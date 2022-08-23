Каскад событий на земле Тарбагатая

В Восточном Казахстане широко отметили 330-летие великого казахского полководца Кабанбай батыра. Культурно-спортивные мероприятия, посвящённые этой дате, прошли в селе Акжар Тарбагатайского района.

Весьма символично, что празднование этой значимой даты совпало со столетием образования самого села, а также с официальным возвращением Акжару статуса райцентра.

Кабанбай батыр – исторически значимая фигура не только для Восточного Казахстана, но и для всей Великой степи. Он был одним из организаторов национально-освободительной борьбы казахов с джунгарскими завоевателями, вместе с другими легендарными батырами участвовал во многих крупных сражениях. Последнее из них прошло на Тарбагатайской земле и получило название «Шорға шайқасы» – «Шоргинская битва».

Именно она обозначила окончательную победу казахов над джунгарами. Кабанбай стал единственным батыром в истории, удостоенным звания «Хан батыры». Великий хан Абылай даровал ему новое имя Дарабоз – «бесподобный» и назначил его главным полководцем.

Настоящее имя батыра – Ерасыл, но подростком за быстрый рост и недетскую силу в народе его прозвали Нарбала, а после юношеского подвига на берегу озера Зайсан, где он спас людей от диких кабанов, за ним окончательно закрепилось имя Кабанбай.

Празднование юбилея полководца началось с республиканской научно-теоретической конференции «Подвиг предков – наследие нации и пример для потомков». В ней приняли участие именитые учёные, исследователи и акыны со всего Казахстана. Среди них – председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет; координатор международного фонда «Кетбұға-Төлегетай» Манарбек Мухамеджанов; доктор философских наук, профессор Нурдаулет Акыш; военный историк Кайрат Сагатайулы; поэт, доктор филологических наук Жанат Аскербек.

– Команда учёных под руководством известного деятеля науки, профессора, исследователя биографии Кабанбай батыра Каната Енсепова последние три года проводит большую работу по изучению жизненного пути великого полководца, – отметил директор Международного фонда поддержки культуры и искусства имени Абая (г. Нур-Султан) и автор поэм о Кабанбай батыре Аслан Гафуров. – С прошлого года экспедиционная группа посещает регионы Казахстана, особенно места исторических сражений, для сбора и изучения информации о Кабанбай батыре. Результатом всей проводимой работы учёных, в числе которой и сегодняшняя конференция, станет пятнадцатитомная энциклопедия.

Участники конференции говорили о необходимости дальнейшего изучения биографии батыров и их вклада в становление казахского государства, а также о применении этих знаний в патриотическом воспитании современной молодёжи страны. С этим согласен ещё один знаменитый уроженец Тарбагайского района, главный продюсер фильма «Плач великой степи» Ернар Маликов. Основатель кинокомпании «MG Production» считает, что донести подобную информацию до молодого поколения эффективнее всего через большой экран.

– Иногда, прогуливаясь по улице Кабанбай батыра в Алматы, где находится мой офис, я спрашиваю у молодёжи, знают ли они, в честь кого она названа. Некоторые затрудняются ответить. Поэтому мы хотим снять фильм о Кабанбае, рассказать обо всех его значимых подвигах, чтобы он стал примером для подрастающего поколения, – говорит Ернар Маликов.

Официальное открытие празднования 330-летия Кабанбай батыра состоялось на центральном стадионе одноимённого парка. Оно началось с театрализованного представления. Артисты казахской труппы областного драматического театра рассказали историю о Кабанбай батыре – его рождении и становлении как батыра, о его подвигах и победах в битвах с джунгарами. Творческое выступление актёры закончили песней, ставшей гимном Тарбагатайского района, – «Тарбағатай таулары», к исполнению которой с удовольствием присоединились все зрители.

Основная часть программы мероприятий была посвящена национальным спортивным играм, таким как көкпар, аламан бәйге. В рамках торжества также прошли состязания республиканского уровня по қазақ күресі, в них приняли участие 36 борцов из всех регионов страны. Главный приз соревнований – автомобиль.

В течение всего праздничного дня зрителей также радовали выступления творческих коллективов областного центра и звёзд эстрады. Кульминацией праздника стал красочный фейерверк.

Пожалуй, лучшим подарком, а точнее одной из самых значимых новостей этого дня, для тарбагатайцев стала информация о дополнительном финансировании развития района. Об этом в своей поздравительной речи сообщил заместитель акима ВКО Нуржан Жумадилов, передавая праздничные поздравления от главы региона Даниала Ахметова.

– Два дня назад в областном центре был утверждён План комплексного развития Тарбагатайского района. Если, согласно комплексному плану развития района, в этом году будет выделен

1 млрд тенге, то в ближайшие пять лет, как сказал Даниал Кенжетаевич, сумма увеличится в пять раз, – подчеркнул Нуржан Жумадилов.

Аяужан Утеулинова

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