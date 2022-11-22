В регионе подвели итоги акции «Заң керуені».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на территории Восточно-Казахстанской области проходила акция «Заң керуені» («Караван закона»). В ней приняли участие первые руководители правоохранительных и местных исполнительных органов, представители уполномоченных государственных органов, также депутаты районных маслихатов, представители общественных объединений и СМИ.

Акция реализована в рамках поручения генерального прокурора о налаживании коммуникации и обратной связи с населением, сформулированных в концепции «слышащее государство».

В ходе акции удалось охватить два города и девять районов области, в том числе отдельные сельские округа. На встречах с населением руководители прокуратуры области довели до сведения восточноказахстанцев информацию о проводимой работе по укреплению законности и социально значимым вопросам, акцентировав внимание на состоянии преступности, а также мерах по её профилактике и противодействию коррупции.

Встречи показали, актуальными для населения области остаются вопросы, связанные с работой местных исполнительных органов, жилищно-коммунального хозяйства, защиты трудовых прав, земельного законодательства и иные вопросы социального обеспечения.

В Усть-Каменогорске акция состоялась на заключительном этапе. Сотрудники прокуратуры с привлечением представителей местных исполнительных органов провели праворазъяснительные мероприятия в десяти крупных торговых центрах, в школах, трёх отделениях ЦОН, а также в близлежащих посёлках и микрорайонах города. Гражданам даны подробные разъяснения норм законодательства по интересующим вопросам.

За 11 дней акции в областном центре было принято 557 граждан и представителей юридических лиц. Пять обращений, не требующих изучения дополнительных материалов, были разрешены на месте. В частности, по вопросам получения реквизитов у судебного исполнителя для перечисления денежных средств, постановки на учёт по месту временного пребывания, получения сведений налогового органа, выпаса скота вне установленных мест.

Территориальным компетентным органам даны поручения – разобраться и ответить на обращения, поступившие от жителей области. Отдельные вопросы по результатам личного приёма граждан взяты на дополнительный контроль.

В целом, восточноказахстанцы положительно оценили формат состоявшегося диалога, высказав пожелания проводить такие встречи на регулярной основе.

– Работа по укреплению доверия граждан к государственным органам, совершенствованию деятельности их информационных служб будет продолжена, – заверили в прокуратуре области.

Ерик Абитов