«Капитальный ремонт» для села

Социальных проблем в сёлах Семейского региона накопилось достаточно. Решать их – общая задача руководства и местных жителей.

В рамках рабочей поездки аким области Даниал Ахметов посетил село Кайнар. Побывав на всех социальных объектах, глава региона столкнулся с плачевным положением дел. Об основных проблемах села Даниал Ахметов сообщил на своих официальных страницах в соцсетях.

– К сожалению, сейчас жители села Кайнар, чтобы получить обычную справку от гос-органов, вынуждены ехать в Семей, потому что в селе оказывают всего 16 из 26 видов госуслуг. В этой связи акиму города Семея Нурымбету Сактаганову поручено решить проблему в кратчайшие сроки, – отметил Даниал Ахметов.

По его словам, в капитальном ремонте нуждаются сельская школа и Дом культуры. На это, заверил аким ВКО, из областного бюджета будут выделены необходимые средства. Так, в школьном спортзале требуется полностью заменить окна и пол, а также обновить крышу и фасад здания. Директор школы попытался сделать акцент на положительных моментах, сообщив, что потребности в педагогах нет, в этом году в селе проведён широкополосный интернет, благодаря чему в полную силу начали работать классы IT и робототехники. Однако у главы региона справедливо возникли вопросы к качеству образования.

– Сегодня средний балл ЕНТ по области – 85, в школе села Кайнар – 75. Это низкий показатель. Управление образования должно взять под контроль этот вопрос, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Неоднозначное впечатление оставило и посещение сельской больницы. Налицо низкое качество оказания медицинских услуг и удручающее состояние здания медучреждения. Во время обхода прямо на глазах акима отвалилась дверца от шкафа, в котором хранятся лекарства.

В палатах, как оказалось, нет воды, дверные ручки вовсе отсутствуют либо неисправны. Глава региона пообещал в этом году выделить дополнительные средства на ремонт и приобретение необходимого медицинского оборудования, в частности, будет заменён старый аппарат УЗИ. Областное Управление здравоохранения должно приступить в этом году к работе по запуску родильного блока.

– Кроме того, – продолжил аким области, – начнём строительство домов для врачей в селе Кайнар. Отремонтируем все внутрисельские улицы. В следующем году будет полностью завершён ремонт автомобильной дороги Семей – Кайнар.

В ходе встречи сотрудники библиотеки, которая находится в Доме культуры, сообщили, что здание плохо отапливается.

– Я тоже заметил, что в больнице, школе и ДК прохладно. Однако администрация округа почему-то не спешит запустить котельную на полную мощность. Уголь есть, средства выделены. Значит, нет только желания добросовестно работать. Уверяю, в этом году решим и проблему с отоплением, – заключил аким ВКО.

Напомним, руководство региона применяет системный подход к решению задач повышения качества жизни людей, вне зависимости от удалённости населённого пункта от областного центра.

В этом году в Восточном Казахстане начнётся реализация Комплексного плана развития территорий области на 2021 – 2025 годы, направленного на создание комфортных условий для жителей отдалённых районов. План включает в себя проекты развития учреждений здравоохранения, культуры и образования; благоустройства населённых пунктов; строительства и ремонта дорог; модернизации систем освещения и многие другие.

Реализация приоритетных проектов находится на контроле акима ВКО – регулярные поездки в районы области, итоги общения с жителями позволяют своевременно актуализировать планы по дальнейшему развитию территорий.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акима ВКО