Карьера и карьеры

Восточноказахстанские студенты-геологи имеют уникальный шанс приобрести практический опыт, развить профессиональные качества и навыки, а также устроиться на работу в крупные геологоразведочные компании мира.

Студенты и выпускники Геологоразведочного колледжа Восточно-Казахстанской области работают и проходят стажировку не только в Казахстане, но и в странах Западной Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, СНГ и даже Африки. Это стало возможным благодаря тому, что учебное заведение наладило сотрудничество как с казахстанскими, так и зарубежными геологоразведочными компаниями. Среди партнёров такие предприятия, как АО «НАК «Казатомпром», компании «Казахмыс», KazMinerals, Aurora Minerals Group, Rio Tinto, Schlumberger, «Казцинк» и другие.

– Мы активно налаживаем контакты с крупными компаниями, чтобы наши студенты могли проходить у них практику и в дальнейшем там работать. Сегодня более 250 геологических предприятий являются нашими постоянными партнёрами, и спрос на практикантов и специалистов среди организаций очень высокий. При этом 90 процентов практикантов получают заработную плату, – рассказывает директор Геологоразведочного колледжа Ардак Адильжанов.

Достигнутые договорённости организации ТиПО с работодателями позволяют трудоустроить до 96 процентов выпускников. Также благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с высшими учебными заведениями на сегодняшний день 80 процентов выпускников колледжа продолжают дистанционное обучение в вузах.

За свою 90-летнюю историю колледж выпустил 18 тысяч квалифицированных специалистов – геологов среднего звена. Многие из них стали руководителями крупных компаний, общественными деятелями. Среди известных выпускников – председатель Комитета Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Талгат Сатиев, академики Арыктай Каюпов, Герман Жилинский и другие.

К слову, высоким уровнем трудоустройства выпускников могут гордиться 70 колледжей Восточного Казахстана по 87 специальностям.

Дарья Антон