Kaspi Gold: особенности и преимущества карты
Если составлять рейтинг лучших финансовых продуктов банков Республики Казахстан, одно из первых мест в списке займет Kaspi Gold. Это лучшая карта банка, которая позволяет совершать покупки в офлайн- и интернет-магазинах, переводить средства на другие карты и счета, а также снимать фиатные средства в любой точке мира. В этой статье мы расскажем о том, как открыть Kaspi Gold, а также о преимуществах продукта.
Особенности Kaspi Gold
Говоря о преимуществах и особенностях этого банковского продукта, стоит отметить несколько важных моментов:
- владельцы карты могут пополнить счет без комиссии в терминалах банка;
- удобное мобильное приложение позволит совершить мгновенный перевод как на второй счет клиента банка, так и на карты любых банковских учреждений Казахстана;
- можно быстро и удобно делать международные переводы;
- банк предлагает выгодную систему бонусов за пользование картой, которые возвращаются кэшбеком на счет клиента;
- владельцы карточки могут пополнять счет мобильного оператора, оплачивать пользование светом, газом и водой, а также пользоваться огромным количеством услуг без начисления комиссии;
- технология 3D Secure станет гарантией безопасных транзакций и покупок с использованием именной карточки.
Отдельно стоит отметить мобильное приложение для клиентов банка. Он позволяет оплачивать рассрочку или пополнять депозит без необходимости посещения физического отделения банка. После совершения любой операции в приложение приходит уведомление с исчерпывающей информацией.
Как оформить Kaspi Gold?
Заявка на получение карты не вызовет трудностей. Для этого необходимо:
- Установить мобильную программу в смартфон Kaspi.kz.
- Пройти регистрацию, указав актуальный номер мобильного, ФИО и дату рождения.
- В программе выбрать раздел «Открыть Kaspi Gold».
- Указать данные, которые запросит программа.
- Завершить оформление карточки при помощи цифровой подписи.
Подать заявку на пользование финансовым продуктом можно в любой день недели с 7 до 21. Пользоваться картой можно в онлайн-режиме. Если же вы хотите получить именную карточку, это можно сделать в картомате. При выдаче необходимо будет иметь с собой мобильный телефон, номер которого вы указали при подаче заявки. Как видите, никаких сложностей.
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