Не зря в народе говорят: «Мудрый лидер не подведет». Елбасы, последовательно руководствуясь национальными интересами Казахстана в условиях тектонических политических преобразований, бушевавших в девяностые годы прошлого столетия на планете, возглавил молодое независимое государство на пути в число 30-ти развитых стран мира. Казахская поговорка гласит: «Главою быть легко, да трудно руководить». Казахстану в этом отношении повезло, в сложный период социальных преобразований страну возглавил выдающийся лидер.

Путь истории не бывает простым и прямым. Возможны подъемы и спады, крутые повороты, а еще встречаются многочисленные «любители» покритиковать эпоху. Но личностей, которые могут принимать смелые решения и действовать, всегда мало. Но именно такие люди вершат историю, ведут за собой в новую эру. Нурсултан

Абишевич — по праву признанный и уважаемый всем мировым сообществом выдающийся государственный деятель и уникальный реформатор, сумевший заглянуть за горизонт завтрашнего дня! Это великая личность, своими руками создавшая историю независимой страны! Благодаря Елбасы Казахстан стал авторитетным и успешным членом международного сообщества. Именно феномену Нурсултана Назарбаева мы обязаны тем, что в трудные времена было сохранено единство и согласие народа, Казахстан перешел к рыночной экономике и стал активным участником глобальных экономических процессов.

Прошло 35 лет с тех пор, как я впервые познакомился с Елбасы. В сентябре 1985 года Нурсултан Абишевич в качестве Председателя Совета Министров Казахской ССР прибыл в Китай. В то время я работал в посольстве. Уже тогда всех нас поразили и восхитили глубина знаний, смелость мыслей, последовательность и ясность речи, которую демонстрировал глава казахского правительства во время переговоров с китайской стороной. Когда мы встретились с сотрудниками посольства после неформальной беседы, длившейся два с половиной часа, я посмотрел на своих коллег и сказал: «Похоже, мы только что разговаривали с будущим руководителем Казахстана». Пять лет спустя Нурсултан Назарбаев возглавил нашу страну.

Одно из первых кадровых решений Первого Президента Казахстана на заре Независимости и определило мою судьбу. В своей книге «Преодоление» я так написал об этом: «Этот щедрый душой человек поверил в мои способности и позволил мне использовать их на благо страны, где я родился и вырос, – на благо Казахстана».

За годы моей работы на посту заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций я не раз становился свидетелем того, как всемирно известные политики очень высоко отзывались о Нурсултане Назарбаеве. Несомненно, это заставляло меня испытывать еще большую гордость за свой народ.

Нурсултан Назарбаев, сумевший стать главой независимого государства, пользующийся уважением и любовью народа, родился в простой семье, учился в казахской школе, в начале своего славного трудового пути занимался плавкой чугуна. Вскоре Нурсултан Абишевич смог достичь своей высокой мечты, которая была подобна высочайшей вершине гор Алатау, у подножия которых он родился и вырос. С ранних лет Нурсултан

Назарбаев жил заботой о людях. А умение играть на домбре и знание духовного наследия казахского народа сблизили его с творческой интеллигенцией. Превосходные организаторские способности и беззаветная любовь к работе привели молодого лидера на вершину управленческой вертикали. В июне 1989 года Нурсултан

Назарбаев стал первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, в апреле 1990 года Верховный Совет избрал его первым

Президентом Республики Казахстан. Уже тогда Нурсултан Абишевич выделялся как самый молодой и харизматичный лидер на территории СССР, в то время одного из самых влиятельных государств на мировой геополитической карте.

Нурсултан Назарбаев, как опытный политик, прекрасно понимал, что советская держава находится на грани развала. Поэтому в критический период истории он не стал участвовать в политических играх, развернувшихся в руководстве бывшего Союза, оставаясь сторонником интеграционных процессов. Когда развалилась некогда огромная страна, его позиция стала определяющей при формировании СНГ. Если иметь в виду «югославский сценарий», то на самом деле это было самым разумным решением, которое позволило предотвратить кровопролитие в процессе становления новых государств.

Независимый Казахстан оказался перед судьбоносным выбором. Молодое государство должно было определить свое место в мировой геополитике. В своих воспоминаниях Елбасы напоминает о вопросах, ответы на которые тогда приходилось искать: «Какой страной станет Казахстан? Суждено ли ему стать мостом между Азией и Европой? Или он станет осью Север – Юг?»

Чтобы понять значение и исторические масштабы преобразований, осуществлявшихся под руководством Главы государства, достаточно просто вспомнить, в каком сложном положении в тот момент находилась наша страна. В наследство от Советского Союза Казахстану достались пришедшая в упадок экономика, остановившиеся промышленные и сельскохозяйственные предприятия, безработица, бедность. Все это усиливало социальное напряжение и в любой момент грозило привести к дальнейшей эскалации ситуации. Не секрет, что многие политики и эксперты в то время скептически относились к будущему нашего государства. По их мнению, экономические и демографические проблемы, отсутствие оформленной внешней границы могли нанести ощутимый урон независимости. Однако взвешенная и эффективная политика Первого Президента позволила полностью опровергнуть подобные скептические прогнозы. Были приложены огромные усилия, в том числе для урегулирования пограничного вопроса.

Несомненно, одним из первых шагов, принесших Нурсултану Назарбаеву мировое признание, стал Указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона. В те годы в повестке дня остро стоял вопрос о возможном сохранении Казахстаном ядерного оружия: даст ли обладание этим «наследием» некогда впечатляющей военной мощи СССР какое-либо преимущество или может стать новым источником напряженности. К слову, Казахстан входил в четверку стран, обладателей крупнейших в мире ядерных арсеналов. Но благодаря политической воле Елбасы казахский народ, один из наиболее пострадавших в мире от ядерных испытаний, выступил с инициативой об отказе от оружия массового уничтожения.

Решение Первого Президента вызвало широкий резонанс в международном сообществе. На сегодняшний день многие страны поддержали инициативу Казахстана и закрыли свои ядерные полигоны, превращавшие все вокруг в настоящий ад. В частности, после закрытия Семипалатинского полигона были прекращены испытания на российском полигоне на Новой Земле, на американском – в Неваде, на французском – в Тихом океане, а также на китайском – в Лобноре. Четвертый по величине ядерный потенциал в мире, включавший более 110 баллистических ракет и 1200 ядерных боеголовок, способных достигнуть любой точки Земли, был ликвидирован в результате совместных усилий с Соединенными Штатами и Россией. В сентябре 2006 года в Семипалатинске был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. 29 августа в память об официальном закрытии Семипалатинского испытательного полигона во всем мире отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Мы и впредь будем активно участвовать в реализации инициатив, направленных на установление мира и разоружение.

Елбасы как опытный и уважаемый политик с высокой трибуны ООН призвал своих коллег использовать ядерную энергию исключительно в мирных целях. Хотя эта проблема была озвучена еще в 1946 году на впервые созванной Генеральной Ассамблее ООН, страны мира продолжили «гонку вооружений». Решительные слова и действия Первого Президента Казахстана положили начало системным шагам, направленным на предотвращение распространения оружия массового уничтожения в мире. Не могла оставить равнодушным Нурсултана

Назарбаева и проблема глобального потепления. Он привлек внимание всей мировой общественности к трагедии Арала, представляющей угрозу не только для стран Центральной Азии, но и для всего человечества. Размах этой экологической катастрофы поистине огромен – ядовитая соль с высохшего морского дна стремительно распространяется по всей планете. Надо сказать, что к сегодняшнему дню нам уже удалось немало сделать: наполнен водой Малый Арал, снижена соленость, возрождается рыболовство, высажены саксаульные леса для предотвращения движения песка с морского дна. Нурсултану Абишевичу принадлежит еще одна глобальная инициатива по созданию в рамках ООН Реестра мировых экологических проблем для выработки эффективных механизмов борьбы с экологическими катастрофами. Таким образом, усилия Первого Президента вносят существенный вклад в консолидацию мирового сообщества во имя мира и прогресса.

Нурсултан Абишевич, будучи мудрым политиком и сильной личностью, объединяющей весь народ, приложил немало усилий для укрепления основ Независимости. Учитывая то, что наша страна окружена крупнейшими державами евразийского континента, Первый Президент всегда придерживался сбалансированного и миролюбивого внешнеполитического курса. Он никогда не забывал о том, что эмоции не могут быть хорошим советчиком в государственных делах. Бесспорно, только истинный политик, мудрый и дальновидный, сможет выбрать собственный путь, находясь между двумя частями света – Европой и Азией, двумя цивилизациями – западной и восточной, двумя системами – тоталитарной и демократической. Из всех этих составляющих Елбасы смог сформировать новый тип государства, сочетающий в себе азиатские традиции и западные новации. Сегодня весь мир знает нашу страну как миролюбивое, открытое государство, активно участвующее в интеграционных процессах. Все это результат кропотливой работы и дальновидности Первого Президента Нурсултана

Назарбаева, который выстроил дружественные и конструктивные отношения с несколькими поколениями лидеров США, России, Китая, Европы и Азии и позволил Казахстану занять достойное

место на международной арене.

Нурсултан Абишевич всегда был движущей силой и гарантом проводимых реформ. Именно поэтому все его инициативы и начинания неизменно увенчивались успехом. Под его руководством осуществлялся переход Казахстана от плановой экономики к рыночной. Во всех государственных органах были проведены кардинальные преобразования. В стране, где традиции демократии и верховенство закона не имели глубоких корней, переход от строго централизованной системы к свободному рынку представлялся достаточно тяжелым решением. Но Нурсултан Назарбаев пошел на этот рискованный, но очень важный шаг.

Позднее Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон вспоминал об этом: «Мы хорошо понимаем, как трудно пришлось Президенту Назарбаеву, чтобы порвать с прошлым и продолжить проведение конкретных реформ в стране для адаптации к быстро меняющейся международной ситуации». В такой переходный период Елбасы приходилось одновременно решать совершенно разные вопросы. С одной стороны, он занимался насущными социальными проблемами населения, с другой – выстраивал долгосрочную стратегию развития государства. На первом этапе была поставлена задача либерализации экономики, крепко связанной с жесткой административной системой власти. Елбасы четко понимал, что для осуществления предстоящих реформ с наименьшими рисками необходимо прежде всего иметь сильную исполнительную власть и принять на себя ответственность перед народом, перед историей. Именно в этот период в стране происходили самые сложные и значимые преобразования. Было проведено несколько этапов приватизации, что позволило восстановить производство, стабилизировать финансовую и макроэкономическую ситуацию, создать бюджетную и налоговую системы, обуздать инфляцию, поддерживать уровень жизни населения.

С именем Нурсултана Назарбаева также связано введение в обращение национальной валюты – тенге. При нем была создана самостоятельная финансово-экономическая система, выстроена единая вертикаль исполнительных органов, сформированы вооруженные силы и правоохранительные органы, укреплена национальная безопасность, введена многопартийная система, заложены основы гражданского общества, обеспечена свобода прессы. Казахстан выбрал свой путь цивилизованного

развития.

Достигнутые успехи позволили перейти к следующему этапу планирования государственного развития, решить задачи стратегического характера. По инициативе Президента была разработана Стратегия развития Казахстана до 2030 года. Можно с уверенностью утверждать, что этот документ дал стране возможность пройти сложные этапы истории, с честью выдержать критические испытания и преодолеть кризисы. В 2012 году была принята новая Стратегия «Казахстан-2050», в которой были даны ответы на десять глобальных вызовов ХХІ века и поставлена задача войти в число 30 развитых государств мира.

Можно назвать немало достижений во внешнеполитической сфере. Благодаря сбалансированному курсу в отношениях с ведущими партнерами наша страна сумела дипломатическими методами обеспечить гарантии национальной безопасности. Елбасы, укрепляя всесторонние связи со всем миром, заложил основы многовекторной внешней политики. Он вошел в число лидеров постсоветского пространства, получивших глобальное признание. Сама история подтвердила верность оценки, которую дал первый Премьер-министр Сингапура, выдающийся политик Ли Куан Ю, утверждавший: «Назарбаев – восходящая звезда в советской политике, крупная фигура среди различных республик. Лидер Казахстана в меру жесткий, практичный, быстрый и решительный человек, обаятельный, талантливый и настойчивый, который признан и другими республиками Союза. Если Назарбаев будет у руля республики, у Казахстана будет значительно больше шансов на успех».

Нурсултан Назарбаев умеет находить общий язык с самыми разными людьми. Хорошо известно о его яркой харизматичности. Это редкое свойство дается не каждому. Воистину, это прежде всего природный дар, который затем оттачивался в ходе постоянного самосовершенствования личности. На протяжении многих лет, будучи учеником, соратником, единомышленником Елбасы, я имел возможность наблюдать за тем, как он трудится. И я не скрываю своего восхищения его выдающимися качествами. Елбасы много читает, причем его привлекает не только национальная, но и зарубежная литература, он интересуется происходящими событиями, досконально знает историю и культуру нашей страны, особенно внимательно следит за ситуацией в экономике.

Как человек, занимавшийся внешней политикой, я знаю, что Нурсултан Назарбаев очень тщательно готовился к встречам с зарубежными лидерами. Он внимательно изучал информационные материалы, подготовленные министерством иностранных дел и другими ведомствами, а затем записывал собственные тезисы в личный блокнот. Можно сказать, что его интересовало всё: экономическое положение данной страны, личные характеристики высокого гостя, его деловые качества и многое другое. Благодаря этому Первый Президент в глазах его коллег, представителей прессы всегда выглядел привлекательным и интересным собеседником. Одно из самых ярких его качеств – тонкое чувство юмора. После каждой встречи шутки, прозвучавшие из уст Елбасы, разлетались среди мировой политической элиты. Его остроумие всегда получало высокую оценку зарубежных политиков.

Эти качества непременно вели его к успеху. Тем не менее, большой политик никогда не останавливается на достигнутом. Он постоянно размышляет над мировыми событиями, о том, как они могут повлиять на современный порядок и место в нем нашей страны. Глава государства часто выезжал за рубеж и принимал в своей резиденции иностранных гостей, чтобы Казахстан не остался на обочине глобальной политики.

Нурсултан Абишевич руководствовался принципом, который был высказан Уинстоном Черчиллем: «В трудное время страну должен возглавлять сильный лидер». Применительно к Казахстану эта формулировка видного британского политика весьма актуальна, так как без такого лидерства наша страна не смогла бы осуществить позитивные изменения.

Как отметил Елбасы, реформы достигли своей главной цели – изменилась психология людей. Экс-президент Франции, выдающийся политик Жак Ширак так охарактеризовал деятельность

Нурсултана Абишевича: «Франция оценивает произошедшие с 1991 года изменения как важные и решающие. В неопределенных и сложных условиях Ваша страна вступила на необратимый путь строительства государства, которое, наряду с верностью своим национальным ценностям и долгой истории, заявляет о своей приверженности общечеловеческим принципам демократии и правового государства». Кроме того, Жак Ширак поддержал такие инициативы Елбасы, как созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, развитие диалога между религиями и

культурами.

Благодаря Елбасы Казахстан стал страной, открытой для интеграционных процессов. В качестве активного члена и инициатора таких международных объединений, как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация исламского сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация Договора о коллективной безопасности, Тюркский совет и др., наша страна поддерживает эффективное развитие межрегиональных, межгосударственных связей.

Идея главы государства о переносе столицы страны в центр Сарыарки стала поворотным моментом в истории Казахстана. Его предложение о строительстве главного города на берегу реки Есиль придало мощный импульс общественно-политической жизни страны, повысило наш авторитет в мировом сообществе. Это решение внесло большой вклад в укрепление наших геополитических позиций и предопределило развитие Казахстана как неделимого

государства.

Идея переноса столицы стала мощным объединяющим фактором. Сегодня столица стала любимым городом и гордостью нашего народа. В прошлом году я принял решение присвоить городу имя Нур-Султан, что является объективной оценкой огромного вклада его основателя и строителя. Нет никаких сомнений в том, что это было правильное решение. Этот шаг означает, что новая история Казахстана и имя главы государства стали для нас единым целым.

ЮНЕСКО присвоила новой столице высокое звание «Город мира». Нур-Султан сегодня – это не только центр нашей страны, но место дискуссий мирового уровня, знаковая площадка международных встреч. В Астане в 2010 году состоялся саммит ОБСЕ, в котором приняли участие главы многих государств. В 2011 году столица совместно с городом Алматы организовала зимние Азиатские игры. В 2017 году с большим успехом здесь прошла международная выставка ЭКСПО. Как вы знаете, на этой выставке, учитывая стремительно меняющиеся мировые реалии, Казахстан выступил с рядом предложений по развитию альтернативных источников энергии. Сегодня уже можно наблюдать, как самые передовые и совершенные технологии широко внедряются в жизнь. Это и есть вклад нашего молодого государства в рациональное использование природных ресурсов Земли и максимальную защиту окружающей среды. Регулярно проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий. Самые авторитетные политики мира единодушно называют уникальный казахстанский опыт межэтнического согласия «моделью Назарбаева». Изучение наших достижений и продвижение их на глобальном уровне имеет огромное значение. Астанинский процесс по мирному урегулированию сирийского вопроса позволил внести вклад в мирное урегулирование в данной стране. Все это способствовало поддержанию образа нашей столицы как города мира.

Под руководством Нурсултана

Назарбаева началось динамичное развитие экономики страны, была проведена плодотворная работа по программам индустриализации. Введены в строй многие предприятия, которые с успехом выдерживают конкуренцию и работают во благо страны. В освоении природных ресурсов Казахстана принимают участие ведущие мировые корпорации, которые вкладывают в нашу экономику крупные инвестиции. На них сегодня приходится значительная доля налоговых поступлений в бюджет. По линии социальной ответственности бизнеса в стране построено большое количество инфраструктурных объектов. Все это, прежде всего, направлено на обеспечение занятости населения.

Общеизвестно, что для развития бизнеса нужна подлинно конкурентная среда. Для этого должны быть созданы благоприятные условия и обеспечена необходимая законодательная поддержка. Нужна уверенность в том, что инвестиции будут защищены, а работа будет вестись в условиях честной конкуренции. Для этого необходимы соответствующие гарантии со стороны власти. Сегодня государством созданы все необходимые условия для заинтересованных зарубежных инвесторов, которые ими активно пользуются. Как результат, объем привлекаемых инвестиций в страну растет с каждым годом. Данные меры являются одним из факторов поддержания стабильности и повышения благосостояния граждан.

В нынешнее непростое время очень важно быть готовым к любым изменениям, постоянно находиться в поиске, самосовершенствоваться. Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» способствовала обновлению сознания казахстанского общества на основе прагматизма. Программа «Рухани жаңғыру», как зеркало, отразила состояние духовной жизни страны, ее культуры и искусства. Были четко обозначены шаги, необходимые для выхода нашего государства на новый качественный уровень.

Казахская поговорка гласит: «В пятьдесят лет меняется народ, в сто лет – весь мир». С честью выдержав все испытания на пути построения нового государства, Нурсултан Назарбаев за 30 лет пребывания у власти сумел достигнуть поставленных целей и достичь абсолютного успеха. Все человечество узнало о Казахстане и признало наши достижения.

Я многому научился у Елбасы, который стал для меня ориентиром в жизни. В прошлом году в нашей стране произошли кардинальные изменения. Первый

Президент оказал мне огромное доверие, доверив управление государством. Это еще раз говорит о том, что Елбасы готов в интересах страны принимать самые смелые решения. Самое главное, мы смогли обеспечить передачу власти в обстановке стабильности. Это историческое событие продемонстрировало мудрость и дальновидность Елбасы. На прошедших в прошлом году президентских выборах народ поддержал стратегический курс Елбасы. Поэтому это голосование стало победой всего народа!

Моя предвыборная платформа «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» была направлена на продолжение курса Первого Президента и дальнейшее развитие его начинаний. В рамках данной политики реализуется концепция «слышащего государства». Национальный совет общественного доверия стал площадкой для доведения до ветвей власти мнения общественности по ключевым внутриполитическим вопросам.

Первое полугодие нынешнего года, как и во всех странах мира, оказалось нелегким. Пандемия, затронувшая все человечество, не обошла стороной и нас. Этот вызов объединил наш народ. Нурсултану Назарбаеву принадлежит крылатая фраза «Мы каждое мгновенье должны защищать нашу Независимость!» Я считаю, что защита наших граждан от опасной болезни, угрожающей всем жителям земного шара, – это и есть защита нашей Независимости.

Борьба с эпидемией продолжается. В этот критический период Елбасы вновь доказал свою тесную связь с народом, объявив о проведении возглавляемой им партией Nur Otan общенациональной акции «Біз біргеміз!». Он призвал всех нас поддержать друг друга. Призыв Елбасы совершать добрые дела получил всенародную поддержку. Эта инициатива показала, что авторитет Нурсултан

Абишевича служит сплочению народа в интересах всего государства.

Оздоровление социальной ситуации в стране – наша основная задача. Наряду с социальной поддержкой очень важно привлекать население к созидательному труду. Поэтому мы будем уделять большое внимание созданию новых рабочих мест. Будут создаваться условия для развития образования и науки в Казахстане. Это необходимо для будущего страны, для развития ее экономики. В перспективе Казахстану предстоит значительно повысить качество человеческого

капитала.

Елбасы – основатель нашего государства, символ единства народа, личность, стоящая у истоков истории независимого Казахстана! Казахский народ с огромным уважением относится к этому выдающемуся государственному деятелю. Его неустанная деятельность во имя родной страны может служить ярким примером для молодежи! Будущим поколениям предстоит внимательно изучить все, что происходило в бессонные ночи и дни на заре нашей Независимости, и вынести справедливую оценку.

Вся жизнь Нурсултана Назарбаева от зари Независимости и до наших дней посвящена укреплению Казахского государства. За рубежом прекрасно знают и уважают его как основателя и лидера современного Казахстана. Бесспорным признанием пользуется государственная деятельность Первого Президента. Я могу утверждать это с полной ответственностью, как свидетель многих международных встреч и переговоров Елбасы с иностранными делегациями. О нем хорошо знают во всем мире, он пользуется широким признанием международного сообщества, обладает непререкаемым авторитетом в глобальной политике. Он достиг этих вершин благодаря упорному труду, мудрости и неиссякаемой

энергии.

Считаю, что эта историческая личность, ставшая гордостью нашего народа, должна стать безусловным примером в воспитании подрастающего

поколения.

Inform.kz, 2 июля 2020 года