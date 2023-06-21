Каникулы со спасателями

У школьников наступили долгожданные летние каникулы. Многие из них поедут в детские оздоровительные лагеря. Чтобы отдых был безопасным, спасатели проводят с ребятами информационно-профилактическую работу.

Сотрудники ДЧС по ВКО посещают лагеря отдыха, знакомят с правилами безопасности. На днях они побывали в летнем лагере «Клуб лидеров».

Одна из любимых забав летом – купание. Специалисты провели теоретические инструктажи, обучили детей правилам поведения на водоёмах и оказания первой помощи. Напомнили, что в воду нужно заходить медленно, постепенно погружаясь на оптимальную глубину, всегда посещая только оборудованные места купания и вместе со взрослыми.

– Наша служба очень обеспокоена проблемой безопасности во время отдыха, ведь количество происшествий ежегодно возрастает, – пояснила пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова. – Именно поэтому встречи с детьми – один из многих видов профилактической работы, проводимой под эгидой нашего департамента. Также мы регулярно патрулируем запрещённые места для купания, выявляем с полицией нарушителей безопасности и проводим беседы с населением области, предостерегая от ошибок во время отдыха у водоёмов.

Первая половина лета выдалась жаркой. Столбики термометра поднимались до отметки 41 градус по Цельсию. По области сохраняется высокий класс пожароопасности. Ребят в лагере обучили элементарным правилам пожарной безопасности, а также рассказали, что делать при землетрясении.

По окончании занятий специалисты департамента провели практическую тренировку по навыкам пользования спасательным кругом, познакомили с кинологическим расчётом, участвующим в несении службы на страже безопасности жителей нашего региона.

Как отметил начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов, в области в летний период взято на учёт 19 лагерей отдыха.

– Ответственность за пожарную безопасность ложится на плечи руководителей детских учреждений, – сказал Нуржан Омиржанов. – Во избежание пожаров на территориях летнего отдыха детей, расположенных в лесных массивах или непосредственной близости от них, должно быть предусмотрено обустройство минерализованных противопожарных полос шириной не менее четырёх метров. Необходимо очистить пространство от горючих отходов, мусора, сухой травы. Обеспечить противопожарным водоснабжением, пирсами, сухотрубами. Подвергнуть огнезащитной обработке деревянные конструкции чердачных помещений. Содержать в исправном состоянии системы пожарной автоматики и иметь в наличии необходимое количество первичных средств пожаротушения. Проверить состояние стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети. Не допускать установку решёток на окнах всех этажей здания и не загромождать пути эвакуации.

Профильным ведомствам нужно со всей ответственностью подойти к организации летнего отдыха и приложить максимум усилий, чтобы каникулы у юных восточноказахстанцев были яркими, запоминающимися, а главное – безопасными.

Татьяна Кравченко