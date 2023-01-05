Қантар: итоги и уроки

5 января в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК перед депутатами выступил генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан», рассказав подробности о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

На прошлой неделе депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин предложил генеральному прокурору и руководителям силовых структур в годовщину январских событий 2022 года рассказать представителям народа о результатах следствия и ответить на волнующие казахстанцев вопросы.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов заявил, что на сегодняшний день следствие полностью восстановило хронологию январских событий и установило организаторов беспорядков.

– В те дни были нарушены все законы. К сожалению, надо признать, у нас ещё не сформировалась культура проведения мирных митингов. Январские события показали грубые нарушения закона о мирных протестах, в то время как со стороны власти проводится политика по облегчению процесса проведения санкционированных мирных протестов. Кроме нарушения правил проведения мирных протестов, участники массовых беспорядков портили, сжигали и грабили имущество по всему городу. Когда собрались люди и вышли на улицы – нарушили нормы Закона о митингах. Без уведомления акимата организаторы собрали тысячи людей, – констатировал Берик Асылов.

Генпрокурор отметил, что, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram, организаторы координировали сбор и передвижение участников беспорядков.

– В Алматы за считанные часы число участников одной группы увеличилось до 5,5 тысячи. Аналогично в Жамбылской области – количество участников в чате выросло до 4 тысяч. Затем сработал «эффект толпы», и люди стали оказывать неповиновение и сопротивление полиции, поджигать, грабить и применять насилие. Это уже уголовные преступления, – заявил Берик Асылов.

Рассказывая о событиях годичной давности, генеральный прокурор РК добавил, что специально для этого в Алматы приезжала молодёжь из соседних областей.

– Фактически в один день – 5 января – в восьми регионах атаке подверглись акиматы. Для участников беспорядков они были целью № 1. Они хотели их захватить как символы власти. В ночь на 5 января атакующие ворвались в здание акимата Алматы. Буквально через час начался штурм здания акимата Шымкента. В тот же день, в 15 часов преступники стали нападать на здания областных акиматов в Атырау и Кызылорде. Примерно в это же время в Алматы нападающие подожгли акимат и переключились на здание резиденции Президента, – сказал Берик Асылов.

Чтобы добраться до оружия, нападавшие совершили грабеж в охотничьих магазинах «Анна», «Корган» и «Алпамыс», а потом на специально подготовленных автомашинах участники беспорядков перевезли оружие на площадь и стали раздавать его митингующим.

– С целью захвата оружейных комнат, совершались нападения на Алматинский департамент и отделения полиции. В 18 часов были захвачены здания областных акиматов в городах Талдыкорган и Актобе, а также акимата города Семея. Ночью, после неоднократных атак, нападавшие завладели зданием акимата Жамбылской области. Кроме того, вечером 5 января почти в одно время были захвачены международные аэропорты городов Алматы и Актобе. То есть самая опасная ситуация сложилась в южной столице, – напомнил подробности того трагического дня в январе 2022 года Берик Асылов.

Рассказывая о событиях трагического января 2022 года, Генеральный прокурор РК сообщил, что среди погибших был установлен 41 человек из категории имеющих статус ранее судимого.

– Всего в ходе столкновений при отражении атак в период действия режима чрезвычайного положения и антитеррористической операции погибли 238 граждан, – отметил Генпрокурор.

По его словам, из 238 погибших 67 человек были признаны напавшими, то есть участвовавшими в массовых беспорядках; 142 человека являлись нарушителями режимов чрезвычайного положения и антитеррористической операции; ещё четверо погибли при совершении иных преступлений, которых в те дни января было совершено немало.

Генеральный прокурор РК сообщил, что наибольшее количество погибших было в Алматы – 151 человек. При этом большая часть людей погибла во время нападения на резиденцию действующего Президента. Кроме того, при схожих обстоятельствах погибли 26 человек в Кызылорде, 20 – в Шымкенте и 17 – в Таразе.

Чтобы защищать граждан и имущество, а также предотвратить переворот, который мог произойти в любую минуту, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить огнестрельное оружие. И, по мнению министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова, при сложившихся обстоятельствах полицейские имели право на применение оружия в ходе массовых беспорядков.

При этом Генеральный прокурор РК особо подчеркнул, что силовики до последнего применяли только спецсредства.

– Сдерживать огромное количество участников протеста силы правопорядка физически не могли. Первое время сотрудники правопорядка ничего не смогли противопоставить зачинщикам и участникам массовых беспорядков, так как большинство сотрудников не были оснащены военным оружием, кроме резиновых дубинок, светошумовых гранат и водомётов, – уточнил Берик Асылов.

За это время cотни сотрудников правопорядка успели получить ранения разной степени тяжести, в том числе огнестрельные. Один офицер заживо сгорел во время пожара в городском акимате.

– С целью предотвращения угрозы жизни и здоровью населения, а также сотрудникам, по вооружённым преступникам было применено оружие. Оно применялось в соответствии со статьёй 61 Закона «О правоохранительной службе» (Применение огнестрельного и иного оружия). Для этого имелись все основания: защита граждан от преступных посягательств, пресечение попытки завладения оружием, отражение нападения на сотрудников, служебные и войсковые наряды, охраняемые объекты, – пояснил Марат Ахметжанов.

Как особо подчеркнул главы МВД, трагедия могла быть ещё масштабнее, если бы сотрудники не выполнили комплекс мер, предусмотренных законом. Позже прокуратура признала, что применение оружия сотрудниками правоохранительных органов было правомерным.

– Сотрудники правопорядка применили оружие около 16:00 5 января при обороне резиденции Президента в Алматы. То есть огонь по нападавшим был открыт задолго до выступления Президента. По закону о правоохранительной службе, о Национальной гвардии, о противодействии терроризму, силовикам не нужна специальная команда, чтобы стрелять на поражение по преступникам, уточнил министр внутренних дел РК.

Надо сказать, что нападающие шли на штурм не с пустыми руками. По словам главы МВД, они использовали бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, в ход шли арматура, камни и даже брусчатка, всё, что попадалось им под руку.

Для депутатов Мажилиса Парламента была организована специальная выставка, где были представлены все виды оружия, которое было применено нападавшими во время штурмов зданий и нападений.

Следствием установлено, что во время массовых беспорядков в январе 2022 года на территории республики действовали 12 организованных преступных группировок. Среди них самыми активными были ОПГ «Казахстанцы», «Айшуак-Жантугель» и группа «Дикого Армана». Последние похитили из разных районов 24 человека, которых методично избивали и держали в подземных паркингах «Казахстан» и «Ритц Карлтон». Параллельно в городах проходили грабежи. Особенно ярко они проявились в Алматы.

Берик Асылов заявил, что в ходе следствия были определены 18 главных организаторов январских событий в Кызылорде, Алматы и Жамбылской области. Кроме того, следствием также было установлено, что попытка государственного переворота в Казахстане была.

– Это показали следственные мероприятия. На сегодня все документы мы проверяем, изучаем. Это было предварительно запланированное за год до январских событий. Были задействованы организованные преступные группы, религиозные экстремисты, ранее осужденные, есть ещё сторонники ДВК, – уточнил Берик Асылов.

Все эти преступления, по его словам, специально были организованы. И в этих событиях непосредственно замешаны председатель КНБ и его заместители. Следствием установлено, что особая роль была у криминального авторитета Джумагельдиева, известного как Дикий Арман.

– Кроме него, Нурпеисов и Тлеужанов определены как религиозные экстремисты. Именно они организовали серию преступных деяний, – дополнил Берик Асылов.

Так, на сегодняшний день в рамках деятельности специальной группы задержаны 573 человека. На счету некоторых из них такие факты, как нападение на военных в Кызылорде на угнанной военной технике, призывы стрелять в головы сотрудников полиции в акимате Тараза, что квалифицируется как террористический акт.

Также установлено, что во время январских событий в ряде регионов руководители местных подразделений КНБ и департаментов полиции отдали приказ подчинённым покинуть рабочее место. Так, по словам Берика Асылова, в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания.

Генпрокурор уточнил, что, по данным следствия, 5 января поступило письменное указание заместителя председателя КНБ Садыкулова о готовности личного состава к оставлению здания.

– По указанию Масимова оставили здания ДКНБ Алматы и Кызылординской области. По команде руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей. Эти руководители проявили слабость, что отчасти деморализовало личный состав. В результате не были приняты своевременные меры по пресечению беспорядков, – дополнил Берик Асылов.

В конечном итоге, по словам главы ведомства, подобные действия силовых органов привели к тому, что Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооружённых бандитов.

– В их руки попал целый арсенал: почти три тысячи единиц автоматов, пистолетов, снайперские винтовки и десятки тысяч боеприпасов. По вине этих руководителей самое опасное нарезное оружие оказалось у погромщиков, – перечислил Берик Асылов.

Он также отметил, что до настоящего времени не нашли около двух тысяч единиц оружия, похищенного в ходе январских беспорядков.

На сегодняшний день уголовные дела в отношении экс-руководителей трёх региональных департаментов КНБ, департамента полиции Алматинской области и других должностных лиц следственными органами направлены в суды, где будет определена мера их вины и назначено наказание.

– Сейчас идут судебные разбирательства. Степень их виновности и меру наказания определит суд. В отношении экс-начальника ДП Жамбылской области уголовное преследование прекращено из-за смерти данного лица, – уточнил Берик Асылов.

В целом, по данным генпрокурора РК, по январским событиям за минувший год судами республики рассмотрены дела в отношении 1221 лица, из них осуждены 1205 граждан.

– Как вам известно, Глава государства в своём Послании отметил необходимость амнистии участников протестов. Поэтому в рамках Закона «Об амнистии» были освобождены от наказания лица, попавшие под влияние провокаторов и совершившие преступные деяния в условиях массовых беспорядков, – сказал Берик Асылов.

Так, процедура амнистии была применена в отношении 1095 граждан. Кроме того, судами сокращены сроки наказания 1001 осуждённому за тяжкие преступления. Однако до финальной точки пока далеко. В настоящее время следствие продолжается по 127 уголовным делам в отношении 315 подозреваемых.

Екатерина Гуляева

по материалам электронных СМИ