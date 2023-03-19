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Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов

19.03.2023
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан передает МИА «Казинформ», и местные маслихаты на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени аль-Фараби. 

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 — в Улытауской области.

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19.03.2023
858

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