Карта развития региона

Представители Восточно-Казахстанского областного филиала партии Amanat презентовали промежуточные итоги по исполнению предвыборной программы на 2023–2027 годы.

По информации председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Amanat Сайрангуль Жумадиловой, на текущий момент Дорожная карта по исполнению предвыборной программы партии Amanat на 2023–2027 годы по ВКО состоит из 96 мероприятий.

В Дорожной карте пять основных разделов – развитие экономики региона, повышение качества жизни, улучшение условий жизни, улучшение экологической обстановки, реализация партийных проектов. За каждым пунктом и предложениями, поступившими от населения, закреплены члены депутатской фракции партии областного маслихата и кандидаты резервного списка.

– Дорожная карта представляет собой комплексный план мероприятий, направленных на повышение благосостояния жителей региона, – отметила Сайрангуль Жумадилова. – Это инфраструктура, жилищное строительство, образование, здравоохранение и другие ключевые секторы социально-экономического развития региона.

Проведённый анализ исполнения предвыборной программы по Восточно-Казахстанской области за январь–июнь этого года показал, что из 96 мероприятий исполнено 12. На стадии исполнения – 81. Срок исполнения не наступил для шести мероприятий.

Успешно реализовано

В частности, в рамках исполненных мероприятий введены новые производственные объекты. Это три сельскохозяйственных предприятия. В их числе расширение бройлерного производства на 31 тыс. тонн в Уланском районе (АО «Усть-Каменогорская птицефабрика), создание откормочной площадки на 1000 голов в Уланском районе в селе Самсоновка (ТОО «Жанартау КЗ»), открытие МТФ на 300 голов в Уланском районе в селе Привольное (КХ «Багратион»). На эти объекты привлечено 31 430 млн тенге, создано порядка 37 новых рабочих мест.

Кроме того, по области открыт один детский сад на 140 мест, созданы 85 дополнительных мест в действующих десяти дошкольных учреждениях. Появился ещё один медицинский объект – врачебная амбулатория в селе Калжыр Курчумского района.

Исполненные 12 мероприятий позволили увеличить количество действующих предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечить детей качественным дошкольным воспитанием и обучением, запустить в работу мобильное приложение «Onaikazakh», изменить подходы к обучению языкам в детских садах, реализовать проект «Гостевая семья», поддержать творческие проекты в сфере культуры.

Также эти мероприятия были направлены на увеличение охвата населённых пунктов газоснабжением, обеспечение постоянной занятостью ежегодно не менее 3700 трудоспособных лиц с инвалидностью, приобретение видеорегистраторов, создание пожарных постов. Так, например, в 2023 году создано три таких поста в Катон-Карагайском, Уланском и Зайсанском районах.

По словам Сайрангуль Жумадиловой, частично исполнен пункт «Ежегодное трудоустройство молодёжи». В том числе, по состоянию на первое июня 2023 года трудоустроены 2452 человека – при плане 2200 человек по направлениям «Первое рабочее место», «Молодёжная практика», «Общественные работы». По программе «Жасыл ел» при плане 1000 человек трудоустроено 309.

Работа с молодёжью

В рамках реализации проекта «Bir tolqynda» для обсуждения актуальных тем, волнующих молодёжь, организовано 55 диалоговых площадок с общим охватом свыше 3000 человек. На них были рассмотрены вопросы по финансовой грамотности, выдаче кредитов, трудоустройству, профилактике правонарушений и коррупционных проявлений.

По проекту «Qaisar», цель которого заключается в формировании у молодёжи патриотического сознания и интереса к военной службе, проходят встречи в формате диалоговой площадки и круглого стола с сотрудниками Департамента обороны. Также проводятся военно-патриотические игры среди учащихся, военно-познавательные мероприятия для молодёжи.

Ерик Абитов