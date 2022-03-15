Каникулы – время для большого ремонта

68 школ Восточного Казахстана на сегодняшний день нуждаются в текущем ремонте. Ещё пять – в ремонте капитальном.

К такому выводу пришли члены выездной комиссии по обследованию школ. Этот и другие вопросы развития системы образования обсудили на недавнем совещании под председательством акима ВКО Даниала Ахметова.

В регионе к вопросу ремонта объектов образования подходят комплексно. Ещё в 2016 году на одном из аппаратных совещаний Даниал Ахметов, выслушав очередной доклад о нуждах школ и детских садов, поручил областному управлению образования разрабатывать проектно-сметную документацию на капитальный и текущий ремонт, ориентируясь на все нужды школы или детского сада.

На реализацию проектов в сфере образования, касающихся ремонта, были привлечены средства, выделяемые по целому ряду республиканских и областных программ. Среди них «Дорожная карта занятости», «Жанару» и другие. Начиная с 2016 года, на эти цели выделялось от двух до 11 млрд тенге, что позволило привести в порядок не менее ста школ в районах и городах ВКО. Так, если в 2016 году на ремонт школ было направлено всего 2,2 млрд, то уже в 2020 году этот показатель вырос до 11 млрд тенге, то есть в пять раз. Благодаря программе «Дорожная карта занятости» удалось отремонтировать 394 общеобразовательных учреждения из 646 школ, имеющихся в Восточном Казахстане.

Стоит отметить, что основной акцент делается именно на сельских школах и детских садах. К примеру, в 2021 году в Бескарагайском районе провели ремонтные работы на 19 объектах образования, затратив на эти цели 222,2 млн тенге. В 19 школах обновили оборудование в котельных, в 15 учреждениях системы образования района отремонтировали тёплые туалеты. Кроме того, во всех школах и детских садах Бескарагайского района установлены водонагреватели, и дети могут пользоваться горячей водой.

В текущем году бюджетные заявки в Управление образования ВКО поступили от городских и районных подразделений с просьбой выделить финансирование на текущий ремонт 68 школ. Ещё пять школ нуждаются в капитальном ремонте. Среди них средняя школа в селе Кайнар Семейского региона.

– Школа нуждается в комплексном ремонте. Это обновление фасада здания, ремонт кровли, замена мебели, обновление предметных кабинетов. Кроме того, необходимо заменить все двери, в том числе и входную группу, – пояснила «Рудному Алтаю» руководитель отдела образования Семея Наталия Фесенко.

В целом, по её словам, чтобы привести школу в порядок по стандартам современных объектов образования, потребуется не менее 80 млн тенге.

А вот повторный ремонт в средней школе им. Мукарама в селе Дайыр Зайсанского района у главы региона вызвал ряд вопросов.

– По поводу школы в селе Дайыр Зайсанского района у меня есть вопросы, поскольку в прошлом году выделялись деньги на этот объект. Я лично проверю, почему сейчас требуется дополнительное финансирование, – предупредил Даниал Ахметов.

Как рассказал нашему корреспонденту директор СШ им. Мукарама Руслан Шакенов, в прошлом году для текущего ремонта мягкой кровли из средств областного бюджета школе было выделено 30,128 млн тенге. Однако трёхэтажное типовое здание сельской школы, по словам её руководителя, в течение нескольких лет терпело настоящее бедствие. Дырявая крыша протекала при каждом дожде или снегопаде. Весной 2020 года, когда школьникам разрешили вернуться за парты в родные классы, сельская школа в Дайыре продолжала режим онлайн обучения.

– Ситуация дошла до предела. Из-за постоянной сырости и влажности случилось замыкание проводки, стены и потолок в школе покрылись плесенью. Поэтому нам необходим капитальный ремонт не только протекающей кровли, но и внутренних помещений, – пояснил Руслан Шакенов.

На капитальный ремонт средней школы была подана бюджетная заявка на 148 млн тенге. В эту сумму включены приобретение стройматериалов и работы по замене черепицы, а также замене пришедших в негодность светильников в коридорах и классных комнатах, приведение стен в надлежащий вид. Отметим, что в полнокомплектной сельской школе на сегодняшний день обучаются 293 ученика.

– Отмечу, что как строительство, так и ремонт школ находятся на моём постоянном личном контроле. Мы должны обеспечить наших детей безопасными и комфортными условиями для обучения. Средства на ремонтные работы предусмотрены, уже сейчас начнутся конкурсные процедуры, чтобы к началу каникул строительные компании были готовы незамедлительно приступить к работе, – подвёл итоги заседания Даниал Ахметов.

Екатерина Гуляева

Фото из архива редакции