КАРАНТИН ПРОДЛЁН ДО 2 АВГУСТА

14 июля в Нур-Султане прошло заседание Правительства. На повестке – исполнение поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, которые были даны на расширенном заседании Правительства 10 июля, сообщает официальный правительственный сайт.

– После введения строгих ограничительных карантинных мер рост заболеваемости стабилизируется. По предложению Министерства здравоохранения мы принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на 2 недели – с 20 июля по 2 августа, – заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

Он призвал казахстанцев строго соблюдать карантинные требования. Обеспечить их должны центральные государственные органы и акиматы.

– По поручению Главы государства на период действия ограничительных мер казахстанцы, потерявшие доход, получат соцвыплату за один месяц в размере минимальной зарплаты – 42 500 тенге. Ее назначат на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер, – рассказал Аскар Мамин.

Глава Правительства поручил, как и в период ЧП, выделить денежное пособие на продукты питания отдельным категориям населения, а это более миллиона человек. Также проактивно (то есть без обращения) назначать адресную социальную помощь на III квартал на основании имеющихся данных, ее получат почти 128 тысяч семей). Кроме того, автоматически продлят на три месяца сроки инвалидности, переосвидетельствование которых пришлось на период карантина, это коснется 30 тысяч человек.

Аскар Мамин подчеркнул, что необходимый запас лекарственных препаратов есть и он постоянно пополняется. Но нужно обеспечить их четкое распределение по аптечным сетям и стационарам.

Среди выступивших на заседании – министр здравоохранения Алексей Цой, который назвал регионы, наиболее эффективно действующие в борьбе с COVID-19. Для определения этого показателя Минздравом ведется ежедневный мониторинг по двум десяткам индикаторов эффективности реализуемых в регионах мероприятий. В том числе – своевременное реагирование на жалобы населения.

Алексей Цой отметил, что первую позицию в рейтинге Минздрава занимают Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. На втором – пять областей и Шымкент. На третьем месте – три области и Алматы. На последнем месте рейтинга – Атырауская область.

Решено, что первая четверть нового учебного года в организациях среднего образования пройдет дистанционно. За подготовку процесса отвечают министерства образования и цифровизации, а также акиматы. Если будут заявления от родителей учащихся начальных классов, то создадут дежурные классы со строгим соблюдением санитарно-эпидемических норм.

Премьер-Министр поручил разработать дополнительный план действий по поддержке бизнеса и населения на случай ухудшения социально-экономической ситуации. Он отметил необходимость эффективного расходования бюджетных средств и ведения денежно-кредитной политики по удержанию уровня инфляции в пределах 8-8,5%.

Министерству индустрии совместно с акиматами и НПП «Атамекен» дано поручение увеличить долю местного содержания при закупках товаров и проведении строительных работ, а также расширить реализацию проектов обрабатывающей отрасли.

– Министерству сельского хозяйства до конца текущей недели поручаю внести проект решения о создании Комиссии по земельной реформе. Комиссия должна выработать конкретные предложения по дальнейшему использованию земельных ресурсов, – сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что все поставленные Главой государства задачи должны быть четко исполнены.

– Каждый руководитель несет персональную ответственность за их реализацию, – отметил Аскар Мамин.

Айгуль Биданова

Нур-Султан