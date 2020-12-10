Карты, деньги и маршруты 

Усть-Каменогорск готовится к запуску системы электронного билетирования.

Долгожданная новинка охватит весь общественный транспорт города – теперь для оплаты проезда нужна специальная транспортная карта. Внедрение системы электронного билетирования не повлияет на стоимость проезда. Но после запуска планируется введение дифференцированного тарифа, когда стоимость проезда при оплате картой будет ниже, чем при оплате наличными.

По словам разработчиков, новая система позволяет создавать гибкие тарифы: на количество поездок, суточные и другие. В перспективе появится возможность введения новых тарифов и бонусной системы для пассажиров.

ГДЕ ВЗЯТЬ?

В областном центре с 2 декабря стартовала продажа транспортных карт. Купить и пополнить их можно в 20 специализированных точках продаж, расположенных в городе. Возобновилась и выдача бесплатных льготных карт. Вообще, старт продаж должен был начаться ещё в середине ноября, но он задержался из-за непростой эпидемиологической обстановки.

Транспортная карта действительна на всех маршрутах и типах транспорта в городе. Пользоваться новым способом оплаты очень просто: нужно приложить карту к валидатору – на нём загорится сигнал: одобрено (зелёный) или отказано (красный). Также её нужно будет предъявлять контролёру (по требованию) для проверки оплаты.

А при оплате в микроавтобусе карта прикладывается к портативному терминалу у водителя.

При повторном прикладывании валидатор отобразит баланс тарифа, с которого производилась оплата. Если у пассажира нет карты, то оплатить проезд можно наличными у водителя.

Контролировать процесс оплаты будет специальная контрольная служба.

Стоимость транспортной карты – 500 тенге. Она многоразовая, то есть вы покупаете её один раз и по мере необходимости пополняете. Также она единая для всего общественного транспорта (то есть не нужно покупать отдельные для автобуса и для трамвая). При пополнении карты кассир выдаст чек, который нужно сохранять до конца действия тарифа (сам процесс пополнения занимает не более двух минут).

Льготные карты будут выдаваться бесплатно (первичная выдача, стоимость повторного изготовления карты – 500 тенге). Они предназначены для тех людей, которые в соответствии с законодательством имеют право на проезд в общественном транспорте Усть-Каменогорска по льготным тарифам.

Для оформления такой карты нужно подать заявление – эта процедура является обязательной, так как выдаются персонифицированные карты. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на льготу.

Новая система электронного билетирования предполагает предоставление льготы пассажиру только при оплате льготной картой – получить льготу при оплате наличными нельзя. Льготные карты – именные, их нельзя передавать для пользования другим лицам. Даже если льготный проезд бесплатный, то карту всё равно обязательно нужно прикладывать к валидатору для подтверждения проезда. Также если льготная карта предоставляет скидку на проезд, то пополнить её можно в точках продаж.

Для детей до 7 лет карта не нужна, те, кому от 7 до 15, будут использовать вместо транспортной карты социальную ID-карту.

ВСЁ КАК НА ЛАДОНИ

В областном центре запустили мобильное приложение OskemenBus – оно позволяет отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени. Скачать его можно бесплатно в AppStore или Google Play. Также существует веб-версия на сайте OskemenBus.kz.

Приложение позволяет пассажиру отслеживать движение общественного транспорта онлайн, узнавать актуальное расписание, фактическое время прибытия транспорта на конкретную остановку и выстраивать удобный маршрут к месту назначения с учётом выбранных видов общественного транспорта. В приложении отображается весь общественный транспорт города: автобусы, трамваи и микроавтобусы. Для отслеживания доступны все трамвайные маршруты (1, 3 и 4), городские автобусы и микроавтобусы маршрутов пока только № 3, 12, 13, 53, 58, 60, 352, 356. В будущем для отслеживания будут доступны и остальные маршруты.

Приложение довольно простое и интуитивно понятное. В нём есть три раздела: карта, избранное и маршруты. На карте видны все остановочные пункты и движение транспорта в реальном времени. В избранное можно добавить маршруты (например, те, которыми часто пользуетесь), а в маршрутах – построить путь из точки А в точку Б с учётом выбранного транспорта.

Безусловно, технический прогресс облегчает нашу повседневную жизнь. Но все нововведения неизбежно вызывают массу вопросов. Насамые популярные нам ответили в ЦУПП:

– Как узнать, когда придёт транспорт на мою остановку?

– В разделе «Карта» вверху есть поиск по остановке или транспорту. В этом поле набираете название остановки – увидите список всего транспорта, который к ней прибывает. Если у вас включена геопозиция, то приложение автоматически покажет остановки поблизости. ВOskemenBus отображается время прибытия ближайшего и следующего транспортного средства по одному маршруту.

– Как посмотреть схему движения автобуса, трамвая или микроавтобуса?

– В разделе «Карты» нужно воспользоваться поиском: набрать номер нужного транспорта – на экране появляется схема маршрута и все остановки с расписанием ближайшего и следующего рейсов.

– Я хочу построить маршрут от дома до торгового центра. Как это сделать?

– Раздел «Маршруты» – нужно обозначить начальную и конечную точки. Можно поставить фильтр по типу транспорта: только на автобусе, только на трамвае или на любом виде транспорта. Также можно построить маршрут на будущее: указать день недели и планируемое время.

– Как посмотреть расписание нужного мне автобуса?

– Для этого надо выбрать остановку, кликнуть на нужный вид транспорта – откроется табло с расписанием. Также можно посмотреть график движения на любой день недели.

Адреса точек продаж в Усть-Каменогорске:

ТД «Ануара» – улица Кабанбай батыра, 146/1

ТД «Мерей» – улица Кабанбай батыра, 76

ТД «Универсам» – проспект Нурсултана Назарбаева, 91

ТД «Аружан» – проспект Нурсултана Назарбаева, 42/2

ТД «Даниель» – проспект Абая, 1/1 (2 точки)

ТД «Старт» – проспект Абая, 5

ТД «Эмилия» – проспект Ауэзова, 11/1

ТД «Достык» – улица Утепова, 13/1

ТД «Океан» – улица Утепова, 25/2

ТД «Горизонт» – улица Михаэлиса, 4

ТД «Кокжал-КШТ» – проспект Казыбек би, 5в

ТД «Металлург» – проспект Нурсултана Назарбаева, 37

ТД «Азия-КШТ» – проспект Ильяса Есенберлина, 19

ТД «Ел Енбек» – улица Менделеева, 12

«Харизма» – улица Бажова, 333

«Микен Маркет» – улица Казахстан, 64

У-Ка вокзал – улица Мызы

ТОО ЦУПП – улица Жибек Жолы, 3

«7я Маркет» – Ново-Ахмирово, 11а

Лица старше 70 лет могут написать заявление на выдачу льготной карты в филиалах КГУ «Центр территориального управления акимата города Усть-Каменогорска» по адресам:

проспект Сатпаева, 36

улица Челюскина, 17/1

улица Чехова, 68

улица Бурова, 24

улица Менделеева, 4

улица Атлантическая, 38

улица Добролюбова, 25

улица Бажова, 546

улица Горького, 11а, мкр. Меновное

улица Тынышпаева, 123

бульвар Гагарина, 20

Именные транспортные карты могут получить:

участники и инвалиды ВОВ;

вдовы участников ВОВ, погибших в ВОВ;

узники концлагерей;

жители блокадного Ленинграда;

инвалиды 1 и 2 группы по зрению;

многодетные матери, награжденные медалью «Мать-героиня» и «Алтын алқа»;

граждане старше 70 лет

Подать заявление на получение льготной карты (кроме лиц старше 70 лет и детей) можно по адресам:

проспект Шакарима, 149, к. 2 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Усть-Каменогорска»

улица Жибек Жолы, 3 – ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска»

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева

и компании IBA Group