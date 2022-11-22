Касым-Жомарт Токаев: «Доверие народа – самая главная ценность»

Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги подсчёта голосов избирателей на внеочередных выборах Президента РК – за действующего Главу государства Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 456 392 человека, что составило 81,31 процента от общего числа пришедших на участки 20 ноября.

Всего в бюллетень были включены шесть кандидатов в Президенты РК и графа «Против всех». За Каракат Абден проголосовали 206 206 человек, (2,6 процента); за Нурлана Ауеcбаева – 176 116 (2,22 процента); за Жигули Дайрабаева – 271 641 (3,42 процента); за Мейрама Кажыкена – 200 907 (2,53 процента); за Салтанат Турсынбекову – 168 731 (2,12 процента). Графу «Против всех» отметили 460 484 избирателя (5,8 процента).

Всего в голосовании 20 ноября приняли участие 8 300 046 человек, рассказали в ЦИК РК. Явка избирателей составила 69,44 процента.

В Восточно-Казахстанской области участие в голосовании приняли 79,49 процента избирателей.

По информации Министерства иностранных дел РК, за рубежом в 53 государствах работали 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек. Явка составила 88,47 процента.

Ночь подсчёта голосов стала волнительной для кандидатов. Касым-Жомарт Токаев был в этот момент со своей командой. Президент посетил Республиканский общественный штаб, где ознакомился с результатами Exit poll, проведённого на выборах международным институтом региональных исследований «Открытое общество».

Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении перед членами штаба назвал завершившуюся выборную кампанию исторической.

– Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты Exit рoll. Конечно, мы ждём официальные итоги выборов. Тем не менее, уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как Президенту и всем вам. Доверие народа – это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе, – сказал он.

Глава государства отметил, что для строительства сильного государства прежде всего необходимо установить справедливость. Без этого не удастся осуществить реформы. Поэтому все казахстанцы, сплотившись как единая нация, как одно общество, должны приступить к этой работе.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, выборы прошли в соответствии с законом, всем кандидатам в Президенты Республики Казахстан были предоставлены равные возможности.

– Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто, – подчеркнул он.

Глава государства выразил уверенность, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

– Мы будем чётко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны. Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству! – сказал он.

Напомним, что в Казахстане в день голосования за избирательными процедурами наблюдали более 11 тысяч доверенных лиц кандидатов в Президенты РК, 641 наблюдатель от иностранных государств, международных организаций, 15 500 наблюдателей от политических партий, более 30 тысяч – от общественных объединений.

На избирательных участках также присутствовали и освещали ход выборов 1 225 представителей казахстанских средств массовой информации, 106 аккредитованных журналистов, представляющих 41 иностранное СМИ из 23 стран.

В Центральной избирательной комиссии отметили, что все обращения, официально поступившие и поступающие в её адрес, а также в территориальные избирательные комиссии, будут рассмотрены в установленном законодательством порядке и, в случае подтверждения содержащихся в них сведений, по ним будут приняты предусмотренные законодательством меры.

Айгуль Биданова

Астана